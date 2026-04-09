Обзор видеокарты Radeon RX 9070 XT Hellhound Reva Edition: "горячий" анимешный 4K-гейминг

Иногда производители видеокарт пытаются продать «характер» вместе с железом и Radeon RX 9070 XT Hellhound Reva Edition как раз из этой оперы: тут и кастомный дизайн с вайбом геймерского мерча, и серьёзная RDNA 4 под капотом, и претензия на премиум. Но главный вопрос не в том, нравится ли вам эта анимешная девушка, а способна ли карта вытянуть 2K/4K без компромиссов и не превратить корпус в духовую печь. Детально разбираемся в нашем редакционном обзоре.

Radeon RX 9070 XT Hellhound Reva Edition 44 939 грн. Плюсы: высокая игровая производительность в 1440p и 4K; 16 GB VRAM без ограничений в современных играх; эффективная и тихая система охлаждения; стабильные частоты без троттлинга; адекватное энергопотребление для своего класса; привлекательное соотношение цены к FPS; качественная сборка и дополнительный бэкплейт; dual BIOS с тихим режимом; коллекционная комплектация Reva Edition. Минусы: более слабые позиции в Ray tracing по сравнению с NVIDIA; проигрывает в профессиональном софте из-за CUDA. 8.8 /10 Оценка

ITC.ua





Технические характеристики Radeon RX 9070 XT Hellhound Reva Edition

Интерфейс PCI‑E Gen 5 x16 Техпроцесс 4 нм Графический процессор Navi 48 XTX Потоковых процессоров 4096 Объем VRAM 16 GB GDDR6 Скорость VRAM 20 Гбит/с Шина памяти 256‑bit Engine Clock (Game) до 2460 MHz (Game), до 3010 MHz (Boost) Engine Clock (Silent) до 2400 МГц (Game), до 2970 МГц (Boost) Выходы 1 × HDMI 2.1b, 3 × DisplayPort 2.1a Разъем питания 2 × 8‑pin PCIe Энергопотребление ~305-320 Вт Рекомендованный БП 800 Вт+ Дополнительно Переключатель между Silent и Game BIOS Габариты 332 × 122 × 57 мм (без кронштейна), 346 × 151 × 57 мм (с кронштейном) Вес Ориентировочно ~2.3 кг Занимает места 2.5 слота

Тестовый стенд

Тестирование Radeon RX 9070 XT Hellhound Reva Edition проводилось на нашем «железе», с достаточным запасом по производительности процессора, быстрой подсистемой памяти и эффективным охлаждением. Все для того, чтобы видеокарта работала в максимально комфортных условиях без ограничений со стороны других компонентов, а также с запасом по питанию и хорошей вентиляцией корпуса.

Комплектация, внешний вид и охлаждение Radeon RX 9070 XT Hellhound Reva Edition

PowerColor в версии Hellhound Reva Edition заходит не только из-за характеристик, но и из-за ощущения, что ты купил что-то особенное. И это начинается еще с коробки: помимо самой видеокарты, тут лежит полноценный набор коллекционного мерча, который явно делали с энтузиазмом и не лишь бы было.

В комплекте Radeon RX 9070 XT Hellhound Reva Edition: акриловая фигурка Reva, набор стикеров, тематические бейджи (пины), коллекционные карточки с персонажем, небольшой буклет с лором, а также полноценная игровая поверхность с качественным принтом. Отдельно стоит упомянуть съемный бэкплейт, который позволяет немного изменить вид карты под белоснежную сборку.

PowerColor пыталась сделать продукт для конкретной аудитории: тех, кто ценит не только FPS, но и сам вайб железа. Как говорят автомобилисты: на «скорость» это не влияет, но эмоциональный эффект работает, и работает хорошо.





Сама видеокарта достаточно большая. Длина более 340 мм сразу намекает, что компактные корпуса не ее среда, хотя в типичный mid-tower она становится без особых проблем. Толщина в 2.5 слота выглядит даже умеренно на фоне современных трехслотовых «кирпичей».

Пластик матовый, приятный на ощупь, без ощущения дешевизны. Бекплейт металлический, жесткий. Карта не прогибается под собственным весом, и это сразу чувствуется при установке.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Подсветка здесь есть, но она не пытается доминировать. Тонкая световая полоса и несколько акцентов в виде пчелиных сот на бэкплейте выглядят сдержанно даже в темном корпусе. Важный нюанс, здесь есть физический переключатель для полного отключения RGB. Без софта, без танцев с бубном, один клик и все.

Система охлаждения здесь построена без сюрпризов, но с правильными акцентами. Основу составляет большой алюминиевый радиатор с вертикальной структурой ребер, который занимает большую часть пространства карты и работает на эффективное (надеемся!) рассеивание тепла под нагрузкой.

Тепло от GPU и памяти отводится через шесть никелированных медных тепловых трубок диаметром 6 мм. Они равномерно распределяют его по всей площади радиатора, что позволяет избегать локальных перегревов и держать стабильные частоты даже в длительных игровых сессиях.

Контактная зона выполнена в виде никелированной медной основы с прямым контактом. Она накрывает не только графический чип, но и микросхемы памяти, что важно для современных GPU с высоким тепловыделением за пределами самого кристалла.

Отдельным плюсом, как по мне, является использование фазопереходного термоинтерфейса Honeywell PTM7950. В отличие от классической термопасты, он лучше заполняет микронеровности между поверхностями во время нагрева и более стабильно работает в долгосрочной перспективе.

За активную часть отвечает трехвентиляторная схема с поддержкой Intelligent Fan Control. При низких температурах (читай: в «офисном» режиме) вентиляторы полностью останавливаются, а под нагрузкой плавно наращивают обороты без резких скачков, что позитивно влияет и на шум, и на общее восприятие системы.

Питание организовано через два 8-pin коннектора. Никаких новых стандартов, никаких переходников. Это проще и надежнее в повседневном использовании.

Dual BIOS добавляет Radeon RX 9070 XT Hellhound Reva Edition практичности. В тихом режиме карта ведет себя максимально сдержанно, в производительном — держит более высокие частоты и агрессивнее крутит вентиляторы. Переключается это физически, без лишних программ.

Рабочая производительность Radeon RX 9070 XT Hellhound Reva Edition

В основе Radeon RX 9070 XT Hellhound Reva Edition лежит чип Navi 48 XTX. Базовая частота в стандартном Quiet BIOS режиме достигает 2400 МГц в игровых сценариях, а пиковая Boost — 2970 МГц. В Game BIOS поднимается до 2460 МГц, в играх — до 3010 МГц.

Память — 16 ГБ GDDR6 с пропускной способностью 20 Гбит/с и 256-битной шиной. Такой набор обеспечивает быстрый доступ к данным и достаточный запас для 1440p и 4K, включая большие текстуры в современных ААА-проектах. А также в локальных нейросетях типа Amuse.

Эти цифры делают RX 9070 XT уверенным игроком в классе выше среднего без компромиссов в растеризации и достаточным потенциалом для экспериментов с Ray tracing.





Переход на 4-нм техпроцесс TSMC дал больше простора для частот и энергоэффективности. Карта держит высокий буст дольше, чем предшественники, и делает это без агрессивного роста температур.

Отдельно стоит упомянуть блоки для работы с трассировкой лучей. В RDNA 4 они переработаны и работают эффективнее, чем в предыдущем поколении. Разница заметна, хотя до уровня конкурентов в сложных RT-сценах еще есть куда расти.

В рабочих задачах, таких как рендеринг или обработка видео, Radeon RX 9070 XT Hellhound Reva Edition ведет себя предсказуемо. Производительность масштабируемая, без странных просадок или нестабильного поведения.

В Geekbench карта набирает более 110 тыс. баллов в OpenCL и более 150 тыс. в Vulkan, что хорошо показывает ее универсальность в разных API. В 3DMark результаты также стабильные: около 19 тыс. в Time Spy и почти 10 тыс. в Time Spy Extreme — это уровень, который комфортно закрывает 1440p и уверенно заходит в 4K. Бенчмарк: Результат: Geekbench Open CL 110 755 Geekbench Vulkan 150 554 3DMARK Steel Nomad 7 185 3DMARK Time Spy Extreme 9 611 3DMARK Wild Life Extreme 55 181 3DMARK Speed Way 6 334 3DMARK Port Royal 18 395 3DMARK Time Spy 19 116 Blender GPU 5.1.0 3581.24 Отдельно стоит отметить поведение в графических нагрузках: 7 185 баллов в Steel Nomad и 6 334 в Speed Way подтверждают, что карта хорошо себя чувствует в DX12-сценариях, хотя в трассировке лучей (Port Royal ~18 400) все еще уступает решениям NVIDIA. В Blender результат Radeon RX 9070 XT Hellhound Reva Edition на уровне 3581 балла выглядит достойно для RDNA 4, но опять же без прорыва относительно CUDA-конкурентов. Имеем предсказуемую картину: сильная растеризация, хороший уровень в современных API и умеренный отрыв в задачах с RT и профессиональном софте.



Игровая производительность Radeon RX 9070 XT Hellhound Reva Edition в 2K

RX 9070 XT в разрешении 2560×1440 раскрывается именно так, как и ожидаешь от старшей модели на RDNA 4. Тесты проводились с максимальными настройками, с активной трассировкой лучей, а также с использованием FSR и генерации кадров.

Resident Evil Requiem на пресете Max с Ray tracing, нативным разрешением и включенной генерацией кадров выдает в среднем 182 FPS. Запас по производительности тут настолько большой, что любые ограничения уже диктует не видеокарта, а частота обновления монитора.





Stellar Blade на Very High с нативным TAA и без генерации кадров держит около 158 FPS. Это показательный пример чистой растеризации без «усилителей» производительности.

В Doom: The Dark Ages на Ultra Nightmare, активном Ray tracing в нативе с FG имеем результат на уровне ~158 FPS. С учетом темпа игры это критично: тут важна не только средняя частота кадров, но и стабильность. Radeon RX 9070 XT Hellhound Reva Edition держит ровный фреймтайм.





Cronos: The New Dawn с настройками Epic, FSR 4 Quality, включенным RT и генерацией кадров показывает ~141 FPS. Карта ведет себя стабильно и тихо.

В S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на Epic-пресете, TSR Quality и FG имеем около 129 FPS. Игра сама по себе тяжелая из-за масштаба локаций и особенностей движка Unreal Engine 5, поэтому такой результат для Radeon RX 9070 XT Hellhound Reva Edition выглядит вполне адекватно.





Death Stranding 2: On the Beach на Very High, с Ray tracing и FSR 4.1 Native + FG работает на уровне ~114 FPS. Тут уже четко видно влияние RT на нагрузку: FPS падает, но остается в комфортном диапазоне.

Crimson Desert с настройками Cinematic, RT и FSR 4.1 Quality + FG показывает около 110 FPS. Один из самых тяжелых тестов в списке. Radeon RX 9070 XT Hellhound Reva Edition держится уверенно.





The Outer Worlds 2 на Very High, с «лучами» в FSR Native + FG дает ~109 FPS. Поведение очень похоже на Crimson Desert: стабильно, без резких провалов, но с четким пониманием, что Radeon RX 9070 XT Hellhound Reva Edition работает близко к своему максимуму.

Игровая производительность Radeon RX 9070 XT Hellhound Reva Edition в 4K

В 4K карта уже заставляет немного думать, что именно включать, а что — нет. Не в смысле «не тянет», а в смысле разумного баланса: FSR и генерация кадров здесь становятся привычным инструментом, а не опцией на всякий случай. При этом общее впечатление простое — Radeon RX 9070 XT Hellhound Reva Edition тянет 4K уверенно, хоть и без запаса, который ощущался в 1440p.





Resident Evil Requiem со всем на максимум выдает ~130 FPS. Выглядит очень легко для такого набора настроек. Игра идет ровно, без сюрпризов, и в процессе вообще не думаешь о производительности, а просто играешь.

Stellar Blade на Epic с TSR Native и FG держит ~129 FPS. Тут приятно, что даже без агрессивного апскейла картинка остается четкой, а FPS — высоким. Да, Unreal Engine 4, однако это не делает прелести Евы менее эстетически привлекательными для рядового геймера. К тому же, визуально-художественный стиль здесь на очень высоком уровне.





Еще один пример «absolute cinema-игры» — Death Stranding 2: On the Beach с Very High, RT и FSR 4.1 Quality + FG показывает ~128 FPS. Все еще комфортно и стабильно.

В S.T.A.L.K.E.R. 2 на Epic + TSR Quality + FG имеем ~121 FPS. Мир Зоны исследовать приятно и плавно. К тому же, совсем скоро нас ждет как сюжетное обновление, так и полноценное DLC.

Играя в польский ужастик-выживач Cronos: The New Dawn (Epic + RT + FSR 4 Quality + FG) имеем ~98 FPS. Запас мощи уменьшается, но игра все еще воспринимается плавно.

Doom: The Dark Ages с Ultra Nightmare, FSR Quality и FG (без Path tracing, но с «классическими» уже лучами) показывает ~91 FPS. Для такого ураганного экшена это уже ближе к минимально комфортному уровню.

Путешествия по Аркадии в The Outer Worlds 2 (Very High + RT + FSR Quality + FG) созерцаем на уровне ~85 FPS. Тут уже приходится принимать правила игры: 4K + RT = меньший FPS. Но в целом все еще играется нормально, без дискомфорта.

Crimson Desert на Cinematic-пресете выдает ~85 FPS. И это, пожалуй, лучше всего показывает, насколько тяжелой является сама игра. И оптимизировать ее Pearl Abyss можно было куда лучше.

Энергопотребление, шум и нагрев

Под стресс-нагрузкой Radeon RX 9070 XT Hellhound Reva Edition ведет себя стабильно: потребление держится на уровне ~310-315 Вт без резких пиков или «провалов». GPU работает ровно, без намеков на троттлинг.

Параметр Quiet BIOS Game BIOS Базовая частота GPU (Game) ~2400 MHz ~2460 MHz Boost GPU ~2970 MHz ~3010 MHz Напряжение GPU (Vcore) ~1.05 V ~1.08 V Энергопотребление (TDP) ~305-310 Вт ~314-320 Вт Частота вентиляторов (Idle) 0 RPM (стоп при низкой нагрузке) 0 RPM (стоп при низкой нагрузке) Частота вентиляторов (Load) ~1800–2000 RPM ~2200–2600 RPM Температура GPU под нагрузкой ~47–49 °C ~49–50 °C Hotspot под нагрузкой ~82 °C ~84 °C

Температуры при этом выглядят интереснее. Сам GPU под нагрузкой держится около 49-50 °C, тогда как hotspot доходит до ~84 °C (в синтетике, в играх — минусуйте 3-4 градуса). Собственно, hotspot и показывает реальный «пиковый» нагрев отдельных участков, которые не всегда видно по среднему значению.

Именно поэтому некоторые производители делают акцент на более обобщенных температурных показателях, не вынося hotspot в фокус для пользователя. Причина проста: без контекста эти цифры легко выглядят тревожно, хотя в пределах 80-95 °C для hotspot это абсолютно рабочий режим, который не влияет на ресурс или стабильность.

Если смотреть на реальное использование Radeon RX 9070 XT Hellhound Reva Edition, то картина еще более спокойная. В обычных играх температура по радиатору (по замерам пирометром) держится на уровне ~57 °C, а в синтетических тестах поднимается до ~65 °C. Это хорошо коррелирует с внутренними сенсорами и показывает, что система охлаждения эффективно отводит тепло наружу.

Память при этом остается в пределах ~60-65 °C даже под стрессом, что для GDDR6 выглядит комфортно.

Вентиляторы Radeon RX 9070 XT Hellhound Reva Edition в пике раскручиваются приблизительно до 2600 об/мин. Это уже слышно, но без резкого или неприятного характера.

Опыт использования Radeon RX 9070 XT Hellhound Reva Edition

Вывод, который я сделал после недель активного пользовании Radeon RX 9070 XT Hellhound Reva Edition — она просто работает, отдавая максимум производительности. К тому же, радует глаз: дизайн здесь действительно крутой, а съемный бэкплейт позволяет менять стиль карты и вашей сборки на ходу.

Первый момент, который чувствуется сразу — габариты. Она большая, и это не абстрактная цифра из спецификаций. В среднем корпусе запаса почти не остается, поэтому перед покупкой лучше сразу прикинуть, а не рассчитывать, что «как-то станет».

Установка Radeon RX 9070 XT Hellhound Reva Edition проходит без сюрпризов. Два 8-pin кабеля подключаются без проблем, карта не требует новых стандартов или переходников. Это мелочь, но после историй с 12VHPWR воспринимается как плюс.

В повседневном использовании Radeon RX 9070 XT Hellhound Reva Edition вентиляторы останавливаются, система становится бесшумной, и ты вообще забываешь, что внутри стоит видеокарта такого класса.

Драйверы не создают проблем. Все базовые функции работают корректно, без странных багов или ситуаций, когда приходится искать обходные решения. Это уже не те времена, когда AMD могла подкинуть сюрприз после обновления.

Подсветка Radeon RX 9070 XT Hellhound Reva Edition приятная и хорошо, что ее можно отключить физически — один раз щелкнул и больше не возвращаешься к этому вопросу.

Андервольтинг оказался полезным. Без потери производительности удалось немного снизить температуру и сделать карту ещё тише. Это не обязательная процедура, но приятный бонус для тех, кто любит оптимизировать систему. Разгон дает прирост в 8-10%. Карта уже работает близко к своему оптимальному режиму, и дополнительные мегагерцы не меняют общую картину.

В долгих игровых сессиях Radeon RX 9070 XT Hellhound Reva Edition ведет себя максимально стабильно. Нет накопительного эффекта нагрева или ситуаций, когда через час производительность начинает драматично падать.

Я готов поставить Radeon RX 9070 XT Hellhound Reva Edition в топ самых тихих видеокарт серии. Она подойдет тем, кто ценит баланс между производительностью и акустическим комфортом. То есть в играх можно полностью погружаться в процесс, не слыша, как «ревут» вентиляторы, и при этом получать максимальную отдачу от RX 9070 XT.

Цена и конкуренты

В Украине Radeon RX 9070 XT Hellhound Reva Edition стартует от 42 тыс. грн и легко доходит до 50+ тыс. грн в зависимости от магазина и наличия. И тут сразу возникает логичный вопрос: а не лучше ли взять что-то подешевле на том же чипе или доплатить за NVIDIA?

Внутри лагеря AMD все довольно прагматично. Та же Sapphire NITRO+ или даже более простые версии вроде ASUS Prime стоят дешевле или на уровне, но без анимешной «надбавки» и более горячие.

С другой стороны — NVIDIA. RTX 5070 выглядит интереснее с точки зрения энергоэффективности и трассировки лучей, но упирается в 12 ГБ памяти и 192-битную шину. В 2026 году это уже не выглядит как запас на будущее, особенно для 4K или тяжелых текстур. В чистой растеризации Radeon RX 9070 XT Hellhound Reva Edition чувствует себя увереннее и стабильнее.

RTX 5070 Ti — в «честной» производительности впереди героиня обзора, но стоит включить RT, и NVIDIA перехватывает инициативу за счет апскейлеров. Цена «кусается»: 55-70+ тыс. грн, а топовые версии легко переваливают за 80. И вот тут RX 9070 XT начинает выглядеть как более рациональный выбор, если трассировка лучей не является приоритетом.

8.8 /10 Оценка ITC.ua Рабочая производительность 8 Видеокарта уверенно справляется с рендерингом, монтажом, но экосистема CUDA и оптимизации под нее все еще дают решениям NVIDIA преимущество в профессиональном софте. Игровая производительность 9 Высокая скорость в растеризации, стабильный FPS в 1440p и комфортный уровень в 4K делают RX 9070 XT одним из самых сильных вариантов в своем классе. Ограничения ощутимы лишь в сложных сценариях с Ray tracing. Энергоэффективность, шум 8.5 Потребление на уровне ~300 Вт соответствует классу. Система охлаждения работает эффективно: температура под контролем, уровень шума комфортный, особенно в тихом режиме. Цена 9 Привлекательное соотношение цены к производительности, особенно в классических игровых сценариях без акцента на трассировке лучей. Комплектация 9.5 Reva Edition предлагает расширенный набор с мерчем: фигурка, полиграфия, игровая поверхность и дополнительные аксессуары создают ощущение коллекционного продукта. На практическое использование это не влияет, но хорошо работает на эмоцию от покупки.