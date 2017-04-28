next@acer: первый взгляд на Predator Triton 700

27 апреля в Нью-Йорке прошла ежегодная глобальная пресс-конференция Acer (next@acer). Нам повезло посетить мероприятие и мы спешим поделиться первыми впечатлениями о представленных новинках.

Традиционно, на next@acer компания анонсирует много продуктов. Ультрабуки, хромбуки, моноблоки all-in-one, компактные ПК, мониторы и проекторы, носимые гаджеты… Но сейчас самый большой акцент Acer делает на игровых девайсах Predator. Более того, периодически она любит удивлять крайне необычными решениями — сразу вспоминаешь Aspire R7, в котором клавиатуру и тачпад решили поменять местами, и монструозный Predator 21X. К слову, он стал одним из самых обсуждаемых игровых ноутбуков последних 6 месяцев.

Компания решила не сбавлять темп и представила еще один максимально необычный игровой ноутбук — Predator Triton 700. В чем-то новинка напоминает старшего брата, но у нее больше шансов найти реальных покупателей.

Фактически, перед нами еще один монструозный хищник, но теперь это касается дизайна, характеристик и цены, но не размеров. Triton 700 весит вполне вменяемые для игровой 15.6-дюймовой модели 2,6 кг, при габаритах 393x263x18,9 мм.

По меркам игровых моделей корпус тонкий, но «железо» полноценное — Intel Core i7-7700HQ / i5-7300HQ, графика NVIDIA GeForce GTX 10-series (конкретных данных компания пока не называет), до 32 ГБ оперативной памяти с учетом возможности расширения (будут свободные слоты soDIMM) и дисковая подсистема из двух SSD PCIe Gen3 x 4 / SATA (до 512 ГБ).

Толщина корпуса и названные характеристики стыкуются слабо, хочется спросить — как все это может нормально работать? Большого секрета нет. Просто для новой модели обновили систему охлаждения. Раньше вентиляторы делали из пластика, а теперь их сделали металлическими, плюс изменили профиль лопастей. Это позволило и уменьшить толщину корпуса, и увеличить воздушный поток, так что проблем с охлаждением быть не должно.

Также Triton 700 получил фирменное окошко над клавиатурой, через которое можно увидеть один из вентиляторов (как в Predator 21x). Оно сделано из стекла Gorilla Glass. В него же встроен и тачпад — решение спорное, но допустимое, если вспомнить о том, что играть с обычной мышью комфортнее.

Ниже находится полноразмерная механическая клавиатура с RGB-подсветкой и коротким ходом клавиш. Еще ноутбук может похвастаться поддержкой Thunderbolt 3 и внешних мониторов с NVIDIA G-Sync, хорошим набором портов (2xUSB3.0, USB2.0, HDMI 2.0, DisplayPort, RJ45), звуковой системой TrueHarmony, специализированным ПО. В целом — привычный набор возможностей для игровых моделей.

Если говорить о личных впечатлениях, то в первую очередь Triton 700 «цепляет» дизайном. Возникает ощущение, что перед тобой версия Predator 21x, которая без проблем поместится в рюкзак (а не чемодан), и этот ноутбук можно поднять одной рукой. Уже потом понимаешь, что для своего сегмента характеристики в целом привычны, а рамки матового Full HD IPS дисплея должны быть не настолько широкими… Но при первом знакомстве Triton 700 производит слишком сильное впечатление. Поэтому некоторые не смогут устоять и просто решатся на импульсивную покупку не глядя на цену (от $3000 в США, в Европе — от €3400; продажи начнутся в августе).