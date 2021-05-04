Альтернативы Google Photo





В конце 2020 года Google сообщила неважные новости для пользователей сервиса Google Photo. С 1 июня 2021 года компания уберет неограниченный лимит на загрузку снимков и видео в «Высоком» качестве и оставит для этих целей только доступные 15 ГБ места. Все загруженные до этого числа фото можно хранить без оплаты и лимита.

С публикацией этой новости люди стали подыскивать себе альтернативные сервисы. А теперь до «времени Икс» осталось чуть больше двух месяцев, поэтому задуматься о вариантах решили и мы. Правда, их оказалось не так много, но адекватные все же есть.

Dropbox — одно из первых названий, которые приходят в голову при мысли о хранении чего-то в «облаке». Этот сервис большой конкурент Google Диску, а значит и Google Фото. Dropbox тоже дает место для хранения снимков и роликов, быстрый доступ, минималистичный интерфейс и удобство использования на различных платформах (веб-версия, Android, iOS, Windows и macOS).

Правда, в бесплатной версии Dropbox дается только 5 ГБ пространства, а дальше нужно платить ежемесячную абонплату от 10 до 20 долларов США в месяц. За эти деньги дают разные планы с местом до 5 ТБ и выше.

Еще одна серьезная альтернатива Google Photo «майкрософтовский» OneDrive, который входит в подписку Microsoft 365. Это стильный и удобный облачный сервис с быстрыми загрузками и синхронизацией платформ.

В бесплатной версии дают только 5 ГБ, но за 59 гривен в месяц получается 100 гигабайт. Если надо больше, то есть планы за 189 и 259 гривен, куда входят 1 и 6 терабайт места на диске с пакетами офисных программ Microsoft соответственно.

Владельцам iPhone, iPad, iPod touch, компьютеров Mac или даже ПК с Windows, стоит рассмотреть вариант с Apple iCloud. В базовой бесплатной версии дают 5 ГБ облачного хранилища, а дальше уже за деньги. За 50 ГБ просят 1 евро, за 200 ГБ придется отдать 3 евро, а за 2 терабайта 10 евро. Очень даже нормальные цены, как для Apple и по сравнению с другими хранилищами.

Популярный фотохостинг Flickr используется многими, как облачное хранилище фото и видео. Чтобы привлечь пользователей в бесплатной версии сначала давали 1 ТБ места, но по мере роста популярности сервиса доступное «облако» ограничили 1000 снимков.

Если надо больше, а именно неограниченное место, то есть подписка Flickr Pro. Она стоит восемь долларов в месяц. Дешевле будет, если купить сразу подписку на год. Так выйдет шесть долларов за месяц.

За эти деньги пользователю достается безлимитное пространство для хранения фото и видео. Загруженные файлы можно выгружать для фотохостинга Flickr, а можно просто хранить, как в обычном «облаке» без доступа со стороны. Есть автоматическая загрузка данных из устройств на сервер.

Degoo Cloud Drive — малоизвестная у нас, но конкурентоспособная альтернатива Google Фото. У этого сервиса удобная веб-версия, молниеносное добротное приложение с автоматическим копированием фото и видео.

В бесплатном варианте дают 100 ГБ места для чего угодно, включая снимки и ролики. Если надо больше, то есть тарифы на 500 гигабайт и 10 терабайт за 3 и 10 долларов в месяц соответственно. При желании можно расширять и бесплатное хранилище, периодически просматривая рекламу внутри сервиса.

Если у вас есть подписка Amazon Prime для личных или рабочих целей, то можете забыть о Google Фото. Помимо различных плюшек и бонусов, бесплатных книг, доставок, раннего доступа и прочего, в комплект Amazon Prime входит Amazon Photos. Это серьезный конкурент фотографиям Google с реальным безграничным хранилищем для снимков с высоким разрешением и 5 ГБ места для видео.

Возможно, когда-нибудь Amazon и уберет безлимитный доступ, как это сделала Google, но пока даже нет таких слухов, а значит обладателям огромных фотоколлекций стоит присмотреться именно к этому варианту.

При желании можно не брать подписку Amazon Prime, а просто расширять место в Amazon Photos. За 2 доллара в месяц дают 100 ГБ места, за 7 долларов 1 ТБ, а за 12 долларов в месяц выйдет 2 терабайта.

Для серьезной работы с роликами и снимками, а также для их хранения, можно воспользоваться пакетом Adobe Creative Cloud. В зависимости от выбранного пакета пользователь получат доступ к различным узконаправленным программам и от 20 ГБ до 1 ТБ на «облаке».

Тарифы разные и все зависит от вашего статуса (студент, преподаватель, компания, бизнесмен, школа или университет), а также выбранного плана. Минимальный базовый старт — 10 долларов в месяц и это пакет для фотографов. Есть варианты за 53 доллара в месяц с 20+ программами (Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, Acrobat и другие) и еще более серьезные тарифы.

На закуску мы оставили сам Google Фото. Ведь сервис никуда не уходит, становится Google One и ограничивает возможности бесплатной версии. Но для меня, автора подборки, это лучшее облачное хранилище фото и видео из всех вышеперечисленных, поэтому после о 1 июня 2021 я, скорее всего, останусь здесь же и перейду на один из тарифов.

Варианты такие: 15 ГБ для бесплатного использования, 100 ГБ за 55 гривен в месяц. За год выходит 553 гривны, если платить сразу и так получается на 17% дешевле. 200 ГБ дают за 83 гривны в месяц (830 гривен год), а 2 ТБ обойдутся 276 гривен в месяц (2769 гривен в год). Помимо хранилища в каждый платный пакет входит поддержка от Google, доступ к «облаку» для членов семьи, разные полезные бонусы.