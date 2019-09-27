Видеообзор смартфонов iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max
В этом году на презентации новых смартфонов компании Apple сюрпризов было не много. Как и говорили утечки, главным обновлением для iPhone стали возможности камер, которых теперь три (или две, в случае с новым iPhone 11). При этом внешний вид устройств затронут минимально, без кардинальных изменений, а придать «свежести» от работы с устройством должна iOS 13. И конечно же, новые iPhone стали производительнее предшественников, а их батареи увеличили автономность на 4-5 часов. Нам удалось раздобыть новинки на пару дней и познакомиться с их возможностями, о чем мы и расскажем в этом видео.
Моделей в линейке: 12
Диапазон цен: 34 276 − 59 999 грн
Моделей в линейке: 11
Диапазон цен: 36 726 − 66 688 грн
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