Android-софт: ноябрь 2018

Очередной выпуск дайджеста интересных программ для Android. В этом обзоре – новая версия аудиоплеера Poweramp, утилита для отправки ссылок и напоминаний на почту – InboxIt, приложение для родительского контроля – Heimdall Parental Control, оригинальный менеджер задач – Three.do, приложение, предоставляющее подробную информацию об устройстве – Inware, утилита для скрытия уведомлений – TidyPanel, программа для зеркалирования уведомлений на другое устройство – Bridge и бонус – игра Persephone.

Крупное обновление одного из лучших аудиоплееров на Android, которое включает три ключевых изменения: новый аудио-движок с поддержкой Hi-Res, новый интерфейс и новая навигация с помощью жестов. Самое важное нововведение в Poweramp 3 – качественное звучание посредством прямого аудиовыхода, ради которого непременно стоит обновиться. В плеере появился улучшенный эквалайзер, ресемплер и ещё больше опций и эффектов для настройки звука.

В то же время, в отличие от звука, новый интерфейс плеера вызвал противоречивые чувства. С одной стороны, приложение явно нуждалось в обновлении, поскольку в некотором роде уже было несовместимым с последними версиями Android. С другой стороны, плеер стал перегруженным: появилась совсем необязательная визуализация, полоса прокрутки трека в виде звуковой волны и нижняя панель с большими кнопками в стиле Android KitKat. Частично это можно исправить с помощью сторонних тем оформления, однако их ещё очень мало, а скины от второй версии к Poweramp 3, к сожалению, не подходят.

В сентябре этого года компания Google объявила о закрытии почтового сервиса Inbox. До недавнего времени в нём была очень полезная функция Save to Inbox, которая позволяла отправлять ссылки на статьи и прочий веб-контент себе на почту. Достойной альтернативой такой функциональности является бесплатная утилита InboxIt. С её помощью можно сохранять в папке «Входящие» не только ссылки, но и заголовки статей, описания, первые строки текста, изображения и видео (до 25 МБ) с веб-страницы, и всё это в удобном для чтения формате электронного письма. За отдельную плату вы получите возможность использовать ярлыки Gmail и менять получателя. Помимо этого, в приложении есть ещё одна функция из сервиса Inbox – быстрые напоминания, которые будут автоматически отправляться вам на почту.

Функция родительского контроля есть в популярных приложениях, в Google Play и даже в некоторых Android-оболочках. Но многим родителям этого недостаточно, поэтому они прибегают к сторонним приложениям, к которым относится и Heimdall Parental Control. Однако стоит сразу отметить, что Heimdall Parental Control не предоставляет возможности дистанционного управления, программа устанавливается непосредственно на устройстве, которое будет контролироваться. То есть у вас должен быть свободный доступ к смартфону или планшету ребёнка. Для корректной работы приложению нужно предоставить все соответствующие разрешения и права администратора, чтобы ребёнок не смог его удалить без вашего ведома.

С помощью Heimdall Parental Control можно полностью запретить запуск любого установленного приложения либо ограничить к нему доступ по времени. Помимо этого, можно устанавливать лимит продолжительности звонков, отслеживать действия в сети, блокировать социальные сети или конкретный сайт, запрашивать местоположение по СМС и ограничивать общее время, проведенное за мобильным устройством. Последние три функции доступны по подписке или после внесения разового платежа.

Многие популярные таск-менеджеры созданы по одинаковой схеме и зачастую перегружены огромным количеством дополнительных функций. Украинский разработчик придумал свой вариант менеджера задач под названием Three.do, концепция которого заключается в быстром добавлении задачи в три этапа. Для этого предусмотрено три экрана с плитками: «Кто», «Что» и «Когда». На первом необходимо выбрать исполнителя, на втором – действие, на третьем – дату и время. Есть готовые шаблоны, которые нельзя удалять или менять местами (редактировать, к сожалению, тоже). Но в этом и есть смысл приложения – уже через некоторое время привыкаешь к расположению плиток и доводишь свои действия до автоматизма. Пока что программа бесплатная, но оснащена только базовым набором функций. В дальнейшем автор планирует добавить облачную синхронизацию, кастомизацию, повторяющиеся напоминания и возможность сохранять записи в календарь.

Inware – небольшая утилита, которая даёт пользователю подробную информацию о мобильном устройстве. Она окажется крайне полезной в том случае, если сведений, предоставленных операционной системой Android, вам будет недостаточно. Здесь вы можете узнать практически все данные о программном и аппаратном обеспечении вашего гаджета: операционной системе, процессоре, памяти, дисплее, аккумуляторе и так далее. Особенно будет интересной такая информация, как кодовое название модели смартфона или планшета, с какой версией Android он был выпущен, значения диафрагмы каждого отдельного объектива камеры, температура и состояние батареи и многое другое.

Со временем Android начал позволять пользователям больше контролировать над уведомлениями в «шторке». Тем не менее, есть некоторые системные уведомления, которые всё ещё нельзя убрать или отключить. С этим справится утилита TidyPanel, она станет настоящей находкой для любителей чистого интерфейса. Приложение позволяет автоматически скрывать неубираемые уведомления, такие как «Зарядка устройства через USB», «Отладка по USB разрешена», «Достигнут лимит мобильного трафика» и так далее. Кроме того, можно автоматически скрывать назойливые оповещения, например, «Скриншот сохранен». Бесплатная версия TidyPanel позволяет блокировать до двух уведомлений. Для большего – придётся заплатить $2.

В экосистеме Apple есть отличная функция под названием Continuity («Непрерывность»), которая позволяет устройствам компании работать вместе: использовать общий буфер обмена, просматривать сообщения с iPhone на iPad, отвечать на звонки с Mac и выполнять другие действия. Android, к сожалению, такой возможностью не располагает, но нечто подобное можно получить с помощью приложения Bridge, которое синхронизирует уведомления, SMS-сообщения и звонки между Android-устройствами, использующими одну и ту же учётную запись. При этом, утилита не просто зеркалирует уведомления, она позволяет дистанционно удалять их и отвечать на сообщения с другого устройства. Вы также можете выбрать, какие типы оповещений хотите получать и от каких приложений. Сценарии использования программы могут быть разными. Как вариант – вы забыли смартфон дома/на работе, но у вас есть с собой другой смартфон или планшет, на который поступают все уведомления о звонках и сообщениях. За безопасность можете не переживать, Bridge поддерживает сквозное шифрование данных.

Представьте себе игру, где смерть персонажа – это не «game over», а лишь возможность пройти дальше. Именно такой оригинальной концепцией обладает пошаговая трёхмерная головоломка Persephone. Здесь нет предыстории, нет сюжета, есть просто маленькая девочка с символом бесконечности, которая оказалась в магическом мире. Ваша задача – добраться из пункта А в пункт Б для телепортации в другую локацию, но при этом вам придётся постоянно жертвовать собой. Уже через пару-тройку уровней, вы будете устилать свой путь телами девочки, чтобы решить головоломку.