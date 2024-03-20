8 млрд рублів, 2762 співробітники: Netcracker попри заяви про вихід продовжує працювати у рф

Компанія-розробник систем підтримки операцій , систем підтримки бізнесу а також рішень з віртуалізації Netcracker продовжує працювати і наймати в рф, попри заяви про вихід з ринків.

Про це свідчить фінансова звітність, на яку звернув увагу пов’язаний з DOU Telegram-канал «Підслухано в IT».

Згідно зі звітом:

8 млрд рублів — виручка компанії у 2023 році;

2762 співробітника в рф у 2023-му.

Крім того, дочірня російська компанія активно експортувала свої послуги для Netcracker в США та Великобританії.

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Наша редакція перевірила інформацію в базах данх та знайшла відповідні підтвердження. Деякі сайти з електронною звітністю навіть наводять більшу кількість працівників.





Також на російських сайтах можна побачити свіжі відгуки співробітників про роботу в різних містах.

В той же час, в офіційній звітності NEC Group, материнської компанії відсутні згадки про діяльність вУкраїні та рф. Окрім однієї згадки України.

«NEC Group стабільно збільшує кількість замовлень і продажі, в основному від клієнтів з Європи та Азії, незважаючи на те

стримування інвестицій клієнтів у ІТ через занепокоєння глобальною економічною рецесією, спричиненою ситуацією в Україні та іншими факторами», — сказано у звіті.

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Зазначимо, у березні 2022 року, незадовго від початку повномасштабного вторгнення рф на територію України, стало відомо, що американська IT-компанія Netcracker іде з російського ринку.

Про це тоді повідомляв сам віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Мийхало Федоров.

Згідно з заявою, компанія зупиняла в росії продаж та інвестиції, а також закривала навчальні центри і припиняла найм людей.

В Україні в Netcracker працює 960 людей. Відкритих вакансії наразі немає. Компанія знаходиться в «Дія City».

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