Обзор игрового смартфона ASUS ROG PHONE II





Немного больше года назад мы уже знакомились со смартфоном от ASUS — ROG PHONE. Компания позиционирует его, как игровой смартфон. У него топовые комплектующие, дисплей с высокой частотой обновления картинки, стереодинамики, подсветка логотипа… В общем, у него есть все, что может заинтересовать геймеров. А главное, к нему можно найти очень много аксессуаров, которых попросту не бывает для других смартфонов. Вместе с обновленной моделью ASUS ROG PHONE II к нам приехал целый чемодан дополнительных устройств, и обо всем этом будет сегодняшний материал.

Комплектация ASUS ROG PHONE II

Покупая сам смартфон, пользователь получит блок питания с поддержкой быстрой зарядки, кабель, пластиковый бампер, съемный куллер, «скрепку» и пару запасных резиновых заглушек для дополнительного коммуникационного разъема. Такой набор уже слегка превосходит то, что обычно пользователи получают с топовыми устройствами. Более того, опционально комплект дополняется фирменными наушниками ASUS ZenEar Pro Hi-Res.

В нашем случае все было упаковано в небольшой чемодан с приличным количеством дополнительных аксессуаров. Там были: Mobile Desktop Dock для подключения к монитору и периферии; ROG Kunai Gamepad — док-джойстик с несколькими вариантами режимов работы; ROG TwinView Dock — подключаемый второй экран со встроенной батареей; ROG Lightning Armor Case — чехол с подсветкой; и фирменная сумка. Ко всем пунктам мы попозже вернемся. А подача, конечно, впечатляет. Не каждый день можно получить смартфон с таким набором аксессуаров, еще и в такой «упаковке».

Но и это еще не все. Из фирменных «примочек» еще можно найти WiGig Display Dock Plus — небольшой стример, с помощью которого можно без проводов отправлять картинку со смартфона на подключенный телевизор или монитор, а также Pro Dock — хаб с двумя USB-A, одним USB-C, HDMI и Ethernet-портом.

Дизайн и удобство использования

ROG PHONE II визуально похож на предшественника, но есть у него несколько довольно серьезных изменений, которые существенно влияют на опыт работы с гаджетом. Для начала, появились варианты оформления. Если раньше был только один глянцевый корпус, то сейчас есть пара глянцевых и матовый. В нашем чемодане как раз матовый образец. Дополнительно все корпусы украшены переливающимися в зависимости от угла поворота декоративными линиями, а также крупной вставкой ROG Aerodynamic System с небольшим отверстием вентиляции (что уже далеко не самый стандартный ход для оформления смартфонов). Преимущественная часть корпуса сделана из стекла, металл по бокам и немного на вентиляции.

А еще смартфон стал заметно больше. Корпус сильно вытянулся и набрал вес, за счет чего пользоваться им стало сложнее. Его габариты (171×77,6×9,5 мм, 240 грамм) просто неудобны для использования одной рукой. И даже в кармане такой может немного мешать. А с учетом того, что он еще может оказаться в чехле, о хорошей эргономичности тут говорить не придется. Но стоит учесть, что это игровой смартфон и как раз для игр такие габариты все же хороши. Тут придется выбирать, в угоду чего жертвовать.

Другие особенности ROG PHONE II тоже переехали из прошлой модели. Тут стоит отметить дополнительный разъем не левой грани. Он используется для подключения аксессуаров, а также через него можно заряжать гаджет во время игр (тогда провод не мешает ладони). Порт закрыт резиновой заглушкой, а представляет из себя пару USB-C, которые просто расположены вплотную рядом друг с другом.

Интересным моментом являются ультразвуковые датчики AirTriggers. Они расположены на правой боковине корпуса и в альбомной ориентации оказываются как раз под указательными пальцами. Они могут исполнять роль триггеров в играх, как на геймпадах. Заодно с их помощью можно активировать игровой режим X Mode, что делается сдавливанием смартфона по бокам. В системе можно регулировать их чувствительность. Удобно ли с ними — вопрос субъективный. Мне приходилось к ним немного тянуться, поэтому не думаю, что часто ими пользовался бы. Но уверен, что многие пользователи таки найдут в них смысл.

Красивой отличительной чертой ROG PHONE II остался и подсвечивающийся логотип. Да, его не видно во время работы со смартфоном, логотип выключается с дисплеем, а не светится перманентно, практической пользы от него нет… Но выглядит он здорово. Включается он с только что упомянутым режимом X Mode, можно настроить цвет и выбрать паттерн работы логотипа. А так как геймеры любят наличие на своих устройствах RGB-подсветки, такой ход явно не станет лишним. К слову, такие же логотипы есть и на других аксессуарах.

Среди прочего на смартфоне нет ничего такого, что как-то требует дополнительного внимания. Разве что приятно, что есть привычный разъем для наушников, который уже давненько пропадает со всех флагманских аппаратов. Возможно, кто-то оценит и наличие диодного индикатора событий и состояния зарядки, что тоже редкость в наше время.

Несмотря на то, что ROG PHONE II отлично сделан и интересно оформлен, заказывать его без предварительного просмотра не стоит. Покрутить его в руках нужно, чтобы понимать, будет ли удобно с таким большим устройством, ведь игры — только часть работы с ним, а в остальное время нужно будет пользоваться им, как обычным, а не игровым смартфоном. А в бытовых ситуациях он далеко не всегда является удобным. Еще нужно помнить, что защиты от воды и пыли у него нет.

Дисплей ROG PHONE II

Экран увеличился с 6 до 6,59 дюйма. Над и под ним есть крупные по сегодняшним стандартам рамки. На них расположены динамики, датчики и камера. Зато нет выреза в дисплее и есть куда упереть пальцы во время просмотра видео. Смотрятся такие грани, конечно, не очень эффектно, но у них есть практическая польза во время игр, ведь с ними ладонью не перекрывается часть картинки.

Разрешение дисплея составляет 2340×1080 точек при соотношении сторон 19,5:9. Но что выгодно отличает его от преимущественного большинства даже флагманов — высокая частота обновления картинки. В этот раз она увеличилась до 120 Гц. Можно выставить стандартные 60, либо промежуточные 90 Гц. С высокой частотой обновления, конечно, комфорта от работы с экраном значительно больше, ведь любые движения, вроде банальной прокрутки ленты новостей, отображаются очень плавно. С другой стороны, нельзя сказать, что функция незаменима, ведь взяв в руки другой смартфон или посмотрев в экран ноутбука, срочно повысить их скорость работы не возникало желания.

В ROG PHONE II тоже установлена AMOLED-матрица. У нее есть несколько насыщенных профилей, а также более натуральный и регулируемый. Заодно тут есть поддержка HDR. Подобрать и слегка настроить картинку для себя предельно просто, в некоторых профилях хочется немного подкорректировать цветовую температуру, но в остальном они неплохи. Также есть приятный фильтр синих оттенков для вечера.

Замеры профиля Natural:

Замеры профиля Standard:

Цветовой охват профилей Natural, Optimal, Cinamatic, Standard:

Максимальной яркости хватит для летнего дня — 540 кд/м², а минимального не так и много — 8,5 кд/м². С датчиком автояркости вообще не приходилось спорить. Так что работа с дисплеем понравилась, главное правильно подобрать для себя настройки отображения цветов. Но при выключенном дисплее заметна воздушная прослойки и экран не «прячется» под стеклом на фоне всей передней панели. Это совершенно не страшно, просто сложно вспомнить смартфон с такой стоимостью, у которого было бы что-то подобное.

Сканирование лица и отпечатков пальцев

Предсказуемо, смартфон может разблокировать экран парой разных удобных способов. Начнем со сканера отпечатков пальцев, который в новой модели перебрался под стекло спереди, а не остался на тыльной стороне корпуса. Тогда к его позиции нужно было привыкать, что относительно актуально и в этот раз, хотя спереди он все равно оказался поудобнее. И работает сканер замечательно.

Также смартфон можно разблокировать с помощью фронтальной камеры. Разблокировка происходит практически моментально и в светлое время суток, либо при комнатном освещении можно только порадоваться скорости работы такой работы Face Unlock. Но в темноте или если пользователь в солнцезащитных очках, она бессильна.

Звук ROG PHONE II

В прошлой модели были впечатляющие динамики. В новой они тоже не подводят. Для игрового смартфона это действительно важно и производитель об этом помнит. Поэтому над и под дисплеем есть по хорошему динамику, которые просто замечательно звучат. Это одно из лучших звучаний, которое можно получить от смартфона. Независимо от того, что делает пользователь (играет, смотрит фильм или слушает музыку), звук будет отличный.

Если же нужно не мешать окружающим, то можно воспользоваться даже проводными наушниками, разъем для них сохранили (к тому же его можно встретить на многих аксессуарах, о которых мы дальше поговорим). Так, например, мои Ultimate Ears вполне хорошо играли с ROG PHONE II.

Со звонками все не так хорошо, как хотелось бы, но и не совсем плохо. Смартфон укомплектован четырьмя микрофонами, а система шумоподавления все равно немного запутывается в звуках окружения. Из-за этого, скажем, звук проезжающих мимо машин все равно может создавать лишний шум в разговоре. Динамик же позволяет нормально слышать собеседника.

Производительность и ПО

Было бы странно, если бы у игрового смартфона был не флагманский процессор. Это уже предыдущее поколение (Snapdragon 855 Plus c Adreno 640), но все равно будет сложно придумать задачу, которая ему будет не по силам. Заодно у смартфона целых 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и до терабайта накопителя UFS 3.0. В наборе коммуникаций все без изменений: две SIM-карты, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, WiGig, NFC и навигационный комплект. И снова не нашлось место для карты памяти, но только в младшей модели (128 ГБ) она актуальная, ведь 512 ГБ или 1 ТБ явно хватит и для игр, и для мультимедиа (не у всех в ноутбуках есть такие емкие накопители).

И действительно, смартфону не просто хватает производительности на игры, он вполне легко справляется с работой двух экранов. И ему практически не принципиально, будет ли это второй дисплей дока или внешний монитор. Нагрев при этом ощущается, а тесты стабильности показывают троттлинг до 50% даже с дополнительным охлаждением. Тем не менее, за проведенное со смартфоном время, независимо от режима работы и нагрузки, он отлично все исполнял, без намеков на недостаток производительности. Правда, количество FPS будет также зависеть от конкретной игры. Например, PUBG Mobile не показывал больше 30 кадров, а случайно попавшаяся мне в магазине игра Ace Force, демонстрировала 120. Так что, если это будет принципиально, лучше уточнить этот момент перед покупкой.

Что немного удивляет, это Android 9, тогда как уже хотелось бы получить обновление. Тестовый образец такого пока не показал. Зато кастомный интерфейс оболочки хорошо совпадает с внешностью самого смартфона. Например, оранжевые акценты в системе гармонируют с оформлением сеток динамиков. Но действительно оригинальным стал X Mode.

Этот режим должен освободить немного памяти и выгрузить работающие в фоне приложения, которые могут влиять на производительность. Заодно при запуске игр можно сразу отключить уведомления. А свайпом от левой части экрана (в горизонтальной ориентации) можно вызвать Game Genie, где есть общая информация о температуре, показатели FPS и частоты процессора, состояния X Mode, а также быстрые переключения некоторых настроек, запуск записи видео и прочие функции.

Правда, может показаться, что все, что делает ROG PHONE II игровым смартфоном, это дизайн и пара «софтовых» доработок. Но нет, его уникальность выражается еще и дополнительными аксессуарами, которые можно к нему докупить.

Аксессуары для ROG PHONE II

В этот раз со смартфоном у нас целая россыпь разных дополнений. Начнем с комплектных, первым из которых является обычный «бампер» — Aero case — цель которого заключается в том, чтобы немного сохранить устройство от внешних повреждений. Он довольно гибкий и легко устанавливается на корпус. Но цельно смартфон он не покрывает (видимо, чтобы не нарушать теплообмен).

Вторым, оригинальным дополнением в коробке со смартфоном поставляется активная система охлаждения — AeroActive Cooler II. Это маленький вентилятор, который крепится на смартфоне (прибавляя к его весу 30 грамм) и подключается через боковой коннектор. При этом у него подсвечиваются логотипы, разъемы для зарядки и наушников.

Играть он не помешает, ведь крепится по середине корпуса и под руки особо не попадает. Но стоит быть готовым к тому, что он слегка шумит. Если верить температурному индикатору, который встроен в системе, разница в работе с и без дополнительного охлаждения составила всего пару градусов, поэтому практической пользы в аксессуаре не так и много (разве что слегка охладить ладони). А вот расход аккумулятора он явно увеличит. Собственно, как это было и в прошлый раз. Хотя, опять же, WOW-эффект таки остается, а новый куллер заодно может служить подставкой, пусть и не самой удобной из-за угла установки.

Из прочих доков есть Mobile Desktop Dock для подключения к внешнему монитору или компьютеру. На нем есть два разъема Display port 1.2, HDMI, четыре USB-A, гигабитный LAN-порт, USB-C для подключения питания (подойдет комплектный БП от смартфона), кардридер SD, два 3.5 мм Jack (один комбинированный) и USB Micro B 3.0. Само собой, для подсветки тоже есть декоративная вставка.

Интересно, что в этом доке тоже есть активное охлаждение. Шума от него практически не слышно. Сам же смартфон с внешним монитором работает в трех режимах: Mirror mode (повторяет картинку со смартфона), TwinView mode (расширяет экраны) и Tablet mode (выводит на внешний экран пародию интерфейса планшета). С обычной работой все довольно просто, как с любыми подключенными аксессуарами. А вот с играми все немного сложнее, ведь скорее всего придется задавать кнопки клавиатуры вручную. Настройка пусть и займет дополнительное время, но позволит получить немного преимущества в некоторых играх.

Но вот не уверен, что мне такой опыт интересен. Мобильные игры изначально сделаны с расчетом на управление с экрана или геймпада, поэтому добавлять к ним клавиатуру и мышь уже как-то не совсем логично. Но для тех пользователей, которым так действительно удобнее играть, есть такая возможность, а заодно они могут заняться и другой работой на смартфоне так, словно это настольный компьютер. Что-то подобное предлагает, например, режим Dex во флагманах от Samsung.

Еще одним необычным аксессуаром служит крупный док со вторым экраном, который называется TwinView Dock II. Габариты всего устройства составляют 173,2×111,6×29,2 мм, а вес — 300 грамм. В нем есть встроенная батарея емкостью 5000 мА•ч, отдельные разъемы для наушников и зарядки, активное охлаждение для смартфона и, конечно же, RGB-подсветка. Сам же экран повторяет встроенный в ROG PHONE II — 6,59 дюйма, 2340×1080 пикселей, соотношение сторон 19.5:9 и так далее.

При подключении смартфона оба экрана работаю в одном цветовом профиле — Natural. Картинка выглядит приблизительно одинаково и какой-то разницы не ощущается.

При этом на одном экране можно играть, на другом смотреть фильм. Два экрана как раз созданы для подобного «мультитаскинга». Управление совершенно интуитивно. Только пользоваться этим всем удобнее поставив конструкцию, например, на стол (внизу на корпусе есть прорезиненные ножки), ведь держать в руках полукилограммовый гаджет на весу со временем становится неудобно. И это, на мой взгляд, самый интересный док из тех, которые есть для ROG PHONE II.

Но на этом все не заканчивается. ROG Kunai Gamepad — это двухрежимный геймпад, который может быть отдельным беспроводным контроллером (как у консолей), либо превратить смартфон в подобие Nintendo Switch. В первом случае он подключается проводом, с помощью встроенного ресивера или по Bluetooth. Но в любом варианте использования придется настраивать его для игр. Это может быть сложной задачей, ведь, например, в Modern Combat я так и не нашел возможность поменять чувствительность джойстика (внутри игры имеющиеся варианты не привели к желаемому результату), а в PUBG нужно было бы полностью настроить все кнопки.

Тем же пользователям, которых это не остановит, стоит рассчитывать на легкую сборку всего воедино и довольно удобные габариты (141×107×50 мм/180 грамм для режима геймпада; 198×82×12,5 мм/35 грамм — размер бампера без прикрепленных стиков). Ко всему, с бампером можно использовать внешний куллер или TwinView Dock II.

Отдельно есть чехол ROG Lightning Armor Case. Его основной особенностью является система отражающих элементов, с помощью которой дополнительный диод рядом со вспышкой у камеры может подсвечивать весь логотип на кейсе.

Такой чехол эффектно выглядит, но делает и без этого крупный смартфон еще толще. Для горизонтального хвата, конечно, не так принципиально, но для портретного — все же усложняет работу. Такой кейс явно оценят пользователи с большими руками, но всем остальным он может усложнить работу со смартфоном.

Ну и последним дополнением в чемодане была небольшая сумка, оформленная в соответствующем стиле. Она тканевая, со шлейкой для плеча и большим количеством разных организационных карманов снаружи и внутри.

Вместе с ней пользователю будет проще взять с собой в путешествие пару аксессуаров, а заодно будет куда сложить необходимые документы и прочие мелочи.

Камеры ROG PHONE II

Все чаще смартфоны комплектуются большим набором из нескольких камер, но у игрового устройства нет упора на фотографию. Поэтому у ROG PHONE II всего две основные камеры: 48-мегапиксельный популярный сенсор Sony IMX586 с технологией Quad Bayer, а рядом с ним 13-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль с углом захвата 125°. Для преимущественного большинства случаев этой пары камер будет достаточно.

Днем и при хорошем освещении основной сенсор способен сделать хороший снимок. При этом бывает заметная разница между тем, что показывает «видоискатель» и готовым кадром, где постобработка сделает его привлекательнее. Опять же, сама камера уже хорошо знакома по другим устройствам разных производителей, поэтому придраться тут можно будет только к приложению и обработке кадра.

Ночные снимки проиграют конкурентам. В каких-то случаях фото может быть размазанным, источники света пересвечены, деталей меньше, чем у конкурентов… Но стоит помнить, что перед нами смартфон с немного другой основной идеей, поэтому ему можно простить недоработки камер. Тем более, если пересматривать результаты на месте и переснять неудавшийся кадр, то добиться желаемого результата (в пределах разумного, конечно) все же можно.

Ультраширокоугольная камера проигрывает в детализации и точности, но тоже способна делать вполне приятные снимки. За ней нужно больше следить, ведь автофокус у нее далеко не лучший и получить смазанный снимок довольно просто (особенно сейчас, зимой, когда руки могут подрагивать больше). Ну и как обычно, цвета она передает не так точно, как основная. Но с ее углом обзора можно интересно обыгрывать сцену (за что лично я такие камеры очень люблю).

Видео на обе камеры можно записывать в 4K-разрешении со стабилизацией. Разница будет в том, что основной модуль может записывать такую картинку со скоростью 60 FPS, а ультраширокоугольный — только 30.

Пример записи видео в 4K:

Пример записи ультраширокоугольной камерой:

Фронтальная камера с разрешением 24 МП тоже неплохо справляется со своими задачами в разных условиях освещения.

В приложении камеры и его работе все вполне удобно. Из очень мелких деталей хотелось бы поменять только цвет акцентов (в системе это оранжевый, а в приложении камеры — зеленый), но это даже на претензию не тянет. А с его работой действительно все понравилось, но ночной режим хотелось бы поближе расположить к «ходовым» режимам съемки.

Автономность

К большому корпусу прилагается и немаленькая батарея. И тут она действительно нужна, ведь и некоторые аксессуары потребуют энергии, да и самому устройству нужно немного больше обычного. Поэтому у ROG PHONE II емкость аккумулятора составляет 6000 мА•ч. Для обычного использования этого будет более чем достаточно для целого дня, в котором будут все привычные смартфону задачи и 6 часов работы дисплея в день (еще и останется под 40%). Тест автономности показал отменный результат — более 12 часов. А с играми все будет зависеть от требований к «железу» и количества потраченного времени. Но, как видно, запаса заряда хватит на дополнительные полтора-два часа с играми.

Лишний повод докупить TwinView Dock II — встроенный аккумулятор. С ним можно и поиграть подольше, и информации перед собой иметь побольше. Но даже если игры сильно «ударят» по аккумулятору, с помощью комплектного блока питания смартфон полностью зарядится за всего полтора часа. Это впечатляюще, как для такой емкости. Но вот места для поддержки индукционной зарядки в этом смартфоне не нашлось.