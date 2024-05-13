Розробники хочуть створити «Дія. Канали» — альтернативу Telegram та іншим месенджерам

Розробники ГО «Аналітичний центр Інформаційних ресурсів» планують створити альтернативу Telegram та іншим месенджерам — «Дія. Канали».

Про це вони розповіли на під час презентації, повідомляє Media Sapiens.

«У групи наших дослідників є ідея створити проєкт, що базувався б на одному з найпопулярніших застосунків у країні та зарекомендував себе справді якісним сервісом, — це “Дія”, який створений на коді, написаному українськими розробниками».

І для того, щоб не перевантажувати наявні можливості «Дії», розробники пропонують створити окремий сервіс «Дія. Канали» з авторизацією через материнський. Так уже працює сервіс електронного кабінету водія, а невдовзі запрацює електронний кабінет військовозобов’язаного.

Переваги розробки українського комунікаційного сервісу, на їх думку, — очевидні.

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«Користувачам це дасть змогу отримувати своєчасну швидку інформацію від офіційних представників влади, наприклад Офісу президента, Генерального штабу ЗСУ, якісних українських медіа та громадських організацій, — заявив Олександр Олешко. — Водночас і представники влади, медіа та громадського сектору отримують надійний канал комунікацій».

Він додав, що для захисту від порушень свободи слова та прав людини загалом необхідно забезпечувати в сервісі постійну якісну модерацію.

Автори розробки вказують, що телеграм є небезпечним для передачі даних — дослідження показало, що в телеграмі після видалення інформація зберігається ще протягом декількох годин.

«Ми не знаємо, куди вона потрапляє. Можливо, вона дійсно видаляється, щоб не перевантажувати сервери. Проте сам факт такої “затримки” схиляє нас до того, що телеграм є небезпечним для передачі даних», — розповіли розробники.

25 березня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №11115 «Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності платформ спільного доступу до інформації, через які поширюється масова інформація». У документі, зокрема, пропонується врегулювати роботу месенджера «Телеграм» в Україні.

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