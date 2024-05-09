Dell буде відстежувати переміщення та присвоювати рейтинг «прогульникам» офісу

Американська компанія Dell після зміни політики щодо ремоуту посилює контроль за працівниками. Зокрема, відстежує фізичне переміщення і слідкує за VPN-з’єднаннями.

Про це повідомив The Register з посиланням на анонімні джерела.

13 травня Dell вирішила переглянути внутрішні положення щодо віддаленої роботи. При цьому у працівників є можливість працювати на ремоуті більше 10 років.

З травня компанія класифікує своїх працівників на 2 категорії:

ті, які повністю на ремоуті;

гібридні працівники.

Останні повинні відвідувати офіс Dell принаймні 39 днів на квартал. А ті, хто повністю на ремоуті, не має права на підвищення.

Dell за бейджами відстежуватиме переміщення співробітників і слідкуватиме за VPN-з’єднанням. Це дасть змогу підтвердити, що вони знаходяться в офісі.

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Як повідомляється, методи Dell також включатимуть систему кольорового кодування. Dell «планує зробити дані про щотижневі відвідування сайту з відстеження бейджів через програмне забезпечення управління людським капіталом корпорації та надати їм кольорові рейтинги, які підсумовують їхній статус».

Працівників будуть «розмальовувати» в зелений, жовтий та червоний колір.

Інше джерело повідомило, що тих, хто не з’являється в офісі, будуть направляти до головного операційного директора Dell Джеффа Кларка.

За іронією долі, саме Кларк підтримував на початку пандемії ідею повного ремоуту.

Наразі невідомо, скільки саме працівників Dell працюють віддалено. Той же The Register стверджує, що в США на ремоуті приблизно 50% співробітників.

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Нагадаємо, в березні Dell попередила всіх працівників на ремоуті, що без відвідування офісу вони не матимуть права на підвищення.

Робота на ремоуті досить довгий час була одним із корпоративних стандартів компанії. Від 10% до 15% працівників практично ніколи не з’являлися в офісі.

Така гнучкість дозволила компанії стати привабливим роботодавцем в постковідну еру. Тепер же там вважають, що «особисті зв’язки в поєднанні з гнучким підходом мають вирішальне значення для стимулювання інновацій та диференціації цінностей».

Протягом останнього фінансового року Dell Technologies скоротила 13 тис. співробітників.