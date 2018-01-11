AMD Raven Ridge: бюджетные видеокарты больше не нужны?

В потоке анонсов от компании AMD на CES 2018 отдельного внимания заслуживает презентация новых десктопных процессоров семейства Raven Ridge. Это первые гибридные чипы Ryzen, оснащенные интегрированной графикой Radeon RX Vega. На старте производитель предложил для настольной платформы Socket AM4 две модели процессоров – Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G. Официальное начало продаж новых APU запланировано на 12 февраля, но чтобы бегло оценить возможности Raven Ridge, достаточно уже имеющихся сведений.

AMD Raven Ridge

Итак, AMD представила два процессора с интегрированной графикой – Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G. Оба чипа имеют 4 вычислительных ядра, при этом у старшей модели активирована технология SMT, позволяющая одновременно обрабатывать до 8 потоков данных.



Ryzen 5 2400G имеет базовую частоту CPU в 3,6 ГГц с динамическим ускорением до 3,9 ГГц. Процессор оснащен GPU с 11 вычислительными модулями (Compute Unit, CU), содержащими 704 шейдерных блока с пиковой рабочей частотой 1250 МГц.

В свою очередь Ryzen 3 2200G имеет частотную формулу для x86-ядер 3,5/3,7 ГГц, а графический модуль включает 8 CU с 512 вычислителями, работающими на частотах до 1100 МГц. Оба процессора оснащены 4 МБ кеш-памяти L3 и имеют тепловой пакет в 65 Вт.

Ryzen 5 2400G оценен производителем в $169, а Ryzen 3 2200G получил рекомендованную цену в $99.



Любопытно, что в таблице с корректировками стоимости чипов из презентации производителя не отображены позиции Ryzen 5 1400 (4/8; 3,2/3,4 ГГц) и Ryzen 3 1200 (4/4; 3,1/3,4 ГГц). Означает ли это, что новые APU номинально заменят эти модели? С большой вероятностью это так.

Ryzen 5 2400G Ryzen 3 2200G Ryzen 5 1400 Ryzen 3 1200 Семейство Raven Ridge Raven Ridge Summit Ridge Summit Ridge Технология производства 14 нм 14 нм 14 нм 14 нм Количество ядер/потоков 4/8 4/4 4/8 4/4 Частотная формула 3,6/3,9 ГГц 3,5/3,7 ГГц 3,2/3,4 ГГц 3,1/3,4 ГГц Объем кеш-памяти L2 4×512 КБ 4×512 КБ 4×512 КБ 4×512 КБ Объем кеш-памяти L3 4 МБ 4 МБ 8 МБ 8 МБ Поддержка памяти н.д. н.д. DDR4-2666 DDR4-2666 Интегрированная графика Radeon RX Vega 11 (11 CU, 704 блока) Radeon RX Vega 8 (8 CU, 512 блоков) – – Процессорный разъем Socket AM4 Socket AM4 Socket AM4 Socket AM4 Разблокированный множитель + + + + Тепловой пакет 65 Вт 65 Вт 65 Вт 65 Вт Рекомендуемая цена на момент анонса $169 $99 $169 $109

Даже если AMD формально не будет упразднять данные позиции в своем прайс-листе, это произойдет естественным путем. По части вычислительной производительности Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200 как минимум не уступят, а большинстве случаев окажутся быстрее из-за увеличенных тактовых частот.



В общем-то AMD и не пытается это скрывать. Даже на слайдах презентации отражено соотношение сил новых APU и базовых чипов Summit Ridge в многопоточных вычислительных задачах. Однако, здесь возможны нюансы. Напомним, что процессоры Raven Ridge оснащены 4 МБ кеш-памяти третьего уровня, тогда как у 4-ядерных Summit Ridge вдвое больший объем L3 – 8 МБ. Наверняка для некоторых типов задач увеличенный объем кеша будет играть важную роль. Впрочем, без дополнительной корректировки цен (Ryzen 5 1400 – $169, Ryzen 3 1200 – $109) у младших представителей Summit Ridge не остается никаких шансов.

Графика Radeon RX Vega 11 и Radeon RX Vega 8

Очевидным преимуществом новых моделей является интегрированная графика Radeon RX Vega. Для универсальных систем наличие процессора со встроенным GPU – это возможность обойтись без дискретной видеокарты, то есть прямая экономия при сборке ПК.

Если с вычислительной производительностью Raven Ridge все более-менее понятно изначально, то вот возможности интегрированной графики представляют максимальный интерес. И здесь производитель тоже дает начальные ориентиры.



Ryzen 5 2400G с интегрированным видеоядром Radeon RX Vega 11 выглядит очень неплохо на фоне Core i5-8400 cо встроенным Intel UHD 630. На представленных производителем диаграммах видим 2–3-кратное преимущество Raven Ridge. Если учесть возможности Intel UHD 630, то показатели Radeon RX Vega 11 близки к таковым для дискретных видеокарт уровня GeForce GT 1030.



Еще одним косвенным подтверждением производительности новой интегрированной графики AMD можно считать утечку от энтузиаста TUM APISAK, предоставившего прямую ссылку на сравнение систем с Core i5-7600/i7-7700 и GeForce GT 1030, а также платформы на базе процессора Ryzen 5 2400G с интегрированной графикой в тесте 3DMark 11 Performance. Производительность графической части систем оказалась схожей на всех графических этапах бенчмарка. Впрочем, в данном сравнении за кадром остаются рабочие частоты оперативной памяти и встроенного GPU, потому полученные показатели можно использовать лишь как оценочные. Да и показатели в синтетическом тесте не всегда отражают положение дел в реальных играх.



О примерно том же уровне производительности говорит и AMD, заверяя, что в 3DMark Time Spy процессор Ryzen 5 2400G обеспечит результаты, доступные связке Core i5-8400+GeForce GT 1030. Производитель несколько лукавит, используя подобный пример. Комбинация Core i3-8100 с аналогичной видеокартой наверняка обеспечила бы схожие показатели в тесте, но ценовое отличие было бы уже не столь впечатляющим.

Так или иначе, интегрированная графика уровня GT 1030 в процессоре с TDP в 65 Вт – это очень даже достойно. Конечно, даже для базовой игровой системы этого все еще недостаточно. Такая производительность встроенного GPU позволяет получить приемлемое количество кадров/с, чтобы посмотреть даже новые проекты и вполне комфортно себя чувствовать в большинстве игр 3–5-летней давности.

Используя встроенную графику, стоит помнить о том, что память для хранения текстур и необходимых GPU данных будет храниться в системной ОЗУ. Для ПК с 8 ГБ это дополнительная нагрузка. Такого объема оперативной памяти уже с трудом хватает для новых игр, а если выделять еще 1,5–2 ГБ на нужды интегрированного видеоядра, то обращения к файлу подкачки не избежать. Впрочем, на системе со «встройкой» наверняка будут использоваться максимально щадящие режимы с невысоким качеством графики или запускаться возрастные проекты, которые экономнее расходуют память.

Графические возможности Ryzen 3 2200G несколько скромнее из-за уменьшенного количества вычислительных блоков и сниженных тактовых частот. Мы не будем целиком полагаться на данные AMD, потому как представленные показатели вызывают вопросы. Пока лишь предположим, что Radeon RX Vega 8 производительнее Intel UHD 630 в 1,5–2 раза. Тоже совсем неплохо.



Для новых чипов AMD не только сохранила возможность разгона ядер х86, но и позволяет экспериментировать с рабочей частотой GPU. И, похоже, здесь также есть неплохой потенциал для дополнительного ускорения. Кроме того, должна улучшиться работа со скоростными модулями памяти. Для интегрированной графики пропускная способность ОЗУ очень важна и существенно влияет на производительность. Двухканальный режим доступа с парой модулей памяти попросту обязателен. Как видим на слайде, разгон встроенного видеоядра и использование DDR4-3600 (ого!), вместо DDR4-2400, позволяют почти на 40% улучшить производительность процессора, по крайней мере в тесте 3DMark Fire Strike. А если еще подключить разгон CPU… В общем, поле для экспериментов здесь очень большое.



На первый взгляд Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G вполне любопытны и «жизнеспособны». Старшая модель привлекает несколько большей производительностью и встроенной графикой, сопоставимой с дискретными видеокартами начального уровня. Ryzen 5 1400 – точно не самая популярная модель в семействе Ryzen. Очевидно тем, кто ориентируется на чипы стоимостью ~$170, интереснее подтянуться к Ryzen 5 1600 ($219, а после снижения цен – $189) и получить уже 6-ядерный 12-поточный CPU. Мощная встроенная графика станет аргументом для тех, кто выбирает чип для универсальной системы в этой категории, хотя все же хотелось бы видеть ценник Ryzen 5 2400G на уровне $150.

Четырехъядерный Ryzen 3 2200G конечно интересен ценой в $99, а также в целом сочетанием стоимости и характеристик. Ryzen 3 1200 стоит $109, а здесь мы получаем изначально более скоростной процессор, который приправлен неплохим интегрированным GPU и стоит дешевле. Здесь особо без вариантов.

С появлением младшего APU Ryzen, чипы семейства Bristol Ridge опускаются в самый нижний сегмент, где требования к производительности невысоки, а определяющей является цена. Наверняка стоимость старших процессоров A12/A10 будет дополнительно пересмотрена (A12-9800 – $99, A10-9700 – $79).

Перспективы

Любопытно дальнейшее развитие линейка чипов Raven Ridge. Наверняка мы увидим экономичные версии представленных моделей, но со сниженными частотами CPU/GPU и заявленным тепловым пакетом в 35 Вт. В ближайшие полгода вряд ли производитель предложит в этой серии еще более доступные чипы. Нижний сегмент APU будут закрывать Bristol Ridge, тогда как «титул» Ryzen сейчас носят процессоры стоимостью от $99. Да и особо упрощать Ryzen 3 2200G без заметных потерь уже не получится. При наличии тех же A12/10/8/6, мало кому на десктопах будут интересны, например, двухъядерные чипы с архитектурой Zen и менее производительной графикой. Разве что в качестве замены A6-9500 за те же деньги ($47).

Своих покупателей наверняка нашли бы 6/8-ядерные процессоры с относительно мощным видеоядром. Как показала практика Intel, встроенный GPU никогда не бывает лишним. Владельцам производительных СPU не всегда нужна дискретная графика, но в случае с классическими Ryzen выбора не остается. Увы, но чипы с количеством x86-ядер больше четырех мы также пока не увидим.

«Большой» кристалл Ryzen (Summit Ridge) изначально содержит 8 вычислительных ядер с 16 МБ L3 и это требует порядка 200 мм².



Подобные габариты имеет и кристалл 4-ядерных мобильных чипов Ryzen Mobile, оснащенных интегрированной графикой Vega. Как несложно заметить, около трети площади занимают только вычислительные блоки GPU (синие справа). Структура десктопных Raven Ridge очень схожа, отличия лишь в частотах, напряжениях и активированных модулях. Потому если представить, что к 8-ядерному Summit Ridge нужно добавить еще блок GPU с сопутствующей обвязкой, то очевидно, что понадобится примерно в полтора раза увеличить общую площадь кремниевой пластинки. На подобные затраты AMD наверняка не пойдет.

Возможно после успешного перехода на 12-нанометровый техпроцесс изготовления кристаллов откроются дополнительные возможности, но скорее чипы с GPU и большим количеством ядер появятся лишь в следующем поколении APU. Но и в нынешнем исполнении Raven Ridge по-своему интересны, потому ждем возможности поближе познакомиться с Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G.