Украина Новости 29.04.2024 в 16:18 comment views icon
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От РЭБ до «плащей-невидимок»: за год в рамках Brave1 создали 1 671 инновационную разработку

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Ігор Шелудченко

Автор новостей

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За год в рамках defense-tech кластера Brave1 963 разработчика создали 1 671 инновационную разработку — от плаща-невидимки с защитой от вражеских тепловизоров до РЭБ ближнего действия.

Об этом говорится в сообщении Минцифры.

«Сегодня Украина — полигон для тестирования оборонных технологий и инноваций в мире. Поэтому одна из приоритетных задач Минцифры — создать самые выгодные условия для развития технологических компаний. Год назад запустили defense-tech кластер Brave1, чтобы ускорить внедрение оборонных разработок для усиления Сил обороны. Совместно с Минобороны, Генштабом, Минстратегпромом, Минэкономики, СНБО», — говорится в сообщении Минцифры.

Министерство предоставило инфографику того, что сделано за год. Это:

  • более 300 дронов;
  • более 100 средств РЭБ;
  • более 200 наземных роботизированных комплексов;
  • более 200 инноваций в сфере ИИ.
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В частности, надо упомянуть такие разработки:

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«Технологии и подход к их использованию нужно постоянно совершенствовать. Поэтому целью Brave1 остается поиск и поддержка разработчиков, чтобы технологически усилить военных инновациями на поле боя», — резюмирует Минцифры.

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