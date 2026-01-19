8 блокчейнов, которые следует ожидать в первом квартале 2026 года

Первый квартал 2026 года может стать периодом запуска новой волны блокчейн-инфраструктуры. Объединяет их не громкий маркетинг, а попытка выйти за пределы классического DeFi-нарратива и предложить блокчейны, полезные для реальных пользователей, бизнеса и инфраструктурных сценариев. Именно поэтому эти восемь сетей стоит внимательно отслеживать в первом квартале 2026 года.

Каждый из новых блокчейнов решает четко очерченную задачу. Блокчейн Tempo — платежи, в MegaETH это масштабирование в реальном времени, Gensyn и Nexus нацелены на вычисления и верификацию, а Miden на приватность, pod — это минимальные задержки, Pharos — практический финтех, а idOS о цифровой идентичности.

Tempo — Layer 1 для платежной инфраструктуры

Tempo — EVM-совместимый блокчейн уровня Layer 1, ориентированный на платежные операции и работу со стейблкоинами. Проект привлёк около $500 млн инвестиций от Stripe и Paradigm. В декабре 2025 года был запущен публичный testnet для тестирования платежной инфраструктуры и stablecoin-решений.

Среди заявленных интеграций — Klarna, которая планирует запуск собственного стейблкоина KlarnaUSD в mainnet Tempo в 2026 году. Основной сценарий использования — внутренние платежи и снижение затрат на международные транзакции. Запуск mainnet запланирован на Q1 2026, также обсуждается возможный airdrop.

Технически Tempo ориентирован на высокую пропускную способность и быстрое подтверждение транзакций, с фокусом на платежные шлюзы, on/off-ramp-инфраструктуру и интеграцию с финтех-сервисами.

MegaETH — высокопроизводительный Layer 2 для Ethereum

MegaETH — это решение Layer 2 для Ethereum, направленный на реальное время выполнения транзакций. Заявленные показатели — более 100 000 TPS и задержка менее 1 мс. Проект привлёк $108 млн инвестиций. TGE запланирован на январь 2026 года.

Тестнет MegaETH уже доступный для разработчиков. Mainnet beta ожидается в Q1 2026. В ноябре 2025 года команда провела pre-deposit кампанию, в рамках которой было собрано $250 млн, однако процесс сопровождался техническими сбоями.

MegaETH ориентируется на нативную совместимость с Ethereum и интеграцию с межсетевыми протоколами. С первого дня работы заявлена поддержка подключения к 80+ сетям через Relay Protocol. Проект входит в список ожидаемых запусков с потенциальным airdrop для ранних пользователей.

Gensyn — Layer 1 для децентрализованных AI-вычислений

Gensyn — блокчейн уровня Layer 1, предназначенный для децентрализованных вычислений в сфере глубинного обучения и искусственного интеллекта. Проект привлёк $67 млн инвестиций, среди инвесторов — a16z. Архитектура ориентирована на распределенное выполнение ML-задач с верификацией результатов.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

В декабре 2025 года Gensyn провел продажу токена $AI на платформе Sonar. Было привлечено $16,14 млн, FDV — $473 млн, участие приняли 7 412 пользователей. Запуск mainnet запланирован на 2026 год, для участников testnet предусмотрены мультипликаторы.

После запуска основной сети запланирован релиз прикладных сервисов, включая Delphi и другие AI-приложения. В дорожной карте указано распределение аллокаций в конце декабря 2025 года. Проект рассматривается как базовая инфраструктура для AI-нагрузок в Web3, возможен airdrop.

Nexus — zkVM для верифицированных вычислений

Nexus — это zero-knowledge virtual machine (zkVM), ориентированная на масштабируемую проверку вычислений, в частности программ на Rust. Запуск mainnet запланирован на Q1 2026 года, с поддержкой bridge-решений и on-ramp-инфраструктуры.

Проект уже провел Testnet III, в котором приняли участие более 3 млн пользователей, обработано более 80 млн транзакций. Airdrop подтвержден. Nexus позиционируется как основа для построения верифицированной финансовой сети с минимальным доверием.

В октябре 2025 года команда опубликовала roadmap, в котором указан релиз zkVM 4.0 в Q2 2026 года. Архитектура проекта ориентирована на высокий уровень формальной верификации и интеграцию zk-доказательств в прикладные финансовые и вычислительные сервисы.

Miden — ZK-rollup от Polygon с приватными смартконтрактами

Miden — ZK-rollup Layer 2, разработанный командой Polygon, с фокусом на частные и масштабируемые смартконтракты. Проект привлёк $25 млн seed-инвестиций от a16z и других фондов. Архитектура поддерживает локальное и делегированное доказывание, а также публичные и частные режимы исполнения контрактов.

Запуск mainnet запланирован на Q1 2026 года, одновременно с TGE. Владельцы токена $POL получат 10% от общего предложения Miden. Сеть построена вокруг zk-приватности с минимальной утечкой метаданных и поддержкой сложных логических операций в приватной среде.

Miden позиционируется как базовый ZK-слой для финансовых и корпоративных приложений, где необходима конфиденциальность транзакций и состояния. В рамках токеномики предусмотрено стимулирование ранних пользователей и разработчиков через тестнет-активности. Команда Polygon подтвердила стратегическую роль Miden как долгосрочного ZK-слоя для частных финансовых приложений.

Pod — консенсус-less-примитив для транзакций

Pod — это Layer 1 примитив, который обрабатывает транзакции как входные данные и формирует лог как единый выход, без классического механизма консенсуса. Проект привлек $10 млн seed-инвестиций. Архитектура ориентирована на масштабируемые и частные транзакции.

Testnet запланирован на Q3 2025 года, mainnet — на Q1 2026. Airdrop подтвержден. Модель Pod устраняет необходимость глобальной синхронизации состояния, что снижает задержки и повышает пропускную способность.

Pod рассматривается как инфраструктурный примитив для корпоративных и high-frequency сценариев, в частности платежных и внутренних учетных систем. Архитектура позволяет масштабирование без глобального состояния, что отличает Pod от классических L1.

Pharos — EVM Layer 1 для RealFi и платежной инфраструктуры

EVM-совместимый Layer 1 под названием Pharos ориентирован на RealFi / RWA, платежи и прикладные финансовые сервисы. Сеть использует оптимизированный BFT-консенсус с быстрой финализацией (<1 с) и стабильными комиссиями, без резких скачков стоимости транзакций.

Проект поддерживает стандартные инструменты Ethereum (Solidity, account-based модель) и рассчитан на интеграцию с финтех-провайдерами и платежными сервисами. В дорожной карте — токенизация реальных активов, платежные шлюзы и бизнес-ориентированные смартконтракты.

Mainnet запуск запланирован на Q1 2026 года. Pharos позиционируется как инфраструктурный блокчейн с предсказуемой экономикой для финансовых приложений. Проект привлек $8 млн инвестиций и запустил тестовую сеть AtlanticOcean. В ноябре 2025 года был создан Pharos Foundation, TGE запланирован одновременно с mainnet, airdrop подтвержден.

idOS — инфраструктура децентрализованной идентичности (DID)

idOS — специализированный блокчейн-уровень для децентрализованной цифровой идентичности и контроля персональных данных. Проект реализует модель, в которой пользователь владеет DID-данными и предоставляет доступ к атрибутам через криптографические доказательства без раскрытия полной информации.

idOS ориентирован на использование в DeFi, DAO, Web3-сервисах и KYC-совместимых сценариях. Архитектура модульная, с поддержкой проверяемых учетных записей и интеграции с ончейн- и оффчейн-системами.

Запуск собственной сети ожидается в Q1 2026 года. idOS не конкурирует с универсальными L1, а выступает базовым уровнем идентичности для Web3-экосистемы. Проект привлек $6,5 млн инвестиций; TGE перенесен на середину Q1 2026 года в связи с переговорами с биржами. В roadmap указаны запуск FaceSign (биометрический логин), Epoch 0 и система вознаграждений, airdrop подтвержден.

Чего ждать от запусков?

Эти запуски могут ускорить внедрение криптовалют в реальном мире, сосредотачиваясь на скорости, приватности и RWA. Многие проекты предлагают аирдропы, что привлекает ранних пользователей. В то же время как и во всей криптоиндустрии, существуют риски задержек (например, MegaETH столкнулся с хаосом во время кампании предварительных депозитов). Поэтому рекомендуется проводить собственное исследование (DYOR) и следить за обновлениями в официальных каналах.

Источник: EQW.news