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10 гонок для старых ПК

10 гонок для старых ПК

10 гонок для старых ПК


Автосимуляторы, аркадные и прочие гонки часто не сильно требовательны к железу. Особенно это касается сложных автосимов, созданных инди студиями для узкого круга геймеров. Но в популярных франшизах графике уделяют больше внимания и постепенно таким играм требуется все более мощное железо. Но как быть игрокам со слабыми и старыми ПК? Для них мы составили рейтинг одних из лучших, на наш взгляд, гонок, которые пойдут почти на любой сборке. Если мы забыли какую-то игру или целую серию, то обязательно пишите названия в комментариях. 

 

Need for Speed: Underground

10 гонок для старых ПК

На правах ностальгии начну с NFS: Underground, классики аркадных гонок из 2003 года, в которую фанаты жанра играют до сих пор. Правда ига исчезла из продажи на цифровых платформах, хотя ее все еще можно найти на дисках, ну и графика здесь довольно старая, поэтому неподготовленному или, особенно молодому геймеру, может сильно «ударить» по глазам. Впрочем, в игре увлекательный геймплей и эффектные уличные заезды, плюс мощные саундтреки, что заставляет буквально сразу погрузиться в мир стритрейсинга. 

Уже через пару часов вы будете ощущать себя настоящим Домиником Торетто, гонять по ночным улицам, покупать и прокачивать тачки, вызывать на заезды именитых гонщиков и постепенно становиться легендой ночных гонок.

 

Need for Speed: Most Wanted

10 гонок для старых ПК

Спустя два года после Underground в серии Need for Speed вышла новая часть под названием Most Wanted. До нее была неплохая Underground 2, но именно Most Wanted одной из первых привнесла в аркадные гонки открытый мир и обзавелась интересным, как для этого жанра, сюжетом. 

Действие Need for Speed: Most Wanted происходит в городе Рокпорт, а цель главного героя — вернуть свою любимую машину, которую у него забрали. Чтобы это сделать придется сражаться в уличных заездах, создавать себе имя, и главное — постоянно скрываться от полицейских. В Most Wanted копов сделали некой третьей силой, которая сильно влияет на игровой процесс и требует с ней считаться. Например, не превышать скорость. И это в гоночном то симуляторе. Естественно, проблемы с властями будут и много. 

 

Need for Speed: Hot Pursuit 

10 гонок для старых ПК

Вышедшая в 2010 году Need for Speed: Hot Pursuit повторяла задумку Most Wanted. С улучшенной графикой добавили противостояние гонщиков и полиции, которое раскрыли в полноценном сюжетном прохождении. Геймеры могут выбирать сторону и проходить игру за копов или стритрейсеров.

История развивается в округе Сикрест. Это большой открытый мир со множеством активностей, который тогда серьезно разнообразили мультиплеером. В Need for Speed: Hot Pursuit отличные саундтреки, но игрокам позволили записывать свою музыку, создавая плейлисты из любимых песен.

 

Need for Speed Shift 2: Unleashed

10 гонок для старых ПК

Годом позже Slightly Mad Studios выпустила Need for Speed Shift 2: Unleashed. Игра близка к первой Shift, но все же выглядит лучше, да и возможностей здесь больше. Имеется обилие различных режимов, но часто игру вспоминают из-за проработанного дрифтинга и детализированного вида из кабины, где уже тогда пилот мог вертеть головой и даже выглядывать в окно.

Need for Speed Shift 2 обрадует картинкой плюс тут под 150 крутых авто и 35 атмосферных трасс. Автору этого текста особенно запомнились мощные саундтреки, от 30 Seconds to Mars, Rise Against и Hollywood Undead. 

 

FlatOut 2

10 гонок для старых ПК

FlatOut 2 не совсем обычная гонка. Это супераркадный вариант сражений на скоростных авто, где игрокам нужно не только быстро ехать, но и уметь постоять за себя во время заезда. Геймерам надо опасаться подрезаний, ударов сзади, спереди и сбоку. Но и они также могут выбивать соперников из трассы, оставлять после себя разрушенные улицы и машины противников. 

Мы указали именно FlatOut 2, а не первую часть, потому что тут немного лучше графика, пять различных режимов игры, обилие трасс, автомобилей и заездов. Из необычного стоит попробовать режим с трюками, где игроку предлагают совершить столкновения при различных условиях, перелететь через что-то, врезаться и так далее. 

 

Burnout Paradise

10 гонок для старых ПК
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Burnout Paradise похожа на игру выше. Здесь тоже нужно не просто быстро гонять по красивому городу Парадайс-Сити, но и в буквальном смысле сталкиваться с другими машинами. Геймеру потребуется как умело управлять авто, так и контролировать действия соперников, чтобы те не подрезали и не столкнули его на очередном повороте. При этом можно избавляться от участников самому, играя нечестно, создавая аварийные ситуации и подставляя другие машины под удар. 

В Burnout Paradise до сих пор сравнительно неплохая графика, хотя игра 2008 года. Есть обилие трасс и режимов, но больше всего впечатляет автопарк с огромным количеством моделей — от фургонов до мотоциклов. 

 

Pure

10 гонок для старых ПК

Pure не просто аркадная гонка. Это эффектное противостояние квадроциклов и, пожалуй, лучшая игра про это четырехколесное транспортное средство. Игра предоставляет геймеру огромный выбор трасс, водителей и транспорта, тут богатая кастомизация почти всего, апгрейд и прочие улучшения. 

Фишка Pure не столько в самих гонках, хотя уметь управлять здесь тоже надо, сколько в исполнении различных трюков водителем. Побеждают тут больше акробаты, поэтому играть в Pure поначалу сложновато из-за одновременного управления квадроциклом и водителем, который вылетает из кресла, делает сложные пируэты и садится обратно. 

 

TrackMania Nations Forever

10 гонок для старых ПК

TrackMania Nations Forever представляет собой аркадный симулятор с простой, но симпатичной графикой, где игроки управляют машинами, похожими на болиды «Формула-1». Здесь есть кампания на прохождение и десятки трасс для рекордов. Особенностью игры стал мультиплеер, в котором собираются геймеры со всего мира, чтобы поставить новый рекорд на закрученных и вычурных картах, созданных ими же. 

В TrackMania Nations Forever есть понятный редактор карт и простая выгрузка получившегося творения в онлайн. Другие водители оценивают созданный трек, а самые крутые попадают в топ и на них гоняют реальные игроки. На самих трассах важно время заезда, поэтому здесь надо преодолеть ее как можно быстрее и постараться не слететь на очередном безумном повороте.

 

Colin McRae: DiRT 2 

10 гонок для старых ПК

Colin McRae: DiRT 2 — одно из первых действительно популярных ралли. Игра достаточно сложна в управлении, а у каждой из множества представленных машин есть своя физика поведения. В этой гонке доступно обилие сложных витиеватых трасс без асфальта, на которых гоняют различные багги и внедорожники. 

Все машины лицензированы, а значит существуют в реальности. Это же касается пилотов, прототипы которых действительно участвовали в настоящих ралли. Графика для 2021 года сносная, учитывая 2009 год ее выхода. Есть продвинутый мультиплеер, но в каком он сейчас статусе сказать не беремся. Тем более, что игры на данный момент нет на цифровых системах дистрибуции.

 

Test Drive Unlimited 2

10 гонок для старых ПК

Test Drive Unlimited 2 — не просто гонка, а полноценный социальный эксперимент. Особенно для 2011 года, когда она вышла. Здесь огромный открытый мир со множеством активностей и взаимодействий самого водителя. Геймеры гоняют по внушительным островам Ибица и Оаху, проходят неплохой, как для аркадных гонок, сюжет, и пробуют различные доступные режимы. 

В Test Drive Unlimited 2 можно улучшать не только машину, но и водителя. Последнему разрешены покупка домов, где позволено менять интерьер, посещение баров, ресторанов и прочих увеселительных заведений, его можно одевать по своему вкусу и даже делать пластические операции. Игра радует и атмосферой. Тут есть динамическое изменение погоды и полноценная смена дня и ночи. К сожалению, в 2018 году игру убрали из Steam и купить ее цифровую версию уже не выйдет. Но в 2022 году должен состоятся релиз новой игры серии Test Drive Unlimited Solar Crown от студии KT Racing и разработчика первых двух частей TDU Алана Жарно (Alan Jarniou). Поэтому есть надежда на переиздание второй части игры.

 

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