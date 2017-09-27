Немецкий стартап Volocopter провел первые тесты своего электрического летающего такси в Дубае [видео]

Как и было обещано ранее, в Дубае стартовали первые реальные тесты автономного летающего такси, созданного немецким стартапом Volocopter. Электрический двухместный мультикоптер с 18 пропеллерами поднялся на высоту 200 метров и провел в воздухе примерно 5 минут, чтобы представители руководства ОАЭ смогли предварительно оценить его возможности (в частности, представление посетил наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум).

В данный момент мультикоптер Volocopter способен передвигаться по заданному GPS-маршруту, однако его создатели надеются реализовать полностью автоматическую систему по доставке пассажиров из точки А в точку Б в ближайшие пять лет. После коммерческого запуска летающего такси в Дубае пассажиру будет достаточно вызвать мультикоптер с помощью мобильного приложения к ближайшему «аэропорту» (разработчики называют такие площадки «voloport») и указать конечный адрес путешествия.

Максимальная воздушная скорость мультикоптера составляет порядка 100 км/ч, время полета от полного заряда аккумуляторов — порядка 30 минут (в крейсерском режиме он способен пролететь порядка 30 км на скорости 70 км/ч). Модель Volocopter 2X оснащена 9 независимыми комплектами батарей и полноразмерным парашютом, что обеспечивает повышенную безопасность пассажиров.

Напомним, что к 2030 году в Дубае собираются перевести не менее 25% пассажирских перевозок на разнообразные автономные средства передвижения, включая беспилотные электромобили и летающие такси, а также систему скоростных «вакуумных поездов» Hyperloop One.

Источник: Engadget