Видеообзор ноутбука HP ENVY 13-aq1010ur







Компания HP позиционирует модели в линейке ENVY в качестве функциональных и производительных рабочих решений для тех пользователей, которым также важен внешний вид их компьютера. Поэтому в последние несколько лет её дизайн всё больше перекликается с флагманской серией Spectre. Это прослеживается и по герою этого обзора, 13,3-дюймовой модели HP ENVY 13-aq1010ur, которая кроме необычного внешнего вида также может предложить довольно производительную платформу.

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