С Минцифры на войну: Михаил Федоров стал новым министром обороны Украины

Маргарита Юзяк

Михаил Федоров стал новым главой Министерства обороны Украины. Его кандидатуру поддержали 277 депутатов.

Перед голосованием он выступил в Верховной Раде, заявив, что планирует провести реформу внутри армии, аудит Минобороны и ВСУ для улучшения обеспечения военных. Он пообещал «не игнорировать проблему ТЦК», пишет «BBC Україна».

«Нельзя игнорировать проблему ТЦК. После комплексного аудита мы предложим системное решение, чтобы решить накопленные годами проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны…У нас уже есть видение, что делать с этим вопросом», — сказал он.

По его словам, цель заключается не в «косметических» изменениях, а в полной трансформации всей системы. Во время речи он добавил, что на сегодняшний день 2 млн украинцев находятся в розыске и 200 тысяч военных в СЗЧ. Подробности по проверке будут опубликованы позже.

«Не все планы я могу озвучивать публично, но Комитет по вопросам национальной безопасности ознакомлен со всеми деталями», — подчеркнул министр.

Голосование на назначение нового министра обороны

На новой должности он заменил Дениса Шмыгаля. «Мілітарний» пишет, что бывший глава Минобороны, как ожидается, может возглавить Министерство энергетики. Шмыгаль руководил украинским оборонным ведомством с 17 июля 2025 года. До этого он занимал должность премьер-министра.

Михаил Федоров родился 21 января 1991 года в ныне оккупированном городе Васильевка Запорожской области. В 2014 году окончил Запорожский национальный университет. Впоследствии учился в Образовательной школе представителей НАТО в Украине и прошел программу по стратегии цифровой трансформации в Йельской школе менеджмента. Он возглавлял Минцифры с 2019 года.

Что еще во время выступления сказал Михаил Федоров

Кроме акцента на системных проблемах в ТЦК, он подчеркнул, что государство должно найти ресурсы для повышения финансового обеспечения военных. По его словам, это один из ключевых приоритетов его будущей работы.

Михаил Федоров также заявил о необходимости ликвидации «бумажной армии», сокращения бюрократических процедур и устранения сбоев в обеспечении фронта. Главными направлениями нового Министерства обороны он назвал армейскую реформу, развитие инфраструктуры на передовой и борьбу с коррупцией.

Отдельный блок его инициатив касается технологий. Федоров объявлял о намерении сделать Украину первым государством, способным прогнозировать и нейтрализовать вражеские атаки с помощью ИИ. Он заявил о планах создать собственную систему ППО и разработать украинские артиллерийские боеприпасы с лазерным наведением.

«Мы убедились: если дать украинцам свободу и равные правила игры — они делают невозможное. Наша задача — привлечь максимальное количество предпринимателей к оборонному производству. Больше конкуренции — выше качество и доступнее цена», — добавил он.

Среди других приоритетов он назвал реформу системы подготовки военных и обеспечение каждой бригады необходимым количеством дронов. А также упомянул о введении прозрачной системы карьерного роста командиров и увеличении объемов международной военной помощи.

«Кто не справится — покинет систему», — резюмировал глава Минобороны.

Отметим, что президент Владимир Зеленский предложил Федорову возглавить Минобороны в начале этого года. В вечернем обращении от 2 января глава государства сказал, что хочет «изменить формат работы» ведомства. По его словам, Денис Шмыгаль останется в команде, но возглавит другое направление.

Источник: Михаил Федоров

