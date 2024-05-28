Програміст «Япартнер СОФТ» зберігав 270 г канабісу: довелось покаятись й заплатити 17 тис. грн

Первомайський суд Миколаївської області розглядав справу програміста компанії «Япартнер СОФТ», який зберігав 270 г канабісу. І попри все, йому вдалося відкупитися всього лише 17 тис. грн штрафу та компенсацією 1514 грн за судово-хімічну експертизу.

Програміст одружений, має на утримані малолітню дитину. 4 квітня до нього «завітали в гості» у господарському приміщені виявили та вилучили «особливо небезпечний наркотичний засіб — канабіс».

Загальна вага канабісу в перерахунку на суху речовину становила 269,241 г.

Програміст свою вину визнав. Суд врахував характер і ступінь тяжкості скоєного кримінального проступку, а також те, що:

програміст щиро розкаявся у вчиненому;

позитивно характеризується;

пройшов стаціонарне лікування залежності від канабіоїдів з 05.04.2024 року по 15.04.2024 року.

Враховуючи викладене, суд вирішив, що відносно підсудного необхідно обрати покарання у виді 17 тис. грн штрафу. Також йому необхідно заплатити компенсацію 1514 грн за судово-хімічну експертизу.

Речові докази: дев’ять рослин, схожих на рослини роду коноплі, листя рослини в сухому стані, яке зовні схоже на листя конопель, частково в сухому стані та апаратуру для догляду за рослинами (вентилятори, освітлення, блоки живлення, вентиляційні труби) та плитку (бокс) суд постановив знищити.

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Вирок набирає законної сили після закінчення строку на його оскарження.