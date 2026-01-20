14 самых ожидаемых игр 2026 года

2025 год оказался на удивление щедрым на сильные релизы. В нем были успешные сиквелы, удачные римейки и неожиданные инди-хиты. На этом фоне 2026-й пока выглядит сдержаннее, так как пока здесь меньше заявленных дат, больше проектов с размытыми релизными окнами и немало игр, которые все еще находятся в статусе глубокой разработки. Впрочем, это не значит, что год будет пустым. Напротив, 2026-й концентрирует в себе игры, которые разрабатывались долго, часто сложно и с высокими ожиданиями. Многие из них должны стать определяющими не только для своих серий, но и для целого поколения консолей.

Resident Evil: Requiem

Жанр: Survival horror

Дата: 27 февраля 2026 года

Платформы: PC, PS5, Xbox Series X|S

Resident Evil: Requiem продолжает курс, который Capcom взяла еще с седьмой части, — медленный, атмосферный хоррор вместо насыщенного экшена. По предварительной информации, игра делает ставку на изоляцию, ограниченные ресурсы и психологическое напряжение. Это сближает ее с классическими частями серии, но с современной подачей.

События игры разворачиваются в полуразрушенном Раккун-Сити — городе, который уже три десятилетия остается символом биологической катастрофы. Одной из главных героинь становится аналитик ФБР Грейс Эшкрофт, дочь журналистки Алисы Эшкрофт, известной по событиям Resident Evil Outbreak. Когда-то Алиса стала свидетелем падения корпорации Umbrella и продолжала расследовать вспышки биологической угрозы, пока ее жизнь не оборвалась при загадочных обстоятельствах.

Получив задание от руководства, Грейс отправляется в отель «Вренвуд» — места, где восемь лет назад была убита ее мать. Ситуация осложняется исчезновением полицейского, из-за чего к делу подключается опытный агент Леон Кеннеди. В ходе расследования Грейс сама становится объектом таинственных экспериментов, а ее путь постепенно пересекается с путем Леона. Вместе им приходится снова заглянуть в собственное прошлое и раскрыть правду об инциденте в Раккун-Сити — событие, изменившее ход истории.

Ключевым элементом сюжета становится «Элпис». Она последняя надежда, которая осталась после открытия «ящика Пандоры». Именно эта героиня объясняет мотивы убийства Алисы Эшкрофт и раскрывает тайну самого Леона.

Важно, что Capcom сейчас находится в очень сильной форме: последние ремейки и новые части стабильно получают высокие оценки. Именно поэтому Requiem воспринимается не как эксперимент, а как очередной этап эволюции серии. По слухам, разработчики снова много работают с освещением и звуком, делая страх менее очевидным, но от этого ещё более тревожным.

Crimson Desert

Жанр: Action-adventure

Дата: 19 марта 2026 года

Платформы: PC, PS5, Xbox Series X|S

Crimson Desert, которая должна была выйти еще в прошлом году, — один из самых неоднозначных и одновременно интересных проектов в этом списке. Pearl Abyss начинала эту разработку как MMO, но со временем отказалась от идеи в пользу сюжетной одиночной игры с открытым миром. Такая трансформация всегда несет риски, но именно это и делает проект остроинтересным.

Сюжет игры сосредотачивается на приключениях отряда наемников, которые пытаются выжить на огромном континенте Пайвел. События разворачиваются в мрачном мире средневекового фэнтези, опустошенном бесконечными войнами. В центре повествования Макдуф, который возглавляет небольшой отряд наемников. Роль лидера дается ему непросто: тень мучительного прошлого и постоянный груз ответственности за жизнь подчиненных не дают ему покоя.

С технической стороны игра выглядит впечатляюще. Здесь сложная система геймплея, масштабный открытый мир, динамичная погода и большое внимание к анимациям. В то же время остается открытым вопрос структуры — насколько органично все эти элементы будут работать вместе в длинной кампании.

Crimson Desert может стать либо прорывом для корейских AAA-игр на мировом рынке, либо примером того, как сложно менять концепцию в процессе разработки.

Forza Horizon 6

Жанр: Racing

Дата: 19 мая

Платформы: PC, Xbox Series X|S

Forza Horizon 6 выходит в момент, когда серия уже давно закрепилась как главные аркадные гонки на рынке. Playground Games не нужно ничего доказывать, ведь их задача состоит в том, чтобы не потерять темп и не сломать формулу, которая работает.

События новой части впервые в истории серии развернутся в Японии, а центральной локацией станет Токио. Игровой мир, по словам разработчиков, не копирует страну буквально, а передает ее атмосферу, культурные контрасты и узнаваемые образы. По словам арт-директора, игроделы стремились не к точности, а к ощущению Японии — с ее сочетанием плотной городской застройки, горных серпантинов и открытых пространств.

Среди подтвержденных локаций — гора Фудзи и Хоккайдо. Игровая мама станет самой большой в истории серии, а токийская городская зона — самым сложным и самым детализированным местом для заездов. Как и в предыдущих частях, Forza Horizon 6 получит динамическую систему погоды со сменами сезонов, которые будут влиять на заезды и атмосферу мира.

Игру официально представили во время Tokyo Game Show 2025. Выбор Японии объясняют давним запросом фанатов, а также опытом команды, полученным при создании дополнения Hot Wheels для Forza Horizon 5, который пригодился при проектировании многоуровневых автомагистралей Токио. Для аутентичности Playground Games путешествовали по Японии и привлекли культурного консультанта.

Серия Horizon всегда была о балансе между симуляцией и развлечением, и шестая часть, вероятно, продолжит движение в этом направлении. Релиз запланирован в преддверии лета для Windows и Xbox Series X/S, а версия для PlayStation 5 выйдет позже. Это шестая часть серии Forza Horizon и четырнадцатая основная игра во всей франшизе Forza.

007 First Light

Жанр: Action-adventure

Дата: 27 мая

Платформы: PC, PS5, Xbox Series X|S

007 First Light — первая большая попытка создать современную игру о Джеймсе Бонде без оглядки на конкретные фильмы. Игра рассказывает оригинальную историю становления агента 007 и показывает молодого Джеймса Бонда, который только начинает службу в MI6 и выполняет первую действительно важную миссию.

Сюжет вдохновлен книгами Яна Флеминга и классическими фильмами, но не повторяет ни одну из известных историй. Разработчики также создали собственный образ Бонда, не привязанный ни к одному киноактеру, и пытались осовременить персонажа, отказавшись от устаревших черт. Вместе с Бондом в игре появятся новые версии знакомых персонажей — M, Q и Манипенни, а также несколько оригинальных героев, которые играют ключевую роль в его ранней карьере.

После долгой паузы в выпуске игр о Бонде, длившейся с 2012 года, когда вышла провальная 007 Legends, IO Interactive получила лицензию на франшизу и сделала ставку на более шпионский подход — с акцентом на тактику, стелс и изобретательность, а не только на экшен.

First Light может стать той самой серьезной игрой о Бонде, которой франшиза по сути не имела никогда. Здесь появятся узнаваемые атрибуты, включая часы Omega и автомобиль Aston Martin, адаптированные под игровые гаджеты от Q.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

Жанр: Action-adventure

Дата: 29 мая

Платформы: PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 (позже)

Еще один подарок перед летними каникулами — новая приключенческая игра в стиле LEGO от Traveller’s Tales, которая станет четвертой частью серии Lego Batman. Проект рассказывает оригинальную историю, собранную из мотивов фильмов, комиксов, сериалов и игр о Темном рыцаре. Игру анонсировали на Gamescom 2025 и с тех пор из трейлеров и показа игролада она убеждает нас, что предложит новый уровень масштаба в уже десятилетиями знакомой нам серии о квадратных человечках.

Геймплей сочетает экшн от третьего лица с головоломками и исследованием открытого мира LEGO-Готема. Проходить игру можно в одиночку или в локальном кооперативе. В отличие от предыдущих LEGO-игр, здесь сделана ставка не на сотни персонажей, а лишь на семь ключевых героев: Бэтмена, Джима Гордона, Бетгерл, Найтвинга, Робина, Женщину-кошку и Талию аль Гул. Каждый из них имеет собственные способности и гаджеты, влияющие на стиль прохождения.

Мир игры наполнен узнаваемыми образами со всей истории Бэтмена. Скины персонажей отсылают к различным эпохам и экранизациям — от классических комиксов до культовых фильмов, в частности с визуальными образами Джокера, Пингвина или Женщины-кошки из известных киноадаптаций. Среди злодеев появятся Джокер, Бэйн, Ядовитый Плющ, Мистер Фриз, Харли Квинн и другие представители широкого ассортимента врагов Бэтмена. В игре будет также магазин костюмов и улучшений для Бэт-пещеры.

Игру создают на Unreal Engine 5 — это первый LEGO-проект Traveller’s Tales на этом движке. По словам разработчиков и DC, Legacy of the Dark Knight задумана как настоящий омаж всему наследию LEGO-Бэтмена, но с более сосредоточенным, кинематографическим подходом к геймплею и истории.

Marvel 1943: Rise of Hydra

Жанр: Action adventure

Дата: первая половина 2026 года

Платформы: PC, PS5, Xbox Series X|S

События сюжетно ориентированной игры от Skydance New Media разворачиваются в оккупированном нацистами Париже во время Второй мировой войны. В основе истории лежит вынужденный союз Стива Роджерса, известного как Капитан Америка, и Аззури, короля Ваканды и Черной Пантеры. Вместе они пытаются сорвать планы гидры — организации, стремящейся укрепить свое влияние в хаосе войны.

Игра вдохновлена комиксами Captain America и Black Panther: Flags of Our Fathers и делает акцент на нарративе и персонажах. Кроме двух главных героев, игроки будут управлять еще двумя персонажами: бойцом Габриэлем Джонсом и Нанали, которая является главой шпионской сети Ваканды.

Проект возглавляет известная сценаристка и режиссер Эми Хенниг, известная по Uncharted, а над историей также работает автор комиксов Марк Бернардин. Игру создают на Unreal Engine 5 с большим акцентом на кинематографическую подачу.

Релиз Marvel 1943: Rise of Hydra запланирован на период после начала 2026 года, после нескольких переносов с более ранних дат.

GTA 6

Жанр: Action adventure

Дата: 19 ноября

Платформы: PS5, Xbox Series X|S

Grand Theft Auto VI — игра, которая точно не нуждается в представлении. Это не просто новая часть серии, а очередная попытка Rockstar переосмыслить саму идею открытого мира. После почти пятнадцати лет ожидания студия возвращается с новой историей, новыми героями и современной версией Вайс-Сити, адаптированной под другие масштабы и ритм жизни. Впервые в истории серии одним из протагонистов стала женщина, что уже само по себе меняет динамику повествования. Сюжет сосредоточен на криминальном дуэте Джейсона и Люсии, которые после неудачного ограбления оказываются втянутыми в масштабный заговор и вынуждены полагаться друг на друга.

Разработка GTA 6 сопровождалась задержками, утечками и внутренними изменениями в студии, в частности пересмотром условий труда. Это повлияло на темп производства, но в то же время сформировало еще большие ожидания у фанатов, которые устали ждать. Rockstar традиционно не спешит делиться деталями, но уже понятно, что ставка делается на симуляцию открытого мира, поведение NPC и постоянно меняющийся мир.

GTA 6 важна еще и тем, что она почти наверняка будет определять стандарты для игр в открытом на несколько лет вперед. Именно поэтому ее выход настоящая историческая веха не только для фанатов серии, но и для всей индустрии.

Разработка игры стартовала после выхода GTA V, активная фаза — после Red Dead Redemption 2, а официально проект подтвердили в 2022 году. Игру официально анонсировали в декабре 2023 года, а после нескольких переносов релиз запланировали на конец осени 2026 года, правда, сначала только для консолей.

Marvel’s Wolverine

Жанр: Action adventure

ДатаВторая половина 2026 года

Платформы: PS5

Marvel’s Wolverine — новая сюжетная приключенческая игра от Insomniac Games, разрабатываемая эксклюзивно для PlayStation 5. Проект основан на комиксах Marvel о Росомахе и рассказывает оригинальную историю, которая входит в общую вселенную Marvel-игр студии, но не требует знакомства с серией Spider-Man. Разработчики сразу отмечают более жесткий тон повествования, что отличает игру от предыдущих супергеройских проектов Insomniac о дружественном соседе.

В центре сюжета Джеймс «Логан» Хоулетт, мутант с чрезвычайной регенерацией, животными инстинктами и адамантовым скелетом. Игра опирается на классическую мифологию персонажа и более широкую вселенную X-Men, исследуя темы насилия, вины и попыток найти человечность в мире, где для Росомахи почти не существует простых решений.

Разработка Marvel’s Wolverine стартовала после успеха Marvel’s Spider-Man, когда Insomniac решила обратиться к герою с принципиально другим характером. Проект пережил сложный период после масштабной утечки данных в 2023 году, когда в сеть попали ранние материалы игры, но студия заверила, что инцидент не повлиял на планы релиза. Сейчас Marvel’s Wolverine рассматривается как одна из ключевых и самых ожидаемых эксклюзивных игр PlayStation — мрачная и жесткая история об одном из самых сложных героев Marvel.

Игра создается с учетом возможностей PlayStation 5 и получит технические улучшения для PS5 Pro.

Hela

Жанр: Adventure, puzzle, platform, co-op

Дата: 2026

Платформы: PC, PS5, Xbox Series X|S

Hela сразу выделяется на фоне большинства крупных релизов своим масштабом и настроением. Это уютная приключенческая игра о маленьких героях и большой доброте. Игрок смотрит на мир глазами отважного мышонка и отправляется в волшебное путешествие по скандинавским пейзажам, полным спокойствия, красоты и неспешных открытий. Основной акцент здесь сделан на исследовании, взаимодействии с окружением и кооперативе до четырех игроков.

Разработчики сознательно отказались от боевой системы в классическом смысле, делая ставку на наблюдение и атмосферу. Мир игры выглядит живым и уютным, но в то же время полным мелких опасностей.

Hela, может и не станет массовым продуктом, но имеет все шансы коснуться сентиментальных сердец ценителей игрового искусства, став при этом на замену прошлогодней Split Fiction.

Fable

Жанр: Action RPG

Дата: 2026

Платформы: PC, PS5, Xbox Series X|S

Новая Fable — одна из самых рискованных игр в линейке Xbox. Оригинальная серия запомнилась не столько механиками, сколько тоном, юмором и ощущением сказки. Воссоздать это в современном формате — сложная задача. Примечательно и то, что над игрой работает Playground Games, студия, известная прежде всего благодаря гоночной серии Forza Horizon.

События снова разворачиваются в фэнтезийном мире Альбиона, но на этот раз игру создают с нуля как современную интерпретацию классической формулы Fable для нового поколения игроков. Разработчики обещают сохранить фирменную сказочную атмосферу, британский юмор и тему выбора, последствия которого влияют на мир и персонажа.

Боевая система должна быть более динамичной и тактической, чем в предыдущих частях, а подача мира более масштабной и визуально насыщенной. Важную роль будет играть нарратив, за который отвечает команда опытных сценаристов, а также харизматичные персонажи. В частности герой в отставке по имени Хамфри, которого озвучивает актер и комик Мэтт Кинг.

Разработка Fable стартовала после закрытия Lionhead Studios и отмены Fable Legends, а официально игру представили в 2020 году как «новое начало серии». Проект создается на движке ForzaTech и уже несколько лет находится в активном производстве, с дополнительной поддержкой Eidos-Montréal. После нескольких переносов релиз теперь запланирован на 2026 год, впервые посетив PlayStation, а подробный показ геймплея ожидается во время Xbox Developer Direct 22-го января. Для многих фанатов это одна из главных надежд Xbox в жанре больших сюжетных RPG.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Жанр: Action adventure

Дата: 2026

Платформы: PC, PS5, Xbox Series X|S

Legacy of Atlantis — это новый римейк классической Tomb Raider 1996 года, который разрабатывают Crystal Dynamics в сотрудничестве с Flying Wild Hog, а выпускать его будет Amazon Game Studios.

Игра сочетает в себе классическое исследование древних гробниц, сложные головоломки и расширенное повествование, адаптированное к современным игрокам. В центре сюжета находится опытная Лара Крофт, которая отправляется на поиски фрагментов артефакта Скион, принадлежавшего затерянной цивилизации Атлантиды. Героиню озвучивает и исполняет роль Аликс Уилтон Реган (Саманта Трейнор в Mass Effect 3, инквизиторша в Dragon Age: Inquisition, Айа в Assassin’s Creed Origins), которая заменяет Камиллу Ладдингтон из предыдущих игр серии.

Проект впервые появился в публичном поле в 2022 году, когда Crystal Dynamics объявила о разработке нового Tomb Raider на Unreal Engine 5 в партнерстве с Amazon Game Studios. Римейк был официально представлен во время Game Awards 2025 вместе со следующей частью серии — Tomb Raider: Catalyst (2027).

Разработка игры началась еще с ранних намеков на события первой Tomb Raider, оставленных в непатченом финале Shadow of the Tomb Raider 2018 года. В нем сохранялись сцены, которые позже удалили, в частности письмо от Жаклин. Эти элементы показывали намерения студии связать ремейк с классической историей и одновременно создать логический переход для новых игроков.

Студию спрашивали об уровне сложности игры, учитывая моменты мгновенной гибели и другие проблемы оригинальной игры. Директор проекта Уилл Керсейк отметил, что важно переосмыслить классический дизайн и адаптировать его под современные вкусы игроков, а руководитель студии Скот Амос назвал проект «письмом любви от фанатов для фанатов», подчеркивая, что он должен отмечать 30-летие серии и сохранить ее оригинальную ДНК.

Игра обещает сочетание классического духа Tomb Raider с современными технологиями, включая обновленную физику, кинематографические сцены и глубокий нарратив. Она призвана привлечь как ветеранов серии, выросших на оригинале, так и новое поколение игроков, предлагая знакомый мир Лары Крофт в новом, современном формате.

Star Wars Zero Company

Жанр: Turn-based tactic strategy

Дата: 2026

Платформы: PC, PS5, Xbox Series X|S

Zero Company выбирает непривычный для франшизы жанр — пошаговую стратегию. Вместо масштабных сражений и джедаев в центре сюжета будет небольшой отряд персонажей и тактические решения. Проект разрабатывается совместно студиями Bit Reactor, Respawn Entertainment и Lucasfilm Games и обещает перенести игроков в мрачный период Войны клонов, когда галактика находится на грани хаоса. Игрок возглавляет элитный отряд наемников, чья незаметная борьба может определить судьбу одного из миров, погружая в сюжет, где каждое решение имеет критическое значение.

Главным героем игры является Хоукс, бывший офицер Республики, который теперь командует командой Zero Company. Отряд состоит из разношерстных бойцов с разным прошлым, объединенных общей целью предотвратить надвигающуюся катастрофу. Создавая персонажей и их истории, разработчики делают акцент на атмосфере безысходности и мрачном нарративе, вдохновляясь фильмом «Бунтарь один» и сериалом «Андор».

Особое внимание привлекает участие студии Bit Reactor, основанной выходцами из Firaxis Games, известных благодаря XCOM и Civilization. На официальной странице проекта указано, что игру создают «пионеры жанра», и опыт таких разработчиков внушает доверие к высокому качеству и глубине игрового процесса.

Control: Resonant

Жанр: Action RPG

Дата: 2026

Платформы: PC, PS5, Xbox Series X|S, MacOS

Control: Resonant продолжает расширять удивительную и многослойную вселенную Remedy. Студия постепенно строит собственную мифологию, где игры переплетаются между собой не только сюжетно, но и тематически.

На этот раз в центре истории — Дилан Фейден, брат главной героини первой игры. Он отправляется на поиски пропавшей Джесси и одновременно пытается остановить космическую сущность, способную искажать реальность. События переносятся за пределы привычных коридоров FBC — просто в городские кварталы Манхэттена.

В отличие от оригинала, Resonant делает акцент не на экшене, а на ролевых элементах и ближнем бою. Дилан использует устройство под названием Aberrant, которое может менять форму, а сам игровой процесс строится вокруг свободного исследования города, побочных заданий и большей свободы выбора.

Разработка сиквела прошла долгий путь: от внутреннего проекта под кодовым названием Heron до полноценной игры с большим бюджетом. Remedy полностью выкупила права на серию Control, привлекла партнеров для финансирования и запустила полномасштабное производство в 2025 году. Студия обещает сохранить фирменную атмосферу, нарратив и визуальную зрелищность, при этом сделав игру доступной даже для тех, кто не играл в первую часть.

Halo: Campaign Evolved

Жанр: FPS

Дата: 2026

Платформы: PC, PS5, Xbox Series X|S

Halo: Campaign Evolved — это полноценный ремейк сюжетной кампании Halo: Combat Evolved (2001), который разрабатывает уже обновленная команда Halo Studios и издает Xbox Game Studios. Впервые в истории серии Halo она станет мультиплатформенной.

Проект создается на Unreal Engine 5 и не просто воспроизводит оригинал, а переосмысливает его. Кампания получила полностью обновленную графику, новые катсцены и перезаписанный звук с оригинальными актерами озвучки Мастера Чифа и Кортаны. Миссии переработали с учетом механик более поздних частей серии: появился спринт, новые девайсы, расширенный арсенал и обновленные типы врагов. К десяти классическим уровням добавили еще три новых, раскрывающих события к основной истории.

Игра полностью отказывается от соревновательного мультиплеера, сосредоточившись на сюжете и кооперативе. Кампанию можно проходить в онлайне вчетвером с кросплеем и кроспрогрессией, а на консолях будет доступен локальный сплит-скрин на двух игроков.

Campaign Evolved задумана как новая стартовая точка для серии — знакомство с Halo для новой аудитории и одновременно переосмысление классики для фанатов. Это первый шаг Halo Studios в новую эпоху франшизы после отказа от собственного движка Slipspace и эксклюзивности для Xbox i Windows. Для серии это шанс напомнить, за что ее когда-то любили.