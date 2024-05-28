Программист «Япартнер СОФТ» хранил 270 г каннабиса: пришлось покаяться и заплатить 17 тыс. грн

Первомайский суд Николаевской области рассматривал дело программиста компании «Япартнер СОФТ», который хранил 270 г каннабиса. И несмотря на все, ему удалось откупиться всего лишь 17 тыс. грн штрафа и компенсацией 1514 грн за судебно-химическую экспертизу.

Программист женат, имеет на содержании малолетнего ребенка. 4 апреля к нему «пришли в гости» в хозяйственном помещении обнаружили и изъяли «особо опасное наркотическое средство — каннабис».

Общий вес каннабиса в пересчете на сухое вещество составил 269,241 г.

Программист свою вину признал. Суд учел характер и степень тяжести совершенного уголовного проступка, а также то, что:

программист искренне раскаялся в содеянном;

положительно характеризуется;

прошел стационарное лечение зависимости от каннабиоидов с 05.04.2024 года по 15.04.2024 года.

Учитывая изложенное, суд решил что в отношении подсудимого необходимо избрать наказание в виде 17 тыс. грн штрафа. Также ему необходимо заплатить компенсацию 1514 грн за судебно-химическую экспертизу.

Вещественные доказательства: девять растений, похожих на растения рода конопли, листья растения в сухом состоянии, которое внешне похоже на листья конопли, частично в сухом состоянии и аппаратуру для ухода за растениями (вентиляторы, освещение, блоки питания, вентиляционные трубы) и плитку (бокс) суд постановил уничтожить.

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Приговор вступает в законную силу по истечении срока на его обжалование.