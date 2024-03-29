Украинские разработчики создали Ratel Deminer — машину для дистанционного разминирования

Украинские производители, которые ранее представили наземные роботы Ratel S и Ratel M, разработали Ratel Deminer — машину разминирования, которая может дистанционно обезвреживать противопехотные мины.

Об этом сообщил в Telegram Министр цифровой трансформации, вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров.

«Ratel Deminer — минный трал, который находит и нейтрализует противопехотные мины. Он работает дистанционно, а значит, сохраняет жизнь военных. Комплекс оснащен дневным видеоканалом и способен уничтожать мины типа ПФМ-1, ПМН-4, ПМН-3 и ПМН-2», — сообщил Федоров.

Сообщается, что разработчики уже провели испытания машины во время гуманитарного разминирования от противопехотных мин возле Святогорска Донецкой области.

Ratel Deminer получил статус BRV1, это означает, что разработку определили приоритетной для Сил безопасности и обороны. Сейчас комплекс дорабатывают и увеличивают мощности.

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Это не первая разработка от этого производителя, которая прошла путь в Brave1. Наземные роботы Ratel S и Ratel M получили кодификации, их активно используют в войсках.

Напомним, недавно литовский стартап Broswarm недавно получивший $100 тыс. для разминирования Украины дронами.

Инвестиции позволяют команде Broswarm продолжить разработку технологии мультисенсорных датчиков для дистанционного обнаружения небольших мин и других взрывоопасных объектов. Перед запуском проекта на рынок, Broswarm планирует провести ряд полевых испытаний в Украине.

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