Google Photos перестанет быть безлимитным с 1 июня 2021 года, а файлы неактивных аккаунтов (минимум два года) будут удаляться





Со дня запуска 28 мая 2015 года сервис Google Photos обеспечивал пользователей бесплатным неограниченным пространством для хранения резервных копий фото и видео в высоком качестве. Однако все прекрасно понимали, что со временем появятся ограничения. И вот этот день наступил.

Google изменила политику хранения данных Photos — с 1 июня 2021 года любые новые фотографии и видео будут учитываться в 15 ГБ, которые Google выделяет бесплатно для хранения файлов на каждый аккаунт (напомним, они распределяются между Gmail, «Диском» и «Фото»), или в дополнительный объем, предусмотренный платной подпиской Google One.

Здесь стоит выделить три момента: первый — фото и видео без потери качества учитывались и ранее, так что для пользователей, которые до этого момента делали резервные копии файлов в оригинальном качестве, ничего не изменится; второй — фото и видео в высоком качестве, загруженные до 1 июня 2021 года, ограничения не затронут и они продолжат храниться бесплатно; третий — владельцы Pixel продолжат обеспечиваться безлимитным хранилищем для файлов в высоком качестве.

Проверить качество можно, перейдя к резервной копии и синхронизации в настройках. Также Google запустила сервис, который автоматически рассчитывает время, когда закончится место в бесплатном хранилище.

В июне 2021 Google также добавит в приложение Фото новый бесплатный инструмент для управления резервными копиями фотографий и видео.

Google утверждает, что даже после вступления в силу изменений для более 80% пользователей бесплатных 15 ГБ хватит еще примерно на три года. Компания обещает уведомить пользователей в приложении и по электронной почте, когда объем в хранилище окажется на исходе. Одновременно Google напоминает о подписке Google One, позволяющей получить больше места за отдельную плату.

Еще одно важное изменение в политике сервиса — данные из неактивных аккаунтов, в которые не выполнялся вход в течение как минимум двух лет, будут автоматически удаляться.

«Если вы не используете одну или несколько сервисов больше двух лет (24 месяцев), Google может удалить контент в продуктах, в которых вы не активны. […] Точно так же, если вы превысите лимит хранилища на два года, Google может удалить ваш контент в Gmail, Диске и Фото. Мы уведомим вас несколько раз, прежде чем попытаемся удалить любой контент, чтобы предоставить достаточно возможностей для принятия мер. Самый простой способ поддерживать свою учетную запись в активном состоянии — периодически входить в Gmail, Диск или Фото через веб-браузер или на мобильном устройстве [через приложение] при активно подключении к сети». из заявления Google.