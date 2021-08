10 гонок для старых ПК

Автосимуляторы, аркадные и прочие гонки часто не сильно требовательны к железу. Особенно это касается сложных автосимов, созданных инди студиями для узкого круга геймеров. Но в популярных франшизах графике уделяют больше внимания и постепенно таким играм требуется все более мощное железо. Но как быть игрокам со слабыми и старыми ПК? Для них мы составили рейтинг одних из лучших, на наш взгляд, гонок, которые пойдут почти на любой сборке. Если мы забыли какую-то игру или целую серию, то обязательно пишите названия в комментариях.

Need for Speed: Underground

На правах ностальгии начну с NFS: Underground, классики аркадных гонок из 2003 года, в которую фанаты жанра играют до сих пор. Правда ига исчезла из продажи на цифровых платформах, хотя ее все еще можно найти на дисках, ну и графика здесь довольно старая, поэтому неподготовленному или, особенно молодому геймеру, может сильно «ударить» по глазам. Впрочем, в игре увлекательный геймплей и эффектные уличные заезды, плюс мощные саундтреки, что заставляет буквально сразу погрузиться в мир стритрейсинга.

Уже через пару часов вы будете ощущать себя настоящим Домиником Торетто, гонять по ночным улицам, покупать и прокачивать тачки, вызывать на заезды именитых гонщиков и постепенно становиться легендой ночных гонок.

Спустя два года после Underground в серии Need for Speed вышла новая часть под названием Most Wanted. До нее была неплохая Underground 2, но именно Most Wanted одной из первых привнесла в аркадные гонки открытый мир и обзавелась интересным, как для этого жанра, сюжетом.

Действие Need for Speed: Most Wanted происходит в городе Рокпорт, а цель главного героя — вернуть свою любимую машину, которую у него забрали. Чтобы это сделать придется сражаться в уличных заездах, создавать себе имя, и главное — постоянно скрываться от полицейских. В Most Wanted копов сделали некой третьей силой, которая сильно влияет на игровой процесс и требует с ней считаться. Например, не превышать скорость. И это в гоночном то симуляторе. Естественно, проблемы с властями будут и много.

Вышедшая в 2010 году Need for Speed: Hot Pursuit повторяла задумку Most Wanted. С улучшенной графикой добавили противостояние гонщиков и полиции, которое раскрыли в полноценном сюжетном прохождении. Геймеры могут выбирать сторону и проходить игру за копов или стритрейсеров.

История развивается в округе Сикрест. Это большой открытый мир со множеством активностей, который тогда серьезно разнообразили мультиплеером. В Need for Speed: Hot Pursuit отличные саундтреки, но игрокам позволили записывать свою музыку, создавая плейлисты из любимых песен.

Годом позже Slightly Mad Studios выпустила Need for Speed Shift 2: Unleashed. Игра близка к первой Shift, но все же выглядит лучше, да и возможностей здесь больше. Имеется обилие различных режимов, но часто игру вспоминают из-за проработанного дрифтинга и детализированного вида из кабины, где уже тогда пилот мог вертеть головой и даже выглядывать в окно.

Need for Speed Shift 2 обрадует картинкой плюс тут под 150 крутых авто и 35 атмосферных трасс. Автору этого текста особенно запомнились мощные саундтреки, от 30 Seconds to Mars, Rise Against и Hollywood Undead.

FlatOut 2 не совсем обычная гонка. Это супераркадный вариант сражений на скоростных авто, где игрокам нужно не только быстро ехать, но и уметь постоять за себя во время заезда. Геймерам надо опасаться подрезаний, ударов сзади, спереди и сбоку. Но и они также могут выбивать соперников из трассы, оставлять после себя разрушенные улицы и машины противников.

Мы указали именно FlatOut 2, а не первую часть, потому что тут немного лучше графика, пять различных режимов игры, обилие трасс, автомобилей и заездов. Из необычного стоит попробовать режим с трюками, где игроку предлагают совершить столкновения при различных условиях, перелететь через что-то, врезаться и так далее.

Burnout Paradise похожа на игру выше. Здесь тоже нужно не просто быстро гонять по красивому городу Парадайс-Сити, но и в буквальном смысле сталкиваться с другими машинами. Геймеру потребуется как умело управлять авто, так и контролировать действия соперников, чтобы те не подрезали и не столкнули его на очередном повороте. При этом можно избавляться от участников самому, играя нечестно, создавая аварийные ситуации и подставляя другие машины под удар.

В Burnout Paradise до сих пор сравнительно неплохая графика, хотя игра 2008 года. Есть обилие трасс и режимов, но больше всего впечатляет автопарк с огромным количеством моделей — от фургонов до мотоциклов.

Pure не просто аркадная гонка. Это эффектное противостояние квадроциклов и, пожалуй, лучшая игра про это четырехколесное транспортное средство. Игра предоставляет геймеру огромный выбор трасс, водителей и транспорта, тут богатая кастомизация почти всего, апгрейд и прочие улучшения.

Фишка Pure не столько в самих гонках, хотя уметь управлять здесь тоже надо, сколько в исполнении различных трюков водителем. Побеждают тут больше акробаты, поэтому играть в Pure поначалу сложновато из-за одновременного управления квадроциклом и водителем, который вылетает из кресла, делает сложные пируэты и садится обратно.

TrackMania Nations Forever представляет собой аркадный симулятор с простой, но симпатичной графикой, где игроки управляют машинами, похожими на болиды «Формула-1». Здесь есть кампания на прохождение и десятки трасс для рекордов. Особенностью игры стал мультиплеер, в котором собираются геймеры со всего мира, чтобы поставить новый рекорд на закрученных и вычурных картах, созданных ими же.

В TrackMania Nations Forever есть понятный редактор карт и простая выгрузка получившегося творения в онлайн. Другие водители оценивают созданный трек, а самые крутые попадают в топ и на них гоняют реальные игроки. На самих трассах важно время заезда, поэтому здесь надо преодолеть ее как можно быстрее и постараться не слететь на очередном безумном повороте.

Colin McRae: DiRT 2

Colin McRae: DiRT 2 — одно из первых действительно популярных ралли. Игра достаточно сложна в управлении, а у каждой из множества представленных машин есть своя физика поведения. В этой гонке доступно обилие сложных витиеватых трасс без асфальта, на которых гоняют различные багги и внедорожники.

Все машины лицензированы, а значит существуют в реальности. Это же касается пилотов, прототипы которых действительно участвовали в настоящих ралли. Графика для 2021 года сносная, учитывая 2009 год ее выхода. Есть продвинутый мультиплеер, но в каком он сейчас статусе сказать не беремся. Тем более, что игры на данный момент нет на цифровых системах дистрибуции.

Test Drive Unlimited 2

Test Drive Unlimited 2 — не просто гонка, а полноценный социальный эксперимент. Особенно для 2011 года, когда она вышла. Здесь огромный открытый мир со множеством активностей и взаимодействий самого водителя. Геймеры гоняют по внушительным островам Ибица и Оаху, проходят неплохой, как для аркадных гонок, сюжет, и пробуют различные доступные режимы.

В Test Drive Unlimited 2 можно улучшать не только машину, но и водителя. Последнему разрешены покупка домов, где позволено менять интерьер, посещение баров, ресторанов и прочих увеселительных заведений, его можно одевать по своему вкусу и даже делать пластические операции. Игра радует и атмосферой. Тут есть динамическое изменение погоды и полноценная смена дня и ночи. К сожалению, в 2018 году игру убрали из Steam и купить ее цифровую версию уже не выйдет. Но в 2022 году должен состоятся релиз новой игры серии Test Drive Unlimited Solar Crown от студии KT Racing и разработчика первых двух частей TDU Алана Жарно (Alan Jarniou). Поэтому есть надежда на переиздание второй части игры.