10 причин купить iPhone 12 и 10 причин не покупать





Лето остается одним из лучших сезонов для тех пользователей, которые хотят обновить iPhone или перейти на него с других устройств. Ведь сезон праздников давно позади и не за горами анонс новых смартфонов Apple, что позитивно влияет на стоимость актуальных моделей, да и проблем с их доступностью и выбором нет. По данным hotline.ua самой популярной среди покупателей является модель iPhone 12 128GB Black и по графику цены хорошо видно, что она значительно снизилась по сравнению с весной.

Учитывая, что iPhone 12 остается очень популярным, я решил вернуться к этой модели в формате «за» и «против», которые сформировались у меня больше, чем после месяца использования.

10 причин купить iPhone 12:

1. Соотношение цены/характеристик на фоне других моделей в линейке iPhone 12

В актуальной линейке смартфонов производителя аппарат остается одним из самых доступных решений, при этом по возможностям он минимально отстает от формально старших моделей. В iPhone 12 рамки сделаны из алюминия, а не стали, нет телефото камеры, нет лидара и немного меньше типичная максимальная яркость экрана. Но все остальные возможности на уровне iPhone 12 Pro, а цена при этом значительно меньше.

Конкуренцию iPhone 12 в этой линейке Apple мог бы составить iPhone 12 mini, но как показали продажи и последующее сокращение его производства, покупатели отдают предпочтение более крупным дисплеям и диагональ 5,4 дюйма их не привлекает.

2. Хорошие материалы и защита от воды

Корпус iPhone 12 внешне напоминает iPhone 4, который уже можно отнести к классике дизайна смартфонов. Но это не единственное их сходство, аппараты довольно похожи и по конструкции корпуса. В Apple также использовали две стеклянные панели, которые утоплены в плоскую алюминиевую рамку. Только в отличие от iPhone 4, в котором использовалось алюмосиликатное стекло, в современной модели компания использовала керамическое стекло Ceramic Shield от компании Corning, известной пользователям по своему защитному стеклу Gorilla Glass.

В основе Ceramic Shield лежат керамические нанокристаллы, которые внедряются в стеклянную матрицу с помощью процесса высокотемпературной кристаллизации. Их замкнутая структура помогает лучше противостоять появлению трещин и сколов. При этом Corning дополнительно укрепляет стекло за счет ионного обмена существенно увеличивает размер ионов для создания более жесткой структуры, чтобы помочь удерживать стекло вместе в случае повреждения, и чтобы избегать глубоких царапин.

Ранее керамическое стекло не использовалось для защиты экранов из-за плохой прозрачности, но Corning удалось решить эту проблему з счет тех же крошечных керамических кристаллов. Их размер меньше длины волны света и поэтому Ceramic Shield обеспечивает очень высокую прозрачность, что делает его подходящим для покрытия дисплея iPhone 12.

Как видно, стекло довольно инновационное, но это не единственное преимущество корпуса. Как и положено флагманской модели, в аппарате есть защита от воды и пыли по стандарту IP68.

3. Качественный дисплей

iPhone 12 оснащается 6,1-дюймовым OLED дисплеем с разрешением 2532х1170 точек, получившим название Super Retina XDR. Его типичная максимальная яркость достигает 650 нит, но на ярком солнце, а также при воспроизведении HDR может автоматически повышаться до 1200 нит.

Традиционно для устройств Apple, у экрана хорошая калибровка, он отображает 100% цветового пространства DCI-P3. Кроме этого есть поддержка фирменной технологии True Tone, которая подстраивает цветовую температуру под окружающее освещении.

Если сравнивать с iPhone 11, то дисплей в iPhone 12 — это большой шаг вперед для смартфона Apple, рассчитанного на массовую аудиторию. У него выше разрешение, яркость, контрастность и наконец-то глубокий черный цвет.

4. Очень высокая производительность

Одно из преимуществ смартфонов Apple – это собственные процессоры, которые уже несколько лет подряд оказываются в лидерах по производительности. Линейка iPhone 12 в этом плане не исключение, в ней используется чип A14 Bionic с 6 ядрами, построенный по 5-нанометровому техпроцессу, что позволило вместить на кристалле 11,8 млрд транзисторов. На практике чип оказывается очень быстрым, как в приложениях, так и в играх. Я активно играл в несколько игр с требовательной графикой, в основном в NBA2K21 и Fantasian, и это полноценные игры с качеством картинки на уровне игр для PS4.

Причем играя в них ощущается, что запаса производительности в смартфоне более чем достаточно. Это же касается и приложений, например, в требовательных программах для обработки фотографий, таких как Afterlight и Retouch, все действия происходят в них моментально.

Учитывая, что Apple поддерживает даже старые модели смартфонов, в частности iOS 15 будет доступна даже для iPhone 6s, то с чипом A14 Bionic как минимум можно рассчитывать на комфортное использование iPhone 12 на несколько лет вперед.

5. Обилие приложений для iOS и приватность

Популярность смартфонов Apple сделала платформу iOS очень востребованной среди разработчиков, только в прошлом месяце на WWDC компания отрапортовала, что с момента запуска App Storeпозволил разработчикам заработать $230 млрд. И действительно, практически любой современный сервис не может позволить себе не иметь приложения для iPhone. Поэтому выбор программ, а также игр на платформе Apple просто огромный. Причем большинство из них имеет хорошо продуманный интерфейс, так как разработчики следуют рекомендациям Human Interface Guidelines от Apple.

Также стоит отметить, что компания пытается выделиться на фоне конкурентов более строгим подходом к защите данных пользователей. В частности, в этом году в iOS добавили функцию, которая позволяет запретить приложениям отслеживать свою активность, и соответственно аккумулировать и обрабатывать эти данные для передачи рекламодателям.

6. Возможности камер

iPhone 12 получил две основные камеры с разрешением 12 мегапикселей, одна широкоугольная с диафрагмой ƒ/1,6 и оптической стабилизацией, вторая ультраширокоугольная с диафрагмой ƒ/2,4 и углом обзора 120°.

Детализация снимков и постобработка в iPhone 12 немного уступают основным конкурентам, что особенно проявляется при плохом освещении, но камеры обеспечивают в целом хорошее качество фото с близкой к натуральной цветопередаче. В качестве решения «навел и снял», iPhone 12 со своим простым интерфейсом камеры и снимками, которые отлично подходят для дальнейшей обработки, является отличным решением для большинства современных пользователей.

В то же время для продвинутых пользователей есть ряд как встроенных, так и сторонних инструментов, которые позволяют выжать из камеры больше.

Можно менять экспозицию, вручную активировать «ночной режим», либо же воспользоваться приложением Halide, которое умеет делать снимки в формате RAW+.

7. Хорошие мультимедийные возможности

6,1-дюймовый дисплей iPhone 12 поддерживает отображение HDR-контента, и даже несмотря на не самые крупные размеры, на нем комфортно смотреть видео, будь это YouTube или Netflix.

Кроме этого, смартфон оснащается довольно громкими стереодинамиками, которые обеспечивают объемное звучание.

Для подключения проводных наушников в iPhone 12 традиционно используется порт Lightning, хотя сегодня это уже редкость, пользователи чаще переходят на беспроводные модели и для их подключения в смартфоне есть протокол Bluetooth 5.0

8. Комфорт использования в авто с CarPlay

Как и в других смартфонах компании, в iPhone 12 есть поддержка системы Apple CarPlay. В совместимых автомобилях она позволяет выводить на экран мультимедийной системы адаптированный интерфейс iOS с приложениями, которые можно использовать за рулем. Я использовал ее на Peugeot 2008, и это очень удобное решение с хорошей интеграцией в аппаратную часть авто, например, при нажатии на кнопку навигации на панели приборов, открывается карта именно в CarPlay.

Сама система теперь поддерживается сразу несколькими сервисами для навигации, как популярными Google Maps, Waze или TomTom, так и менее известными OsmAnd Maps и Organic Mapsна основе OpenStreetMap.

Для прослушивания музыки также довольно широкий выбор, есть как стандартный Apple Music, так и Spotify c YouTube Music. Поддерживается воспроизведение подкастов, а Google Play Books можно слушать аудиокниги.

Неочевидными плюсом iPhone 12 в авто являются размеры смартфона, они не очень большие, поэтому для него практически всегда можно найти удобную нишу.

9. Автономность и беспроводная зарядка

Встроенный в iPhone 12 аккумулятор имеет емкость 2815 мАч, что по меркам Android-смартфонов откровенно мало. Тем не менее, энергоэффективная платформа и хорошая оптимизация iOS позволяют аппарату работать больше суток от одного заряда даже при активном использовании. Можно рассчитывать почти на шесть часов активного экрана.

Заряжать смартфон можно проводным способом через порт Lightning, но также есть поддержка беспроводной зарядки до 7,5 Вт. Я в основном подзаряжал iPhone 12 именно последним способом, используя в офисе зарядную станцию Moshi Lounge Q Wireless. У нее регулируется высота подставки, поэтому аппарат можно подзаряжать как горизонтально, так и вертикально. Это не самый быстрый способ зарядки, от 0 до 100% он занимает около трех часов, но зато довольно щадящий для аккумулятора.

Примерно столько же занимает подзарядка через магнитный коннектор MagSafe, и по сравнению с беспроводной зарядкой, в нем нет большого смысла, так как он может подзаряжать только совместимые iPhone, а любая зарядная панель со стандартом Qi подходит и для других смартфонов.

От блока питания на 20 Вт или больше при проводном подключении с USB Type-C на Lightning можно подзаряжать смартфон быстрее, за 30 минут полностью разряженная батарея пополняет заряд до 50%.

10. Интеграция в экосистему Apple

Одно из преимуществ компании Apple – это продуманная и удобная экосистема продуктов, которые дополняют ее смартфоны. Например, умные часы Apple Watch не просто позволяют отлеживать физическую активность или отображать оповещения с iPhone 12, теперь их можно использовать для разблокировки смартфона, когда находишься в маске.

Также удобно реализована интеграция, можно управлять камерой прямо с Apple Watch, принимать телефонный звонок с компьютера Mac не касаясь iPhone, начать писать письмо на одном устройстве, а продолжить на другом, и также быстро переключать наушники AirPods с одного на другое.

10 причин не покупать iPhone 12

1. За эти же деньги и дешевле можно взять Android-смартфон с лучшим набором характеристик

Пожалуй, самый главный аргумент противников смартфонов Apple – это соотношение цены и характеристик. Производитель не хочет, чтобы младшие модели линейки конкурировали с Pro-версиями, в итоге они получают меньше оперативной памяти, меньше камер и датчиков. Соответственно за те же деньги или дешевле на выбор покупателей есть масса Android-смартфонов. Безусловно, они не смогут предложить ту же степень интеграции в экосистему Apple или возможности iOS, но во многом это будут устройства с лучшим соотношением цена/функциональность. Я оставлю здесь лишь несколько примеров:

2. Скудный комплект поставки без зарядки

С линейкой iPhone 12 компания Apple задала новый тренд на рынке, заявив о цели уменьшить количество отходов электроники она убрала из коробку зарядное устройство, поэтому комплект поставки теперь состоит из одного смартфона и кабеля USB Type-C на Lightning. Купить зарядку не является большой проблемой, но выбирая дорогое флагманское устройство пользователи часто хотят видеть расширенный комплект поставки, а не наоборот.

3. Дизайн практически не изменился

По сравнению с iPhone 11 в iPhone 12 немного уменьшились рамки вокруг дисплея и стали плоскими грани. В остальном в устройстве легко узнается смартфон Apple, не в последнюю очередь из-за крупного выреза в верхней части экрана, который впервые появился в модели iPhone X еще в 2017 году, и до сих пор необходим для работы системы распознавания лица FaceID.

Ходили слухи, что с выпуском линейки iPhone 12 компания как минимум сделает вырез более компактным, такие решения уже существуют в других смартфонах, тем не менее, его размеры не изменились. Это решение на сегодняшний день выглядит довольно архаичным, тем более в условиях пандемии, когда при повсеместном использовании медицинских масок система распознавания лица перестала быть такой удобной.

4. Дисплей с частотой обновления 60 Гц

Во флагманских Android-смартфонах, да и все чаще в моделях среднего уровня, используются дисплеи с частотой обновления 90–120 Гц, что обеспечивает более высокую плавность анимации интерфейса, а также плавные движения в динамичных играх. К сожалению, несмотря на массу слухов, iPhone 12 так и не получил экран с более высокой частотой обновления. Это отчасти компенсируется плавностью iOS, но те, кто хотя бы раз пользовался iPad Pro с технологией дисплея ProMotion, знают, что интерфейс и анимации операционной системы Apple могут работать еще плавнее за счет более высокой частоты обновления.

5. Нет сканера отпечатков пальцев

Несмотря на то, что в современных смартфонах часто используется несколько методов аутентификации, например распознавание лица и сканер отпечатков пальцев, в iPhone 12 есть только первый. В условиях, когда периодически приходится носить медицинскую маску, использование FaceID становится не только неудобным, но и опасным, так как злоумышленники могут подсмотреть код допуска. Поэтому сканер отпечатков пальцев мог быть стать отличным дополнением для системы распознавания лица в iPhone 12, но производитель, к сожалению, так его и не реализовал.

6. Набор камер уступает конкурентам

Как я уже отмечал в преимуществах iPhone 12, у смартфона две камеры, что меньше, чем могут предложить основные конкуренты и iPhone 12 Pro. Именно из-за нежелания создавать конкуренцию последнему производитель не хочет добавлять в младшую модель телефото камеру. Данный модуль позволяет оптически приближать объекты во время съемки, не теряя в детализации, и его иногда не хватает в iPhone 12.

7. Все еще Lightning

Компания Apple использует порты USB Type-C в своих ноутбуках и даже в некоторых планшетах, но не в смартфонах. И вот тут получается странный парадокс, имея MacBook Air или Pro его зарядным устройством можно подзарядить любой современный Android-смартфон, и только для iPhone нужен кабель с коннектором Lightning.

8. Достаточно медленная «быстрая» зарядка

iPhone 12 поддерживает зарядку до 20 Вт, что безусловно намного лучше, чем зарядные устройства на 5 Вт, которые в Apple предлагали покупателям до прошлого года, но хуже, чем быстрые зарядки у других производителей. Например, у Samsung это от 25 до 45 Вт, а у Xiaomi от 50 до 120 Вт.

9. Интеграция в экосистему Apple

Я писал об этом в преимуществах, но для некоторых сценариев тесная интеграция в экосистему Apple может быть и большим минусом. Например, если умные часы Apple Watch идеально работают с iPhone 12, то любые другие модели от сторонних производителей не получают тот же уровень доступа к возможностям iOS. Из-за этого они могут терять Bluetooth-соединение, не отображать некоторые оповещения и не могут тесно интегрироваться с установленными программами.

10. Отсутствие локальных цен на сервисы и приложения

Совсем недавно появилась информация о том, что компания Apple открыла в Украине официальное представительство. Тем не менее, оно в обозримом будущем вряд ли повлияет на политику региональных цен в отношении нашей страны. Дело в том, что в украинской версии App Store цены представлены в иностранной валюте, и они на уровне европейских. Это же касается и стоимости сервисов Apple, таких как Music или Arcade. Поэтому обойдутся они заметно дороже, чем, например, аналогичные от Google. Месячная подписка на Apple Music стоит $5, в то время как YouTube Music – 79 грн в месяц или же 99 грн вместе с YouTube Premium.