Apex 7 — обзор игровой клавиатуры от SteelSeries





Apex 7 — это флагманская клавиатура в линейке SteelSeries. И как положено топовому продукту, ее можно охарактеризовать следующим образом: дорогая, удобная, классно выглядит, хорошо оснащена и обладает интересными фишками. Наличие последних особо важно, когда имеешь дело со столь недешевым устройством. Но цена Apex 7 — это не главная ее особенность, ведь в первую очередь это удобная клавиатура, которой приятно пользоваться, а это главное.

Комплектация

По этому параметру трудно выделить что-то особенное. Кроме клавиатуры и подставки под запястья тут ничего нет. Поэтому на клавиатуре остановимся чуть позже, а сейчас пару слов стоит сказать о подставке. Для тех, кому наличие такого аксессуара в комплекте важно.

Подставка крупная, крепится к клавиатуре при помощи магнитов, а ее основная поверхность выполнена из очень приятного рукам материала. Жаль, только, что он маркий. Пыль и следы использования на ней заметны, но удаляются легко. Магнитное крепление оказалось крепким и в использовании подставка не люфтит.

Дизайн Apex 7

Это не первая клавиатура серии Apex, которая побывала у меня на тестировании и могу сказать, что внешний вид кардинально не изменился. Формы стали чуть более угловатыми, но в профиль просматриваются те же линии. В принципе, дизайн нравится, у меня нет к нему претензий. Клавиатура выделяется среди конкурентов и принадлежность к SteelSeries явно заметна, особенно в профиль.

Со сборкой и материалам полный порядок. Сверху — это лист алюминия 5000-й марки, а основа из пластика. Кстати, если перевернуть клавиатуру вверх ногами, то на днище можно увидеть интересное решение для кабель-менеджмента. Канавки организованы таким образом, что достаточно толстый шнур можно вывести как по центру, так и справа и слева. Странно, но почему-то в SteelSeries не предусмотрели возможности провести под клавиатурой провод для гарнитуры, при том, что очевиден тот факт, что над конструкцией днища подумали, а про это по какой-то причине забыли.

Функциональность и дисплей

Свои флагманские продукты SteelSeries любит делать особенными. Нельзя сказать, что дисплеем в клавиатуре можно кого-то удивить, но решение редкое. Да, в Apex 7 есть встроенный дисплей, он монохромный, небольшой по размерам и выполняет скорее развлекательную роль, чем несет практическую пользу.

Нечто похожее мы видели в топовой мыши компании — Rival 700. Возможности дисплея невелики, на него можно вывести свое изображение, gif-анимацию или статистику из игры, если таковая поддерживается программным обеспечением Engine 3, которое используется для настройки клавиатуры. Например, в CS GO после матча на дисплее отображается счет команды и другие показатели.

Также, на дисплее появляются значки включения Caps, Scroll или Num Lock. Сказать что в дисплее есть какой-то особый смысл я не могу, но фишка интересная.

Что касается софта, то его возможности стандартные. В их число входит управление подсветкой, настройка экрана, макросы. Макросы можно создавать как на самой клавиатуре, так и в утилите Engine 3.

Среди других особенностей есть USB-порт, который можно использовать для зарядки гаджетов и подключения мыши или флешки. Для функционирования порта вам потребуется еще один свободный USB в компьютере. Интересный нюанс — при подключении второго порта, разъем USB подсвечивается.

Переключатели и раскладка

В SteelSeries Apex 7 используются переключатели QX2 собственной разработки, сходные по свойствам с Cherry MX. Так, в нашем случае клавиатура оснащена “красными” переключателями. Они лишены тактильной и звуковой отдачи. Длина хода составляет 4 мм, а срабатывание происходит на отметке 2 мм. В работе переключатели оказались легкими для нажатия и тихими. Они столь легко нажимаются, что для привыкания к этой особенности первое время понадобится некоторое время. Но, для игр и набора текста Apex 7 подходит очень хорошо. Среди других возможных переключателей есть “голубые” с тактильной отдачей и звуковым откликом, а также “коричневые” — беззвучные, но с откликом.

На тестировании побывала полностью локализованная раскладка клавиатуры с длинным левым Shift и одноэтажным Enter. Положение клавиш стандартное, без изменений. Из дополнительных элементов, кроме дисплея, можно выделить регулятор громкости и функциональную клавишу. Также, производителем была предусмотрена возможность быстрого запуска одного из 6 макросов, эта функция назначена на блок управления текстом и навигации при помощи сочетания с клавишей с логотипом SteelSeries.