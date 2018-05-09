Android P: 10 главных нововведений

На конференции Google I/O 2018 компания Google представила публичную бета-версию новой мобильной операционной системы Android P. Впервые её анонс состоялся ещё в начале марта, но тогда основной фокус был на возможностях для разработчиков. С релизом публичной беты компания показала несколько нововведений для пользователей.

1. Новая навигация по интерфейсу

В Android P для навигации по интерфейсу будет использоваться всего две кнопки, а не три как сейчас. Разработчики оставят клавишу «Назад», но появляться она будет только в приложениях.

Всё остальное время на экране будет отображаться только одна кнопка, работа которой совмещена с жестами. При нажатии на неё можно будет по-прежнему попасть на рабочий стол, для открытия окна многозадачности нужно будет потянуть клавишу снизу вверх экрана, а если продолжить это делать, то откроется меню с приложениями. Ещё один способ получить доступ к последним программам, это потянуть новую многозадачную кнопку вправо или влево.

2. Новое меню и экран многозадачности

Новое меню приложений в Google называют App Drawer (Ящик с программами), в нём приложения всегда отображаются в алфавитном порядке и могут сортироваться в зависимости от профиля использования (дома и на работе).

А новый экран многозадачности получил название Overview (Обзор), и он теперь включает строку поиска и список предложенных системой приложений.

Последняя функция использует машинное обучение, чтобы на основе данных о поведении пользователя попытаться предугадать, какие программы он захочет открыть следующими. Также интересно, что на экране многозадачности окна приложений не просто отображаются в миниатюре, они остаются интерактивными, то есть пользователь может работать с их интерфейсом или выделять и копировать текст.

3. Новая панель оповещений

Вместе с обновлением навигации и меню, новый интерфейс получит и панель оповещений, у её панелей будут скруглённые углы и круглые кнопки быстрых настроек. Последние при длинном нажатии больше не будут показывать дополнительные опции или информацию, а будут перебрасывать пользователя в основное меню настроек.

Кроме этого мессенджеры смогут отображать не только текст отдельных сообщений, но и часть переписки, которую можно будет тут же продолжить, не открывая приложение. Кроме этого, в приложениях появится возможность использовать функцию автоматического ответа прямо из панели оповещений.

В Google также планируют добавить машинное обучение при работе оповещениями. Система будет следить за тем, какие уведомления пользователь игнорирует и не открывает, и через некоторое время предложит просто их отключить.

4. Панель управления и «Цифровое благополучие»

В Android P компания Google добавила панель управления, которая собирает и показывает данные о том, как долго пользователь за день работал со своим смартфоном, сколько времени потратил на каждое приложение и сколько оповещений получил. В компании считают, что это поможет людям лучше понять, как именно они используют свои смартфоны и возможно поменять привычки. В компании данную концепцию называют «Цифровое благополучие».

Но на этом возможности новой панели управления не заканчиваются, в неё встроена функция родительского контроля, только вот для самих взрослых. Это означает, что пользователь может ограничить самому себе время использования определённых программ или игр. Например, можно выделить в день один час на YouTube и 30 минут на Facebook. Когда время использования будет подходить к концу, пользователь получит об этом уведомление. После этого приложение блокируется и его иконка становится серой. Если после этого кликнуть на неё, то появится сообщение о том, что время использования истекло. При этом отключить блокировку через это оповещение пока нельзя, нужно заходить в панель управления.

Кроме жёсткого контроля за временем, проведённым в приложениях, панель управления предлагает и более мягкую опцию, получившую название Wind down (фраза, которой в английском языке иногда подразумевают: постепенно сокращать работу до полной остановки). Активировав её нужно указать, когда вы хотите ложится спать, с наступлением этого времени система выключит оповещения, а интерфейс Android P и все приложения станут полностью чёрно-белыми. Все функции при этом останутся рабочими, но цвет будет напоминать, что вы уже должны спать.

5. Новый режим «Не беспокоить»

В Android P будет реализована более агрессивная работа режима «Не беспокоить». При его включении смартфон полностью прекратит показывать оповещения, их не будет ни в соответствующей панели, ни на экране блокировки, ни на всегда активном дисплее. И если нужно получать оповещения от определённых контактов, то их предварительно нужно отметить важными в контактах.

6. Изменение регулировки громкости

Некоторые производители Android-смартфонов уже используют клавиши регулировки громкости только для того, чтобы регулировать звук во время воспроизведения медиа. В стоковом же Android эти кнопки пытаются быть многозадачными: меняют громкость музыки, видео или звука в играх, а в интерфейсе громкость оповещений. В Android P клавиши регулировки громкости всегда привязаны к медиа, звук оповещений теперь регулируется только в настройках. При этом во время использования кнопок громкости на экране появляется клавиша, которая позволяет перевести смартфон в беззвучный режим.

7. Интеграция приложений в поиск и быстрый запуск их функций

В Android P компания Google позволит разработчикам лучше интегрировать свои программы с интерфейсом операционной системы и поиском. Эти опции в Google назвали Actions (Действия) и Slices (Ломтики).

Actions помогают пользователям быстро запускать определённые функции приложений прямо из меню Android P. Таким образом, не нужно открывать саму программу.

Slices делают тоже самое, но только в поиске. Например, вместо того, чтобы открывать Карты Google и вводить адрес, можно просто ввести его в поиск и система сразу же предложит проложить к нему маршрут.

8. Новая утилита для снятия скриншотов

При создании скриншотов в Android P наконец-то появится возможность рисовать по ним. Эта опция есть чуть ли не у всех сторонних производителей Android-смартфонов, но в чистом интерфейсе операционной системы Google её не было. Кроме этого, появится ещё один способ делать скриншоты, если традиционное комбо «регулировка громкости вниз + клавиша питания» не работает. Нужно будет зажать кнопку питания и в появившемся меню выбрать иконку создания скриншота.

9. Оптимизация расхода батареи

Команда разработчиков Android заключила партнёрское соглашение с DeepMind (который принадлежит Alphabet), чтобы с помощью машинного обучения улучшить автономность смартфонов с Android P. Эту разработку в Google назвали Adaptive Battery (Адаптивный Аккумулятор), она позволяет системе выставлять приоритеты приложениям, в зависимости от того, как часто пользователь их открывает. Если программа используется редко, она через время будет закрываться и перестанет потреблять ресурсы смартфона в фоне. В то же время приложения, которые используются чаще, будут иметь приоритет по фоновой работе. В Google утверждают, что такая система может повысить автономность смартфонов на 30%.

Кроме этого, машинное обучение в Android P будет использоваться для того, чтобы изучать, как пользователь меняет яркость экрана, в зависимости от своего окружения. Это позволит системе подстраивать яркость под конкретного пользователя.

10. Новый Material Design

Представив в 2014 году концепцию Material Design компания Google дала разработчикам общую идею о том, как должен выглядеть дизайн для их платформы. Но проблема оказалась в том, что эта концепция не покрывала всех запросов разработчиков, в итоге далеко не все её понимали и придерживались. Тем не менее, в этом году Google обновила Material Design новой концепцией Material Theming. Теперь разработчикам предлагают больше вариантов оформления, а сама концепция рассчитана на веб-дизайн, а также мобильные платформы Android и iOS.

В Android P и новых приложениях компания планирует использовать именно Material Theming.

Также Google запустил новый сайт material.io, посвящённый обновлению Material Design, где можно узнать о всех изменениях.

Android P — это Popcorn, Peanut Butter, Panna Cotta или Praline?

Пока Android P — это всего лишь кодовое наименование. Google раскрывает полное название новой версии Android вместе с релизом её финально версии. Компания традиционно делает это ближе к осени, и всегда называет свою операционную систему в честь сладостей. Так что вполне может быть, что и Praline.

А где же про вырез экрана?

Представляя публичную бета-версию Android P в Google не упомянули по поводу поддержи выреза вверху экрана, которы становится всё популярнее среди производителей. Вполне вероятно, что, как и ряд других изменений, это нововведение будет показано позже, с выходом следующих бета-версий Android P.

Где скачать и на какие смартфоны можно поставить?

Бета-версия Android P доступна для загрузки на смартфоны Pixel/Pixel XL и Pixel 2/Pixel 2 XL. Но в этот раз в Google решили подключить к тестированию пользователей аппаратов от других производителей. Поэтому впервые бета-версию нового Android можно поставить в том числе на следующие модели: Sony Xperia XZ2, Xiaomi Mi Mix 2S, Nokia 7 Plus, Essential Phone, Oppo R15 Pro, Vivo X21, а также всё ещё не представленный официально OnePlus 6.

Скачать первую публичную сборку Android P можно на сайте программы бета-тестирования Android. Но перед установкой нужно помнить, что это не финальный релиз, и в нём могут быть критические баги. Кроме этого, перед тем как поставить бета-версию Android P стоит сделать резервную копию данных на своём смартфоне.