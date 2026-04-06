Биткоин в 2025 и прогноз на 2026 год: главное из исследования Coindesk

2025 год для криптовалют в целом стал годом расхождения между структурным прогрессом и рыночными показателями. Несмотря на то что регуляторная определенность и институциональное признание достигли новых вех, ценовые показатели затормозились. CoinDesk рассматривает эту тенденцию на примере биткоина.





Биткоин вошел в 2025 год на волне оптимизма, подкрепленного ожиданиями более благоприятной регуляторной позиции при президенте Дональде Трампе. Однако этот энтузиазм оказался недолговечным, ведь восстановление торговой напряженности — в частности тарифы в отношении Китая и других крупных партнеров — снова внесло макроэкономическую неопределенность и рыночную волатильность.

Как двигался биткоин

После скачка до рекордного максимума в $126 200 — ралли, обусловленного беспрецедентным корпоративным принятием — биткоин резко отступил. Сейчас актив торгуется вблизи $70 тыс., снизившись на 3,45% с начала года. Несмотря на это доминирование биткоина укрепилось: выросло с 58,1% до 59,4% — свидетельство «бегства к качеству» внутри криптосектора даже в условиях спада.

Значительная часть роста с апреля по октябрь была вызвана ускорением принятия BTC публично котирующимися компаниями. Когда приток новых корпоративных участников начал иссякать, импульс ралли ослабевал поэтому эта динамика была четко заметна между августом и ноябрем.





Дополнительное давление со стороны продавцов создали долгосрочные владельцы: согласно Whale Alert, с июля 25 адресов «китов», которые были неактивными более десятилетия, переместили монеты в сети, что свидетельствует о фиксации прибыли со стороны ранних владельцев.

Одним из самых доминантных нарративов 2025 года является решительный отрыв биткоина от традиционного четырехлетнего рыночного цикла — фундаментальный сдвиг в рыночной структуре актива, обусловленный всплеском институционального участия. Ценовая динамика биткоина, похоже, эволюционирует за пределы предсказуемого, управляемого халвингами ритма предыдущих циклов.

Институциональное принятие

2025 год ознаменовался смещением институционального принятия биткоина от спотовых ETF к публичным казначейским компаниям. Американские спотовые ETF увидели совокупный чистый приток в $23,6 млрд, однако публичные казначейские компании демонстрировали больший приток пять кварталов подряд. Сегодня 196 публичных компаний раскрыли холдинги в биткоинах.

Эти компании цифровых активов в казначействе (DAT) увеличивают количество BTC на акцию через несколько механизмов: выпуск долга, приобретение BTC со скидкой через сделки с заблокированными токенами или использование криптоактивов через кредитование и деривативы.

Однако коэффициент mNAV — рыночная капитализация относительно стоимости чистых активов — упал ниже 1,00 для большинства DAT, включая Strategy Майкла Сейлора. Это ограничивает их способность выпускать новые акции для покупки большего количества BTC и в отдельных случаях может даже стимулировать продажу BTC для выкупа собственных акций.

Со стороны ETF, несмотря на то что недавние массовые оттоки совпадали с локальными вершинами рынка, ожидается продолжение чистого притока по мере расширения доступа к цифровым активам. Интеграция крипто-ETF в платформы крупных управляющих активами компаний, в частности Vanguard, снижает барьеры для институциональных инвесторов.

В настоящее время ETF и DAT вместе держат около 12,8% от общего предложения BTC, причем на глобальные ETF приходится 7,42% — рост на 35% по сравнению с началом года. Если предположить аналогичный темп роста, совокупные холдинги ETF и DAT достигнут 15-20% к концу 2026 года, продолжая поглощать BTC темпами, превышающими новое предложение.

BTC как средство сохранения стоимости

В 2025 году BTC в значительной степени уступал золоту в год, омраченный макроэкономической неопределенностью. Соотношение цены BTC/золото снизилось с 36 до 21, а соотношение рыночной капитализации — с 10% до 6%.

Биткоин вел себя все больше как рисковый актив с высокой бетой, а не как хедж — особенно в краткосрочных горизонтах. Во время пика тарифного кризиса корреляция BTC-SPX превышала 0,80, тогда как корреляция с золотом снизилась до примерно 0,750,75.

Это свидетельствует о том, что биткоин торговался как рискочувствительный актив, а не как защитный инструмент. Мы ожидаем сохранения этой тенденции и в 2026 году: более высокая корреляция с рисковыми активами (более 0,6 с SPX) и более слабая корреляция с золотом в стрессовых режимах.

BTCFi и биткоин Layer 2 и биткоин Layer 2

Комиссии за транзакции составляют лишь 1% от доходов майнеров — остальное обеспечивает блочная субсидия, которая после последнего халвинга сократилась до 3,125 BTC. Чтобы только сохранить текущий уровень доходов, цена биткоина должна была бы надежно удваиваться каждые четыре года — все более сложное предположение.





Отражая это давление, примерно 15 публичных майнинговых компаний объявили о частичном или полном переориентировании на ИИ-инфраструктуру, а 7 из 10 крупнейших майнеров мира уже получают доход от ИИ/HPC операций.

Базовая экономика подчеркивает, почему это смещение ускоряется. Несмотря на то что хешрейт сети достиг рекордных 1,1 ZH/s в октябре, цена биткоина снизилась до ~$81 000, толкнув цены хешрейта ниже $35/PH/s — значительно ниже медианной стоимости публичных майнеров в $44,8/PH/s за третий квартал. Даже самые эффективные операторы работают вблизи безубыточности, а сроки окупаемости растягиваются более чем на 1 200 дней.

На этом фоне растет значение BTCFi и биткоин Layer 2: общая заблокированная стоимость в этом секторе достигла почти $8 млрд в 2025 году. Самый большой протокол — Babylon с TVL около $5 млрд — использует биткоин для криптографических подтверждений и публикации стейкинговых обязательств.

Stacks генерирует постоянный спрос на L1 через механизм Proof-of-Transfer, требующий прямых транзакций в биткоин для чеканки блоков STX. Новые роллапы Citrea и Bitlayer, ставшие возможными благодаря BitVM, выполняют транзакции вне цепи, публикуя стейт-руты и доказательства в биткоин L1.

Следующее десятилетие определит, сможет ли биткойн поддерживать вероятный рыночный бюджет безопасности после того, как субсидия на блокчейн станет слишком мала для удержания майнеров. BTCFi и решения для масштабирования, требующие биткойн L1 для расчетов и подтверждений, предлагают наиболее реалистичный путь к долгосрочной устойчивости.





Рост сети

С внедрением биткоин Core 30 в ноябре лимит данных OP_RETURN вырос с 80 байтов до 100 000 байтов — резкий скачок, что значительно упрощает встраивание изображений и других файлов непосредственно в транзакции. Изменение стало ответом на распространенную практику обхода предыдущего лимита через альтернативные технические хаки.

Это вызвало оживленные дебаты в сообществе биткоин. В ответ количество узлов на консервативном биткоин Knots выросло примерно с 400 до более 5 000, что составляет около 22% всех публично доступных узлов.

На пике Ordinals в апреле 2024 года комиссии за транзакции составляли 50% доходов майнеров — против нынешних 1%. Возвращение Ordinals и Inscriptions могло бы существенно улучшить экономику майнинга. Расширение лимита OP_RETURN до 100 000 байтов также открывает более широкие сценарии использования для протоколов, построенных поверх биткоина, позволяя более выразительные и функционально насыщенные приложения.





Биткоин и квантовые вычисления

Квантовые вычисления долго отвергались как технология, которая «всегда будет через 30 лет». Но в 2025 году этот нарратив сломался. DARPA через свою Инициативу квантового бенчмаркинга прямо прогнозирует квантовые вычисления полезного масштаба около 2033 года, а ведущие стандартизационные органы ориентируются на переход к постквантовой защите в 2030-2035 годах.

Криптографически значимый квантовый компьютер мог бы взломать подписи ECDSA и Schnorr, используя алгоритм Шора для получения приватных ключей из публичных — компрометируя основу модели собственности биткоина. Хеш-функции вроде SHA-256 остаются квантоустойчивыми. Однако в момент раскрытия публичного ключа в сети он становится уязвимым, в том числе во время каждой транзакции в полете.

Под угрозой окажутся три категории: ранние выходы P2PK (~1,7 млн BTC), монеты с повторно использованными адресами (~4,8 млн BTC) и выходы Taproot (~185 000 BTC). В целом 32% оборотного биткоина — около $600 млрд — является уязвимым в момент выхода такого компьютера в онлайн.

Учитывая, что переход на SegWit занял 2,5 года, а на Taproot — 3,5 года, сообществу необходимо уже сейчас начинать работу над квантово-устойчивой криптографией: оценку постквантовых схем подписи, внедрение новых типов адресов и добровольный путь миграции для пользователей. Хотя 2026 год еще не принесет квантовой машины, способной взломать ECDSA, окно для подготовки сужается.