Обзор iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max





В этом году на презентации новых смартфонов компании Apple сюрпризов было не много. Как и говорили утечки, главным обновлением для iPhone стали возможности камер, которых теперь три (или две, в случае с новым iPhone 11). При этом внешний вид устройств затронут минимально, без кардинальных изменений, а придать «свежести» от работы с устройством должна iOS 13. И конечно же, новые iPhone стали производительнее предшественников, а их батареи увеличили автономность на 4-5 часов. Нам удалось раздобыть новинки на пару дней и познакомиться с их возможностями, о чем мы и расскажем в этом материале.

Модельный ряд

Как и в прошлом году, на выбор пользователям достались три новые смартфона. Пусть названия немного поменяли принцип, запутаться в них будет сложно. Так, iPhone XR превратился в iPhone 11, а XS и XS Max стали 11 Pro и 11 Pro Max соответственно. Стоимость iPhone 11 начинается с $699 и доходит до $849, что дешевле предшественника на $50. А вот топовые модели не подешевели и обойдутся от $999 и вплоть до $1449, в зависимости от размера экрана и объема накопителя. Но в украинской рознице смартфоны пока появляются только «серые» и с очень завышенной стоимостью (привычная ситуация для старта продаж).

XS и XS Max сняли с продажи, но Xr остался. Поэтому тем, кто не против сэкономить немного денег, но получить прошлогоднее устройство, стоит приготовить $599 за версию с 64 ГБ накопителя, или $649 за 128 ГБ. Но и это не предел экономии, ведь в фирменном магазине все еще есть iPhone 8 и 8 Plus, тоже с вариантами памяти 64 или 128 ГБ. Цены начинаются с $449 и останавливаются на отметке $599.

Комплектация и первые впечатления

В прошлом году комплект смартфона остался без переходника для наушников. В этот раз его тоже нет, но все остальные компоненты на месте: наушники EarPods с Lightning-разъемом, «скрепка», пара наклеек, кабель и блок питания. Последние получили апгрейды: зарядное устройство теперь мощностью 18 Вт и может быстро зарядить смартфон; разъем на ЗУ теперь не USB-A, а USB-C, и кабель соответствующий. Так что пользователю не придется покупать не самые дешевые аксессуары для быстрой зарядки, так еще и теперь не упрекнуть компанию в том, что новый iPhone не подключить к MacBook без лишних трат.

Но на аксессуары все равно можно слегка потратиться: не так много пользователей обходятся без защитных чехлов и пленок/стекол для экранов; обычные проводные наушники не подключить без переходника; новые iPhone не остались без поддержки индукционных зарядных станций, и хоть фирменную AirPower компания так и не выпустила, сторонние варианты все равно подойдут… В общем, для пользователей найдется масса вариантов сопроводительных покупок. И как раз для iPhone выбор аксессуаров остается самым большим и разнообразным.

Настроить новый iPhone теперь еще легче и быстрее, особенно если пользователь обновляет аппарат, а не переходит с другой операционной системы. С iOS 13 теперь можно копировать данные сразу с предыдущего iPhone на новый, главное, чтобы они оставались рядом друг с другом и были подключены к питанию. Процесс обещает занять около 20-25 минут. В моем случае копирование данных с моего iPhone заняло на минут 5 меньше. Но приложения и игры все равно будут качаться из магазина и этот процесс потребует немного дополнительного времени.

Приятным бонусом в этот раз стал сервис Apple TV+, на который с новым смартфоном предоставляют бесплатную годовую подписку (правда, его запуск назначен на 1 ноября, придется немного подождать).

Дизайн и удобство использования

iPhone в этом году преимущественно повторяет дизайн предыдущей модели, но без пары новых мелочей не обошлось. Начнем с размеров, которые составляют 144×71,4×8,1 мм для iPhone 11 Pro, и 158×77,8×8,1 для iPhone 11 Pro Max. Это чуточку больше и толще (буквально на доли миллиметров) параметров предыдущих моделей. В весе они тоже прибавили и теперь это 188 и 226 грамм соответственно. На фоне большинства конкурентов это немалые цифры, но не сказал бы, что в использовании для меня это стало ощутимой проблемой (разве что уронить смартфон на лицо, листая ленты социальных сетей перед сном, теперь может быть больнее).

В реальном использовании я практически не почувствовал разницы с предшественниками. И тут выбор довольно простой: тем, кто хочет более компактный смартфон, предоставлен iPhone 11 Pro, а Pro Max лучше подойдет тем, у кого большие руки, или тем, кто готов уступить комфорту и простоте эксплуатации в пользу большего экрана и батареи. Ну и, опять же, при обновлении смартфона с прошлогодней модели сложно почувствовать какую-то глобальную разницу в новых аппаратах, поэтому менять привычки и не придется. Но вот новые чехлы, вероятно, придется купить, ведь с размером корпуса еще и минимально поменялись кнопки.

На лицевой стороне и по бокам устройств все осталось хорошо знакомым, но вот сзади как раз таки и проявляется самое заметное отличие — блок камер. Так как старшие модели получили дополнительный ультраширокоугольный объектив, дизайн не мог остаться прежним. Теперь блок камер напоминает квадратный стеклянный пьедестал, из которого выглядывают три объектива. Естественно, сразу после презентации комментаторы немного высмеяли такое решение, но в конечном итоге, в использовании это уже не кажется чем-то сильно выделяющимся.

Еще заднее стекло стало матовым и добавился новый цвет корпуса. К уже привычным вариантам из Space Gray, Silver и Gold присоединился Midnight Green. Нам попал именно такой. Выглядит он здорово и наверняка найдет много своих фанатов. Оттенок может меняться в зависимости от освещения и угла поворота, но, субъективно, всегда выглядит интересно. К тому же, матовое покрытие приятно ощущается на ощупь, на нем незаметны отпечатки пальцев, хотя оно и скользковатое. От себя хочется добавить, что в линейке немного не хватает фирменного Product(RED), который доступен у модели iPhone 11.

Среди прочего, на презентации акцентировали внимание на большей прочности стекла. Подробностей, естественно, не было, а проверить это заявление у нас нет возможности. Но вместе с этим есть и еще один положительный момент — теперь у iPhone степень защиты от воды и пыли IP68, что позволяет погружать его в воду не на 2, а уже на 4 метра и держать его там до 30 минут. Тем не менее, гарантия все равно не распространяется на случаи протечки, да и в ходе использования защита может терять свои свойства. Об этом все еще нужно помнить и в идеале лишний раз не погружать устройство в воду (и это касается практически всех современных смартфонов).

Никаких других изменений пользователь не должен почувствовать. Это довольно знакомый iPhone, который в случае с меньшим образцом уже третий год поступает в продажу, а в большем размере — второй. К особенностям дизайна в виде широкого выреза экрана, например, все уже давно привыкли. А с новым оформлением блока камер iPhone еще легче узнать на фоне конкурентов.

Дисплей iPhone 11 Pro и 11 Pro Max

С момента появления iPhone X, экран получал только минорные апдейты. В прошлом году появилась версия с большей диагональю, а в этом году дисплей переименовали из Super Retina HD display в Super Retina XDR display. Диагонали остались не тронуты, 5,8 и 6,5 дюймов, как не изменилось разрешение (2436×1125 и 2688×1242, что в обоих случаях равняется 458 ppi). С соотношением сторон, само собой, тоже ничего не меняли (19,5:9).

С калибровкой все очень хорошо, где все также сохраняется цветовой профиль DCI-P3. Только в этот раз уровень контрастности должен достигать уровня 2000000:1, что, собственно, и повлияло на название экрана. Для OLED-матрицы тут будет не совсем типичная картинка, не как у большинства конкурентов. В то время, как смартфоны других производителей часто склонны показывать перенасыщенные цвета (хотя в настройках есть более «мягкие» профили), у iPhone они могут даже показаться тусклыми при прямом сравнении. Тем не менее, смартфоны Apple оставляют на дисплее более естественную цветопередачу, а замеры показывают очень близкие к эталонным значения. Стоит помнить, что картинка все также будет немного менять цветовую температуру в зависимости от окружения с помощью технологий True Tone (во время работы с колориметром мы ее отключили).

Замеры дисплея iPhone 11 Pro:

Замеры дисплея iPhone 11 Pro Max:

Вместе с контрастностью, увеличили и показатель максимальной яркости. У нас получилось 756 кд/м² для iPhone 11 Pro и 764 для 11 Pro Max. Минимальное значение для обоих экранов было меньше двух нит. Но теперь экран остался без 3D Touch (что было предсказуемо, когда этой технологии не оказалось в iPhone Xr). Слухи о появлении поддержки стилуса пока тоже не подтвердились. Но зато теперь iOS получила долгожданный темный вариант оформления, который отлично сочетается с матрицей и, вероятно, позволит сэкономить немного заряда батареи.

Face ID

Встроенного в экране сканера отпечатков пальцев у iPhone пока нет, а в вырезе дисплея как и раньше размещен набор датчиков TrueDepth, которые сканируют лицо владельца, позволяя избежать ввода пароля. На презентации эту тему практически не трогали, да и судьбоносных изменений в принципе работы пока не появилось.

Хотя некоторые и отмечают, что датчик стал срабатывать быстрее (его скорость должна была увеличиться на 30%), никто не жаловался на работу Face ID и в предыдущих моделях. В попавшихся к нам смартфонах технология сканирования лица работала замечательно. С учетом того, что для этого используются инфракрасные датчики, а не фронтальная камера, такие факторы, как очки или сложные условия освещения все также не влияют на точность и скорость работы. Но сканера отпечатков пальцев все же не хватает, ведь когда смартфон лежит на столе, над ним все равно приходится немного нагнуться, чтобы не вводить пароль.

Звук iPhone 11 Pro и 11 Pro Max

Начиная с iPhone 7 смартфоны от Apple способны воспроизводить стереозвук с помощью основного и разговорного динамиков. От модели к модели звук совершенствуется, и чаще всего это хоть и немного, но заметно. В прошлом году XS Max звучал немного лучше iPhone 8 Plus, но iPhone 11 Pro Max звучит настолько круто, что предыдущие варианты заметно блекнут на его фоне. На презентации вскользь упомянули о доработке звука динамиков и о поддержке Dolby Atmos. iPhone 11 Pro звучит чуть менее объемно по сравнению со своей большей вариации, но все равно очень хорошо.

Вряд ли привычный разъем для наушников снова появится в iPhone. Тем более, компания все также подталкивает пользователя к беспроводным вариантам, ведь уже с прошлогодними моделями в комплекте не было фирменных переходников. Правда, гарнитура Apple EarPods с Lightning-разъемом все еще есть в коробке. Тем пользователям, которые так и не решились расстаться с любимыми проводным наушниками, за дополнительные $9 с помощью переходника все же можно послушать музыки, и ничуть не хуже, чем раньше.

Работа разговорного динамика, микрофона и системы шумоподавления все еще на высоте.

Производительность и ПО

Ну и куда же без новых процессоров, правда? Актуальная модель с порядковым номером A13 Bionic производится компанией TSMC по 7-нанометровому техпроцессу, и включает в себя 8,5 миллионов транзисторов. Тут есть два высокороизводительные ядра (Lightning), четыре энергоэффективные (Thunder), и четырехъядерный графический ускоритель. Дополняют это восьмиядерный Neural Engine и отдельные ускорители для задач машинного обучения. Все это позволило не просто сделать смартфон мощнее, но и расходовать меньше энергии. Отдельных моделей с 5G не будет, но есть LTE, поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 и NFC. На отдельных рынках будут и опции с двумя SIM-картами. Количество ОЗУ составило 4 ГБ, а варианты накопителей так и остались в объеме 64, 256 или 512 ГБ.

Синтетические тесты iPhone 11 Pro:

Синтетические тесты iPhone 11 Pro Max:

Один из самых производительных мобильных чипов позволяет смартфону работать очень быстро. Справедливости ради стоит отметить, что простые задачи будут точно также обрабатываться и на более старых моделях. В работе интерфейса или в играх прирост производительности не так заметен. Но запас мощности позволяет устройству быстрее обрабатывать новые способности камер, лучше справляться с AR и прочими задачами, которые чувствительны к производительности гаджета.

Отдельным новшеством в устройстве стал чип U1, где U — это Ultra Wideband. Это такой себе Bluetooth на стероидах, который позволяет, например, направить устройство в сторону еще одного поддерживаемого и в меню AirDrop именно этот аппарат будет выше всех остальных. Вроде и мелочь, но с появлением поддержки в других гаджетах это наверняка сможет облегчить мелкие задачи, сведя к минимуму количество действий и проблем при переподключении разных устройств.

В продажу новинки поступили с iOS 13. Не сказал бы, что это очень проблемная версия ОС, но своих ошибок у нее достаточно. Благо, практически сразу на все поддерживаемые устройства выйдет iOS 13.1, которая как раз должна исправить многие проблемы. Одним из самых заметных новшеств в системе стала темная тема оформления интерфейса. Но мелочей тоже хватает: изменился дизайн некоторых системных приложений, перерисована анимация регулировки громкости, новое меню Share, в панели управления теперь можно поменять точку доступа Wi-Fi и подключиться у Bluetooth-устройствам, и многое другое. В будущем, когда система станет постабильнее, прочувствовать все ее нововведения можно будет в полной мере.

Камеры

В этом пункте у iPhone два крупных изменения — теперь у смартфонов Apple тоже есть суперширокоугальная камера, а также есть и ночной режим съемки. Так что у iPhone 11 Pro и 11 Pro Max три модуля, каждый с разрешением 12 МП: обычный широкоформатный с фокусным расстоянием 26 мм и значением диафрагмы ƒ/1.8; телефото с 52 мм и ƒ/2.0; и ультраширокоугольный с углом захвата 120°, фокусным расстоянием 13 мм и апертурой ƒ/2.4. Есть и мелкое изменение, о котором ничего не сказали во время анонса смартфонов – вспышке новых iPhone оставили два диода, а раньше было четыре. Но это мелочь.

Начнем с основной. Как и раньше, днем iPhone делает снимки на уровне флагманов конкурентов. При этом, практически все настройки камера делает самостоятельно, позволяя пользователю только выбрать точку фокусировки и подкрутить яркость. Ей не так и часто нужно помогать даже с этим. Чаще всего кадры получаются с цветами очень близкими к натуральным, но тени все равно обрабатываются без просьбы пользователя, тем самым делая финальный кадр посветлее, чем есть на самом деле. (Все примеры снимков и видео сделаны на iPhone 11 Pro Max.)

Телефото камера помогает с портретными снимками в которых все еще ориентируются на людей, а теперь еще и на животных. Такой режим может плохо работать с любыми другими объектами. Еще камера позволяет снимать с двукратным зумом. Только вот в недостаточном освещении как и раньше съемка ведется основным модулем с кропом. Так что рассчитывать на нее стоит только днем и с ярким светом. Именно этот модуль отличает камеры моделей Pro и более дешевого iPhone 11. Снимает же модуль очень неплохо и может помогать лучше кадрировать, например, street-фото.

Но вернемся к основной камере. Появившийся вечерний режим активируется самостоятельно. Как только камере не хватит света, приложение даст об этом знать соответствующей пиктограммой. В зависимости от условий, приложение даже позволит выбрать длительность времени на снимок (в самых сложных условиях до 10 секунд, но чаще всего мне попадалось максимальное значение в 3 секунды). Выключить этот режим можно, но задействовать принудительно — нет.

Снимки выходят отличные. Даже в условиях, когда и без ночного режима камера видит достаточно, можно заметить, как на финальном кадре с этим режимом намного лучше обрабатываются шумы и в итоге заметно меньше артефактов. С детализацией чаще всего тоже все отлично. Цвета не всегда получаются такими, как есть на самом деле, да и кадр в общем может быть намного светлее, чем реальная обстановка, но это можно поправить на готовом снимке. В Apple отлично потрудились над работой этого режима и есть уверенность, что пользователи будут им довольны. А в будущем, с программными обновлениями, он сможет показывать результаты еще лучше.

Ультраширокоугольная камера, как и телефото, будет полезна в основном при хорошем освещении. Она может делать заметные отличия от снимков с основного модуля, но чаще всего цветопередача похожа, просто угол меняется. Но нужно следить, чтобы пальцы не оказались в кадре (такое редко, но бывает), и внимательнее поглядывать на края, ведь иногда искажения могут быть не очень эстетичными. В вечернее время и в приглушенном свете, увы, камера не такая способная, как хотелось бы, ведь ночной режим с ней не работает.

Видео основной камерой пишется максимум в 4К-разрешении при 60 кадрах/с. Стабилизация, цветопередача и запись звука будут явно одними из лучших среди современных смартфонов. Как и в случае с фото, настроек пользователю практически не оставляют, камера все делает сама. И делает очень хорошо. Но вот с ультраширокоугольным модулем все немного сложнее, ведь максимальное разрешение записи может быть Full HD (60 FPS). Тем не менее, выглядит картинка хорошо.

Пример записи 4K-видео камерой смартфона iPhone 11 Pro Max:

Пример записи видео ультраширокоугольной камерой смартфона iPhone 11 Pro Max:

Фронтальная камера получила разрешение 12 МП и апертуру ƒ/2.2. Она классно снимает, и с помощью датчиков TrueDepth может «мылить» фон. И теперь она тоже слегка меняет угол в зависимости от того, сам пользователь будет на снимке, или с компанией. Отдельно камеру обучили записывать замедленное видео в Full HD со скоростью 120 FPS, которое в компании прозвали Slofie.

Приложение получило пару заметных обновлений. Теперь оно может показывать сколько перспективы откроет ультраширокоугольная камера, словно подталкивая пользователя ею воспользоваться. Ну и есть минимальные настройки ночного режима. Но чего тут все также не хватает, так это ручных настроек фото, что есть даже у бюджетных Android-смартфонов. Конечно, можно воспользоваться каким-нибудь сторонним приложением, но хорошие будут стоит лишних пару долларов, которые с учетом стоимости устройства могли бы быть включены в «родное» ПО.

Автономность iPhone 11 Pro и 11 Pro Max

Новые процессоры и слегка больше пространства внутри корпуса позволили разместить в iPhone 11 Pro аккумулятор емкостью 3046 мА•ч, а в iPhone 11 Pro Max — аж 3969 мА•ч. При этом и работа процессора обещает потреблять меньше энергии. Таким образом аккумуляторы должны работать на 4 и 5 часов больше предшественников. Это впечатляющие цифры.

Смартфоны у нас были всего пару дней, поэтому сложно сказать, насколько дольше теперь могут работать iPhone. Но судя по тестам автономности, в реальном использовании владелец таки получит больше свободы. iPhone 11 Pro простоял в тесте Geekbench почти 6 часов (5 часов было у iPhone XS), а iPhone 11 Pro Max — 7 часов (4:46 было у iPhone XS Max).

Тест автономности Geekbench iPhone 11 Pro:

Тест автономности Geekbench iPhone 11 Pro Max:

И теперь в коробке со смартфоном достаточно мощный блок питания, чтобы не заряжать устройства по 3,5 часа. Так, iPhone 11 Pro Max полностью восстановится за два часа, а iPhone 11 Pro на 15 минут быстрее. С учетом полной емкости аккумулятора, это неплохо. Заодно iPhone научился разбираться с привычками пользователя и заряжать смартфон ночью сразу до 80%, и «заправлять до полного» ближе к моменту пробуждения пользователя, таким образом уменьшить износ батареи. Ну и само собой, поддержка индукционных станций никуда не пропала.