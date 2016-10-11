Чем хороши сети LTE и что тормозит запуск 4G в Украине?

7 октября компания Vodafone провела в киевском офисе медиа-семинар, посвященный проблематике запуска LTE сетей в Украине. На мероприятии выступили менеджеры Vodafone, а также представители Nokia, Huawei и ZTE — на их оборудовании работает сеть компании. Предлагаем вам ознакомиться с основной информацией, озвученной в ходе семинара.

Чем хороши сети LTE?

Многие пользователи задаются справедливым вопросом — зачем нам сети следующего поколения, если 3G запустили полтора года назад? Причин несколько. Украинский рынок в целом отстал от мировых тенденций лет на 10, а ARPU операторов сравним со странами Африки.

Например, в Германии Vodafone запустил LTE в 2010 году, а с 2012 — еще в десятке европейских стран. Нельзя привязываться только ко времени запуска, для начала операторы оценивают целесообразность развертывания новых сетей. Один из факторов — количество устройств с поддержкой конкретной технологии. В большинстве случаев, для «старта» достаточно 7% LTE аппаратов, хотя к моменту нашего 4G-аукциона их должно быть порядка 14%.

В данном случае речь идет о сети Vodafone, потому что в сети lifecell таких аппаратов может быть немного больше, а у «Киевстара», наоборот, меньше.

Собственно, запуск LTE — один из способов поднятия ARPU, на который жалуются все операторы. 3G уже дал небольшой рост, а дальнейшее развитие позволит его увеличить через запуск новых тарифов и так далее. Относительная цена трафика снизится, но высокие скорости доступа автоматически толкают пользователей потреблять больше.

В первую очередь заплатят обеспеченные абоненты. Например, Vodafone не скрывает, что сейчас более 50% аппаратов с поддержкой 4G в их сети — это разные поколения iPhone.

«На бумаге» существуют и более быстрые стандарты сетей 3G, вот только весь мир (и Украина) остановились на скоростях 42 Мбит/с, в некоторых случаях 63 Мбит/с. С появлением LTE, что операторы, что производители смартфонов переключились на развитие новых сетей.

Причин несколько. Если говорить в целом, то каждое новое поколение мобильных сетей обеспечивает лучшую спектральную эффективность использования частотного ресурса — одинаковая полоса частот позволяет передавать больше данных.

Это позволяет давать пользователям более качественные услуги, от лучшего качества передачи голоса (VoLTE), до уменьшения задержек в передаче данных, которые позволяют использовать мобильный интернет не только для общения и просмотра видео, но и для онлайн-гейминга или развития «Интернета вещей».

С точки зрения топологии это достигается за счет меньшей сложности самих сетей. Например, в LTE отказ от контроллера базовых станций позволяет уменьшить задержки передачи сигнала, а часть новых функций и сервисов можно реализовывать с помощью программных обновлений.

С физической точки зрения в сетях LTE используются большие полосы частот, высокоуровневая модуляция сигнала и технология MIMO. Вместе они обеспечивают адекватную помехоустойчивость, высокие скорости передачи данных и емкость сети.

Представители Vodafone даже поделились результатами тестовых запусков в разных частотных диапазонах и с разной шириной спектра, проведенных в Киеве, Житомире и Виннице. Они говорят сами за себя — от 25 Мбит/с для полосы в 5 МГц, до скоростей в 300 Мбит/с с LTE Advance, объединяющей два канала по 20 МГц.

Еще одно преимущество LTE — вариативность частотных диапазонов, подходящих для запуска (от 800 до 2600 МГц).

FDD vs TDD

В рамках семинара упомянули и о различиях между стандартами LTE. Два основных — это LTE-FDD и LTE-TDD, они отличаются принципом работы с частотным ресурсом. В первом полоса частот делится на два канала загрузки и отдачи данных, а во втором передача данных к пользователю и от пользователя происходит по очереди.

Фактически, разные стандарты по-разному подходят для тех или иных сервисов. FDD удобен для «несимметричных сервисов», когда нужна большая скорость загрузки данных и меньшая скорость передачи от абонента, например, при просмотре видео или играх. Естественно, оператор может самостоятельно решить, какую часть доступной полосы частот он будет использовать для этих задач.

В мире существуют операторы, которые одновременно используют оба стандарта в разных частотных диапазонах — один может обеспечивать хорошую площадь покрытия 4G, а второй — емкость сети.

Что тормозит запуск 4G сетей?

Одна из главных проблем запуска LTE в Украине — нехватка частотного ресурса. Долгое время частоты распределялись хаотично и в результате оказалось, что у разных компаний находятся неравноценные полосы в разных диапазонах. Кто-то страдает из этого уже сейчас, ведь государство постоянно повышает «арендную плату».

После 4G-аукциона все победители должны получить равные полосы частот для запуска LTE сетей, как это произошло в случае с 3G. Еще освободятся частоты в диапазоне 800 МГц из-за отказа от аналогового телевещания.

Также должна быть введена технологическая нейтральность — она позволит операторам самостоятельно решать, какие сети запускать на имеющихся частотах. Конечно, они не откажутся от 2G, но смогут перераспределить ресурсы с приоритетом на 3G/4G.

Аналогично все ждут возможности проведения рефарминга частот — операторы готовы обменяться частотами между собой, чтобы получить сплошные участки спектра, что существенно облегчит запуск и налаживание сетей LTE.

В любом случае, работа по подготовке к запуску LTE ведется, хотя сейчас большее зависит от регулирующих органов. Операторы, как всегда, говорят о готовности и, как минимум, радуются тому, что будут применять уже полностью отточенные технологические решения. Аналогично не останавливается «3G-стройка», нужно до конца выполнить требования лицензий, запустить 3G на контролируемых территориях на востоке Украины — там живет большая часть пользователей Vodafone, этим оператор планирует заняться в 2017 году.