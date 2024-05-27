N-iX открыла первый офис в Румынии: он будет функционировать как технологический хаб

Украинская ИТ-компания N-iX, в которой работают более 1500 специалистов, открыла офис в Бухаресте (Румыния).

Об этом редакции сообщила пресс-служба компании.

N-iX в Румынии будет функционировать как технологический хаб, где «местная экспертиза в сфере программного обеспечения и новейших технологий будет сочетаться с гибкими и адаптивными методами работы компании».

Ожидается, что такой подход позволит N-iX предлагать индивидуальные услуги, быстро и эффективно реагируя на сложные требования клиентов

После открытия офиса в Бухаресте, компания будет теснее сотрудничать с местными специалистами и предоставлять инновационные решения своим глобальным клиентам.

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«Это расширение является стратегическим шагом для N-iX, подчеркивающим стремление компании к росту на одном из самых динамичных технологических рынков Европы», — говорится в пресс-релизе.

Дан Букуреану, директор N-iX Romania, отметил, что Румыния известна динамизмом своего ИТ-рынка и впечатляющим потенциалом технических талантов.

N-iX планирует нанять более 100 ИТ-специалистов в течение следующих двух лет.

Напомним, год назад N-iX открыла офис в Колумбии — компания арендовала помещение у местной сети коворкингов.