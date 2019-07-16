8 необычных гаджетов от Xiaomi





Тренд последних нескольких лет в техносфере — диверсификация. Поэтому не стоит удивляться тому, что производитель смартфонов может быть связан, например, с выпуском музыкальных инструментов. Сегодня это совершенно нормально! Активнее всего следует этому тренду компания Xiaomi, инвестируя в стартапы, которые помогают ей создавать собственную экосистему продуктов — от павербанков до зубных щеток и холодильников. Сегодня мы расскажем вам о 8 неординарных гаджетах от Xiaomi.

AR-принтер Xiaomi XPrint

Начинает нашу подборку карманный принтер XPrint, печатающий фотографии с дополненной реальностью. На выходе вы получаете обычное статичное изображение, которое оживает после того как вы наведете на него камеру. Чтобы получить «живое фото» нужно сфотографироваться через специальное приложение, которое записывает несколько сотен миллисекунд до и после затвора. Именно они и будут видны вам после печати. Да, вам не показалось: фотографии из «Гарри Поттера» теперь стали реальностью 🙂

Выглядит это всё вот так:

Мини-принтер печатает фото размером 54×84 мм с разрешением 291×294 пикселей и плотностью 300 dpi.

«Умный» монитор для отслеживания состояния растений Xiaomi Mi Flora

Любите растения, но не знаете как за ними ухаживать? Xiaomi поможет вам и в этом! Установите датчик в горшок с растением примерно как на картинке, скачайте приложение Flower Care, а дальше вам останется только следить за показателями на экране своего смартфона и поддерживать требуемые условия. Mi Flora поможет подобрать график полива, оптимальную температуру воздуха, правильное освещение и удобрения для того, чтобы домашняя флора радовала вас годами! В библиотеке Mi Flora более 3000 растений, так что вы точно найдете ваше. Сам датчик не поддается коррозии, имеет защиту IP5 и работает от литиевых батареек до целого года от одного заряда.

Инфракрасный термометр Xiaomi iHealth Thermometer

Инфракрасный термометр от Xiaomi измеряет температуру через встроенный инфракрасный датчик Heyman на расстоянии 3 см. При этом соотнося эти данные с температурой воздуха в помещении, он позволяет достичь точности измерений до +-0,1 С. Если пользователю привычнее измерять температуру через соприкосновение с телом, то термометр достаточно приложить ко лбу на 1-2 секунды. iHealth Thermometer питается от двух батареек AAA и соответствует всем требованиям ISO 13485 и MDSAP по производству медоборудования.

Умный тонометр Xiaomi iHealth View

Необходимое устройство для тех, кто нуждается в частых замерах артериального давления. Сам тонометр представляет собой манжет с датчиками и нагнетателем воздуха, который надевается на руку и подключается к смартфону. Принцип работы iHealth очень прост: необходимо скачать специальное приложение, потом подсоединить его через Bluetooth со смартфоном и включить тонометр. Далее он нагнетает воздух и измеряет давление. Все данные передаются и сохраняются в смартфоне. При этом встроенной батареи хватает на полгода работы без подзарядки.

Пульт управления Xiaomi Mi Cube

Необычный пульт для управления умной техникой в типичном для Xiaomi минималистичном стиле. Через Mi Cube можно управлять практически любым предметом умной техники от этого производителя. А как же с ним работать,если здесь даже нет кнопок? Очень просто — с помощью движений. Чтобы совершить какое-то действие нужно перевернуть куб на 90 или 180 градусов, постучать по нему или потрясти. Какое движение отвечает за какое действие — это всё зависит от подсоединяемого гаджета и ваших настроек.

Электрочайник Xiaomi Mi Home Smart Home Kettle

Smart Home Kettle, кроме своей прямой функции, также умеет подогревать воду до заданной температуры и поддерживать её до 12 часов. То есть, можно вечером сделать себе чай и потом утром заварить кофе, не ожидая пока закипит вода. При этом приложение Mi Home будет показывать температуру воды в чайнике. Увы, удалённо включить Smart Home Kettle не выйдет, компания объясняет это требованиями к безопасности. Да и увидеть сколько воды в чайнике осталось можно только посмотрев вовнутрь, так как создатели убрали стеклянное окошко с уровнем жидкости в угоду минималистичному дизайну.

Умный термос Xiaomi Kiss Kiss Fish CC Cup

А этот термос хорошо дополнит чайник выше, так как Kiss Kiss умеет заваривать чай, яйца и даже делать компот. Секрет Kiss Kiss в его сменных насадках и умном датчике отслеживания температуры жидкости. В него можно залить горячую воду, выставить требуемую температуру, надеть необходимую насадку и через несколько минут еда или напиток будут готовы. Сам термос держит температуру в течение 6 часов.

Тестер воды Xiaomi Mi TDS Pen

Xiaomi Mi TDS Pen — анализатор качества воды, определяющий ее общую минерализацию, которую также называют общим количеством растворённых частиц — Total Dissolved Solids (TDS). Для проверки нужно просто поместить колпачок прибора в емкость, где находится вода и подождать 1-2 секунды, по истечении которых вы увидите результаты измерений встроенном ЖК-экране. Погрешность замера по словам производителя менее 2%. Нежелательно пить жидкость с показателями общего количества растворённых частиц больше 600 мг/л. Полезнее всего жидкости с показателем от 50 до 100 мг/л — этот соответствует воде из горных источников.