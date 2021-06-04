10 новых возможностей телевизоров Samsung Neo QLED





В этом году компания Samsung выводит на украинский рынок новую линейку премиальных телевизоров Neo QLED. Новинки уже успели поступить в продажу, поэтому мы решили выделить их основные особенности и нововведения.

1. Матрица Quantum Mini LED

Флагманские телевизоры Samsung уже давно радовали качеством изображения, а с появлением технологии Quantum Mini LED нашелся простор для дополнительных впечатлений. Новая технология подсветки уменьшила размер диода в 40 раз по сравнению с традиционной LED-подсветкой. Также в ней отказались от отдельных линз на этих диодах, где теперь используется «пленка», которая практически не рассеивает свет по сторонам, что позволило избавиться от «ореола» вокруг диодов. Благодаря всему этому получилось более точно контролировать зону подсветки, что в свою очередь здорово сказалось на контрастности и динамике HDR-эффекта.

2. Дизайн Infinity One

Внешнее оформление устройства часто может сыграть ключевую роль при выборе. А когда речь заходит о домашней электронике, так тем более, ведь если что-то не будет вписываться в заранее продуманный интерьер, то покупатель может пойти за другим решением. Телевизоры линейки Neo QLED практически лишились рамок, благодаря чему пользователь получит минималистичный дизайн, который легко впишется практически в любую обстановку. К тому же это помогает намного лучше фокусироваться на происходящих событиях в фильме, а не бликах освещения на рамке или прочих отвлекающих элементах оформления телевизора.

3. Технология объемного звучания

В плане звучания в этих телевизорах тоже не обошлось без интересных решений. Тут инженеры компании продумали сразу несколько технологий. Одной из таких является OTS Pro, которая отвечает за отслеживание событий на экране и направляет звук ближе к тому месту, где в данный момент происходит основное действие. Это не просто добавляет больше объема звуку, но и лучше погружает зрителя в атмосферу фильма или программы. Особенно хорошо такая технология сказывается в экшн-сценах и играх.

4. Процессор Neo Quantum

В телевизорах Neo QLED соответственно используются и новые процессоры — Neo Quantum. Они не просто занимаются обработкой высокого разрешение экрана (напомню, в этих моделях используются 4К- и 8К-матрицы), а и поддерживают высокую частоту обновления картинки — 120 Гц. Также при помощи данных сразу 16 нейросетей, телевизоры могут апскейлить изображение к необходимому разрешению в режиме реального времени.

5. Активное усиление голоса

Еще одной довольно полезной функцией является усиления голоса — AVA, которая поможет лучше слышать диалоги на фоне других звуков. Например, это способствует лучшему выделению голоса комментаторов спортивных мероприятий, где может быть достаточного много фонового шума (будь то болельщики на футбольных стадионах или двигатели машин в гонках). К тому же, в некоторых фильмах встречаются моменты, в которых персонажи общаются во время, скажем, перестрелок, где звуки выстрелов и взрывов «перекрывают» диалоги. В таких случаях подобная функция может улучшить разборчивость речи.

6. Поддержка Freesync Premium Pro для игр

Любители игр на больших экранах явно должны оценить поддержку технологии AMD Freesync Premium Pro. Как уже упоминалось, матрицы поддерживают частоту обновления 120 ГЦ, а в игровом режиме можно получить и время отклика на уровне 5,8 мс. Тут же и Freesync позволит избавиться от артефактов и плавнее обрабатывать картинку с ПК или игровой консоли.

7. Технологии SpaceFit Sound и Q-Symphony

Благодаря SpaceFit Sound устройство анализирует помещение и оптимизирует звучание под обстановку. Для этого используются дополнительные микрофоны, которые и оценивают разные параметры звука и его поведения в помещении, после чего SpaceFit соответственно настраивает звучание динамиков. А для тех пользователей, которые вместе с телевизором приобретут саундбар, есть функция Q-Symphony, которая позволяет синхронизировать звук между встроенными и внешними динамиками системы, оптимизируя ее работу.

8. Беспроводное подключение ПК и смартфонов, удаленный доступ

Заодно такие телевизоры помогут не только в развлечениях. К ним можно подключаться без проводов с компьютеров под управлением Windows и macOS. Это позволит перенести рабочие процессы на большой экран, что в период работы из «домашнего офиса» может быть очень кстати. И более того, телевизоры линейки Neo QLED поддерживают беспроводную работу c DeX, с помощью которой смартфон можно совершенно без проводов использовать в качестве десктопной системы, подключив мышь и клавиатуру.

9. Пульт на солнечных батареях

С мыслью о сохранении окружающей среды (инициатива Going Green), которая сильно страдает в том числе и из-за банальных батареек в пультах ДУ, компания Samsung и тут нашла довольно необычное решение. Эти пульты оснащены солнечными батареями и все, что им нужно для поддержания автономной работы, это лежать на свету соответствующей панелькой вверх. К тому же, эти пульты сделаны из материалов вторичной обработки и оснащаются встроенными аккумуляторами с зарядкой через USB Type-C.

10. Экологичная упаковка

И раз уж об этом зашла речь, то это не единственное проявление заботы об экологии. Даже в упаковке нашелся способ снизить количество мусора на планете. Для начала, упаковка стала меньше и с минимальным использованием краски в ее оформлении. А после распаковки телевизора, из этой же коробки можно сложить какой-то предмет вроде детской игрушки, журнального столика или домика для домашнего питомца.