ПК месяца (Апрель 2026 года)

Рынок ПК в 2026 году в Украине — это умение вовремя принимать неидеальные решения. После турбулентного конца прошлого года цены на комплектующие частично стабилизировались, но структура расходов изменилась: видеокарта снова забирает львиную долю бюджета, память и SSD уже давненько не выглядят дешевыми мелочами, а выбор платформы напрямую определяет, будет ли апгрейд через два года простым обновлением или полной перестройкой системы. Именно в таких условиях и рождается новый «ПК месяца». Не как подборка идеальных конфигураций, а как попытка найти разумный баланс между ценой, производительностью и здравым смыслом.





Начало 2026 года для нашего ПК-рынка получилось максимально противоречивым: спрос на игровые системы сохраняется, но структура расходов заметно изменилась. По данным Steam Hardware Survey. Большинство пользователей до сих пор играют в Full HD, используют видеокарты уровня NVIDIA GeForce RTX 3060, имеют 16 ГБ оперативной памяти и 6-8 ГБ VRAM. Это прямо указывает на то, что в массовом сегменте узким местом остается именно видеокарта, а не процессор или память, и эта же логика хорошо прослеживается в украинских реалиях.

Главный фактор давления на рынок — подорожание памяти и накопителей. В Украине это ощущается даже сильнее, чем глобально: бюджетные SSD и комплекты ОЗУ либо исчезают из продажи, либо переходят в ценовую категорию, которая еще год назад выглядела как верхушка сегмента. DDR4 не просто доживает свое, а фактически переживает вторую жизнь в бюджетных сборках, позволяя сэкономить без ощутимой потери производительности в играх.

Ситуация с видеокартами выглядит более стабильной, но лишь на первый взгляд. Новое поколение RTX 50 уже почти год как присутствует на рынке, однако ожидаемого падения цен не произошло: видеокарты остаются самым дорогим компонентом системы. Они формируют до половины стоимости всей сборки.





Поэтому, имеем четко две разные стратегии. В бюджетном сегменте пользователи выбирают максимум здесь и сейчас — старые платформы (привет, AM4!), DDR4 и более мощную видеокарту вместо инвестиции в будущее. В среднем и верхнем сегментах подход противоположный: переход на DDR5 и новые сокеты объясняется не столько приростом FPS, сколько желанием избежать полной замены системы при следующем апгрейде.

И именно бюджетный сегмент сегодня лучше всего показывает реальное состояние рынка. Здесь каждая гривна должна работать на FPS, а не на мнимую перспективу. Поэтому начинаем с самого практичного сценария, который достиг психологического потолка в 1000+ долларов США.

Бюджетный игровой ПК за ≈ 46 000 гривен

Бюджетный игровой ПК в 2026 году является базовым билетом в современный гейминг. Конфигурация за ≈ $1000 (≈ 45-46 тыс. грн) позволяет рассчитывать на комфортную игру в Full HD с высокими настройками, но без серьезного запаса на будущее. Тут главное правильно расставить приоритеты: максимум производительности от видеокарты сейчас, даже если это означает компромиссы в платформе или потенциале апгрейда.

Платформа Intel

Игровой ПК «Бюджетный» Цена, грн Процессор Intel Core i5-14400F 7252 Материнская плата Gigabyte B760M GAMING X DDR4 GEN5 6046 Оперативная память Exceleram Aurum DDR4 2x8GB 3200 MHz 5999 Накопитель 1 ТБ WD Green SN3000 WDS100T4G0E NVMe M.2 5954 Видеокарта MSI GeForce RTX 5060 8G GAMING OC 16102 Кулер ARCTIC Freezer 36 1421 Блок питания Gigabyte P650B 650W 2599 Корпус 2E Credo Plus 1323 Весь ПК 45 199 Энергопотребление в играх 295-300 Вт

Процессор Intel Core i5‑14400F возвращается. Это классический баланс для бюджетной сборки: 6 ядер и 12 потоков тянут современные игры в Full HD и даже 1440p без чрезмерного шума. Он не рекордсмен в частотах, но при TDP 65 Вт редко греется и хорошо дружит с недорогим кулером. Для массовых геймеров, которые не собираются переплачивать за топовые ядра, это почти идеальный выбор.

Материнская плата Gigabyte B760M GAMING X DDR4 GEN5 — свеженькая микро-ATX с двумя слотами M.2, поддержкой PCIe 5.0 для видеокарты и PCIe 4.0 для накопителей, а также Wi-Fi 6E и 2.5 Gb LAN. Все разъемы USB и аудио на месте, ничего не придется подключать через хаб. Для бюджетной сборки здесь хороший баланс между современным функционалом и ценой.

Оперативная память Exceleram Aurum DDR4 2×8 ГБ 3200 МГц — 16 ГБ DDR4 новый бюджетный стандарт в 2026-м, и для Full HD гейминга этого хватает. Двухканальный режим немного повышает FPS, а при желании можно докупить еще 2 планки и выйти на 32 ГБ без смены платформы.





Накопитель WD Green SN3000 1 ТБ NVMe M.2 — быстрый старт Windows и игр, объем позволяет не мучиться с удалением старых AAA-проектов. SSD достаточно энергоэффективен, поэтому в бюджетной сборке он логично заменяет и старые HDD, и портит меньше нервов геймерам. Но объем уже максимально «предельный» для игровой сборки.

Видеокарта MSI GeForce RTX 5060 8 ГБ GAMING OC — сердце этой системы. RTX 5060 держит FPS в современных тайтлах на Full HD на высоких настройках, в 1440p приходится балансировать графические пресеты с помощью «магии» DLSS.

Кулер ARCTIC Freezer 36 Black — простой, тихий и эффективный. Intel 14400F не нуждается в экстремальном охлаждении, но этот кулер дает запас на пиковые нагрузки.





Блок питания Gigabyte P650B 650 Вт — сертификат 80+ Bronze, мощности хватает с запасом. Бюджетная, но надежная опция.

Корпус 2E Credo Plus имеет четыре предустановленных 120-мм кулера, и возможностью докупить еще пару. Или установить СВО. Для бюджетного ПК выглядит сдержанно и не перегружает систему излишней эстетикой. Которая для тех, кто сразу «прячет» свой ПК под стол, и не нужна.





Платформа AMD

Игровой ПК «Бюджетный» Цена, грн Процессор AMD Ryzen 5 5600X 6840 Материнская плата MSI B550 GAMING WIFI 6159 Оперативная память Exceleram Aurum DDR4 2x8GB 3200 MHz 5999 Накопитель 1 ТБ WD Green SN3000 WDS100T4G0E NVMe M.2 5954 Видеокарта MSI GeForce RTX 5060 8G GAMING OC 16102 Кулер ARCTIC Freezer 36 Black 1421 Блок питания Gigabyte P650B 650W 2599 Корпус 2E Credo Plus 1323 Весь ПК 46 397 Энергопотребление в играх 305-310 Вт

Процессор AMD Ryzen 5 5600X с частотами 3,7 -4,6 ГГц — популярный выбор для бюджетных игровых систем. Шесть ядер и двенадцать потоков позволяют без проблем «тащить» современные игры на Full HD и даже 1440p при средних настройках. Под нагрузкой в играх он берет ~80 Вт.





MSI B550 GAMING WIFI — плата формата ATX, которая позволяет поставить DDR4 до 5200 МГц в разгоне, два слота M.2 поддерживают PCIe 4.0 для быстрых NVMe SSD. Ryzen 5 5600X работает на пике производительности без ограничений.

Оптимальный игровой ПК за ≈ 77 000 гривен

Этот сегмент позволяет не платить за полный топ, но и не мириться с медленным железом. Юзеры хотят играть в 1440p на высоких, запускать несколько программ одновременно и не думать об апгрейде еще пару лет. Intel делает ставку на высокие тактовые частоты и производительность на ядро, что важно для игр, тогда как AMD предлагает оптимизированный баланс ядер и кэша, и чтобы система оставалась актуальной без необходимости менять материнскую плату.





Платформа Intel

Игровой ПК «Оптимальный» Цена, грн Процессор Intel Core Ultra 5 245K 8435 Материнская плата Gigabyte B860 EAGLE WIFI6E 7428 Оперативная память Patriot Memory Viper Venom DDR5 2x8Gb 5200 МГц 8803 Накопитель 1 ТБ SSD Kingston NV3 SNV3S/1000G 5999 Видеокарта MSI GeForce RTX 5070 12G GAMING TRIO OC 33 999 Кулер Deepcool AK700 DIGITAL 3183 Блок питания MSI MAG GLS PCIE5 6389 Корпус MSI MAG FORGE 330R AIRFLOW 2899 Весь ПК 77 135 Энергопотребление в играх 410-415 Вт

Intel Core Ultra 5 245K — основной «двигатель» для оптимального класса. В отличие от старых Core i5 или Core i7 без приставки Ultra, Ultra 5 245K имеет современную архитектуру с высокой производительностью на ядро и широкой кэш-памятью, что дает заметный прирост в играх и ежедневных задачах. Он лучше ведет себя там, где игра параллельно с главным движком крутит физику, AI, скрипты и т.д., чем бюджетные процессоры предыдущих поколений. Тепловой пакет в районе 125 Вт (под нагрузкой ближе к ~130-150 Вт) не критичен для качественных кулеров и средней платы.

Gigabyte B860 EAGLE WIFI6E — логичный выбор для оптимального сегмента. Чипсет B860 предлагает все современные интерфейсы без переплаты за топовые фишки вроде экстремального разгона или двойных LAN. Подсистема питания рассчитана на стабильную работу Intel Core Ultra 5 под длительные игровые нагрузки. Есть все необходимое: охлаждаемые слоты M.2, полный набор USB-портов и BIOS с поддержкой будущих процессоров этой платформы.





Patriot Memory Viper Venom DDR5-5200 в конфигурации 2×8 ГБ. DDR5 дает более высокую пропускную способность и более низкие задержки, чем DDR4, что в оптимальном сегменте выводит минимальные FPS в современных движках на более стабильный уровень. Объем 16 ГБ все еще остается минимально комфортным для 1440p.

Kingston NV3 NVMe — хороший компромисс между объемом и ценой: до десятка современных AAA-проектов туда поместятся без танцев с бубнами. Несмотря на то, что это не топовый PCIe 4.0 SSD, «нехватки» скорости в играх не ощущается.





MSI GeForce RTX 5070 12 ГБ GAMING TRIO OC — серьезный шаг вверх по сравнению с бюджетными GPU. 12 ГБ VRAM позволяют комфортно держаться на высоких или максимальных настройках в 1440p без постоянных компромиссов, а поддержка актуальных технологий типа DLSS и кадрогенерации дает дополнительный FPS в новых проектах. OC-версия от MSI держит бусты выше базовых.

Deepcool AK700 DIGITAL — башенный кулер с большой площадью радиатора и хорошей эффективностью, что позволяет Intel Ultra 5 245K держать высокие частоты под нагрузкой без троттлинга и шума. Он дороже базовых кулеров, но разница в 5-10 °C реально ощутима на длительных игровых сессиях, и именно это нужно в оптимальном сегменте.





MSI MAG GLS PCIE5 850 Вт — блок с сертификацией 80+ Gold и рассчитанной мощностью, которая с запасом покрывает всю систему, даже если со временем появится желание перейти на более мощный GPU. PCIe5-совместимые коннекторы важны для современных GPU, а Gold-эффективность означает меньше потерь в тепле и более стабильную работу под пиковыми нагрузками, что является частой проблемой у дешевых Bronze-решений. В конце концов, не надо экономить на БП!

MSI MAG FORGE 330R AIRFLOW имеет хорошие вентиляционные каналы, места под дополнительные вентиляторы и достаточное пространство для RTX 5070 и башенного кулера.

Платформа AMD

Игровой ПК «Оптимальный» Цена, грн Процессор AMD Ryzen 5 9600X 8499 Материнская плата MSI B850 GAMING PLUS WIFI6E 7311 Оперативная память Patriot Memory Viper Venom DDR5 2x8Gb 5200 МГц 8803 Накопитель 1 ТБ SSD Kingston NV3 SNV3S/1000G 5999 Видеокарта MSI GeForce RTX 5070 12G GAMING TRIO OC 33 999 Кулер Deepcool AK700 DIGITAL 3183 Блок питания MSI MAG GLS PCIE5 6389 Корпус MSI MAG FORGE 330R AIRFLOW 2899 Весь ПК 77 082 Энергопотребление в играх 410-420 Вт

Ryzen 5 9600X — прямой конкурент Intel Ultra 5 245K в оптимальном сегменте. Архитектура Zen 5 предлагает больший кэш L2/L3, чем предыдущее поколение, что дает прирост в том же CS: GO. Под нагрузкой в играх Ryzen 5 9600X потребляет около 130-140 Вт, то есть на уровне Intel-аналогов, но немного эффективнее за счет оптимизации на ядро и более низких пиков в многопоточных задачах.

MSI B850M GAMING PLUS WIFI6E — золотая середина. Поддержка PCIe 5.0 для видеокарты и M.2, Wi-Fi 6E, нормальная подсистема питания с несколькими фазами, которые стабильно держат 9600X под нагрузкой. Есть все, что нужно для 2-3 лет апгрейда без замены платы.

Прогрессивный игровой ПК за ≈ 132 000 гривен

Здесь не экономят каждую тысячу, а собирают систему, которая тянет 4K, не задыхается в тяжелых сценах и не просит апгрейда сразу после выхода нового AAA-релиза. За ~128-136 тысяч гривен все должно и будет работать как швейцарские часы.

Платформа Intel

Платформа AMD

Игровой ПК «Прогрессивный» Цена, грн Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D 19099 Материнская плата ASRock X870E Taichi 22111 Оперативная память Patriot Memory Viper Venom DDR5 2x16Gb 6600 MHz 13488 Накопитель Samsung 9100 PRO MZ-VAP2T0 2 ТБ 12999 Видеокарта PowerColor Radeon RX 9070 XT Hellhound Reva 16GB 41 991 Система охлаждения ARCTIC Liquid Freezer III Pro 280 4089 Блок питания Asus ROG Strix Platinum 1000W (80+ Platinum) 10 089 Корпус MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ 4837 Весь ПК 128703 Энергопотребление в играх 520-525 Вт

Процессор — AMD Ryzen 7 9800X3D. 3D V-Cache дает огромный буфер для игровых данных. В некоторых играх он даже опережает более дорогие «камушки» без кэша, просто потому что не бегает постоянно в оперативку. В играх обычно держится в районе 90-100 Вт, что для такого уровня производительности очень адекватно. ASRock X870E Taichi — плата под платформу на несколько лет вперед. X870E дает максимум по интерфейсам. Она получила мощную VRM-схему 24+2+1 фаз с 110 A SPS, усиленную большими радиаторами, что обеспечивает стабильное питание даже при длительной нагрузке или оверклокинге. Она переживет не один апгрейд! PowerColor Radeon RX 9070 XT Hellhound 16 ГБ дает мощную растровую производительность, и в 1440p или даже 4K без фанатизма с RT она выглядит очень уверенно. Это выбор для тех, кто хочет стабильный нативный рендеринг, а не зависимость от апскейлеров. И да, это не просто совпадение. Именно эта анимешная красотка совсем скоро получит отдельный подробный редакционный обзор на ITC, где мы уже разложим все по полочкам.

Выводы

Бюджетные сборки сегодня фактически определяются видеокартой: именно она формирует реальный игровой опыт, а остальные компоненты подбираются так, чтобы не создавать узких мест. Это еще и вынужденный подход на фоне новостей об очередном повышение цен на память от Samsung Electronics (еще примерно на 30%), экономия на ОЗУ и SSD становится частью стратегии.

В оптимальном сегменте уже появляется запас и система не заставляет постоянно искать компромисс между качеством графики и производительностью. Прогрессивный уровень для настоящих ПК-бояр: современные игры работают стабильно, и можно смело ставить максимальный графический пресет. И быть готовым к осеннему кинематографическому чуду — DLSS 5.

Сейчас рынок не дает универсальных решений, но четко разделяет сценарии. Можно собрать систему с фокусом на максимальную отдачу здесь и сейчас, или сделать ставку на платформу и упростить будущий апгрейд. Оба подхода оправданы, и выбор в итоге упирается в простую вещь: как именно вы планируете использовать свой ПК в ближайшие годы.