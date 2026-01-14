С Минцифры на войну: Михаил Федоров стал новым министром обороны Украины

Михаил Федоров стал новым главой Министерства обороны Украины. Его кандидатуру поддержали 277 депутатов.

Перед голосованием он выступил в Верховной Раде, заявив, что планирует провести реформу внутри армии, аудит Минобороны и ВСУ для улучшения обеспечения военных. Он пообещал «не игнорировать проблему ТЦК», пишет «BBC Україна».

«Нельзя игнорировать проблему ТЦК. После комплексного аудита мы предложим системное решение, чтобы решить накопленные годами проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны…У нас уже есть видение, что делать с этим вопросом», — сказал он. По его словам, цель заключается не в «косметических» изменениях, а в полной трансформации всей системы. Во время речи он добавил, что на сегодняшний день 2 млн украинцев находятся в розыске и 200 тысяч военных в СЗЧ. Подробности по проверке будут опубликованы позже. «Не все планы я могу озвучивать публично, но Комитет по вопросам национальной безопасности ознакомлен со всеми деталями», — подчеркнул министр.

На новой должности он заменил Дениса Шмыгаля. «Мілітарний» пишет, что бывший глава Минобороны, как ожидается, может возглавить Министерство энергетики. Шмыгаль руководил украинским оборонным ведомством с 17 июля 2025 года. До этого он занимал должность премьер-министра.

Михаил Федоров родился 21 января 1991 года в ныне оккупированном городе Васильевка Запорожской области. В 2014 году окончил Запорожский национальный университет. Впоследствии учился в Образовательной школе представителей НАТО в Украине и прошел программу по стратегии цифровой трансформации в Йельской школе менеджмента. Он возглавлял Минцифры с 2019 года.

Что еще во время выступления сказал Михаил Федоров

Кроме акцента на системных проблемах в ТЦК, он подчеркнул, что государство должно найти ресурсы для повышения финансового обеспечения военных. По его словам, это один из ключевых приоритетов его будущей работы.

Михаил Федоров также заявил о необходимости ликвидации «бумажной армии», сокращения бюрократических процедур и устранения сбоев в обеспечении фронта. Главными направлениями нового Министерства обороны он назвал армейскую реформу, развитие инфраструктуры на передовой и борьбу с коррупцией.

Отдельный блок его инициатив касается технологий. Федоров объявлял о намерении сделать Украину первым государством, способным прогнозировать и нейтрализовать вражеские атаки с помощью ИИ. Он заявил о планах создать собственную систему ППО и разработать украинские артиллерийские боеприпасы с лазерным наведением.

«Мы убедились: если дать украинцам свободу и равные правила игры — они делают невозможное. Наша задача — привлечь максимальное количество предпринимателей к оборонному производству. Больше конкуренции — выше качество и доступнее цена», — добавил он.

Среди других приоритетов он назвал реформу системы подготовки военных и обеспечение каждой бригады необходимым количеством дронов. А также упомянул о введении прозрачной системы карьерного роста командиров и увеличении объемов международной военной помощи.

«Кто не справится — покинет систему», — резюмировал глава Минобороны.

Отметим, что президент Владимир Зеленский предложил Федорову возглавить Минобороны в начале этого года. В вечернем обращении от 2 января глава государства сказал, что хочет «изменить формат работы» ведомства. По его словам, Денис Шмыгаль останется в команде, но возглавит другое направление.

Источник: Михаил Федоров