ASUS ROG Strix Carry — обзор беспроводной игровой мыши





ASUS ROG Strix Carry — это мышь, созданная специально для тех, кто любит беспроводные компактные манипуляторы с хорошим сенсором и удобной формой корпуса. Мышь отличается не только оснащением, но и редкими фишками, вроде возможности самостоятельной замены переключателей. При этом, ASUS ROG Strix Carry поддерживает два варианта подключения — радиоканал и Bluetooth, а ее время автономной работы находится на очень неплохом уровне.

Комплектация

Вместе с мышкой в комплект поставки входит еще один редкий аксессуар — чехольчик для хранения и переноски. Также вы получаете пару батареек типа АА, два сменных переключателя для основных клавиш, пинцет для их извлечения, фирменную наклейку и руководство пользователя.

Форма, материалы, дизайн

ASUS ROG Strix Carry — это действительно очень небольшая мышка. Ее габариты составляют 101 мм по длине, 62 мм по ширине и 36 мм по высоте. Мышь получилась компактной и в таких размерах она легко помещается в карман — отличный вариант для использования с ноутбуком.

Конечно, в таких габаритах мышь подойдет не под каждый тип хвата и размер ладони. Но в ASUS постарались максимально угодить любителям хватов “ладонь” и “пальцы”. Мышка почти полностью выполнена из пластика, только боковины оклеены цепкой резиной.

Верхняя крышка матовая, она крепится при помощи магнитов. Под ней отсеки для батарей и микроресивера для подключения по радиоинтерфейсу. Вес мыши с двумя установленными батареями составляет 110 грамм, без них примерно 70. 110 грамм — это немало для мыши такого размера, но работать только от одной батареи ASUS ROG Strix Carry не может, поэтому облегчить ее таким образом не получится.

Варианты по подключению

Их два — по Bluetooth и по радиоинтерфейсу. Для последнего используется очень компактный ресивер. Проводной вариант подключения не предусмотрен. В обоих случаях к стабильности подключения претензий нет, никаких задержек в работе не было. Для быстрого переключения между режимами предусмотрен ползунок на днище мыши. Заявленное время автономной работы при Bluetooth-подключении составляет 433 часа, а при использовании радиоинтерфейса — 300 часов, это неплохие показатели.

Сенсор ASUS ROG Strix Carry

В качестве сенсора используется уже знакомый нам датчик PixART PMW3330 с максимальным разрешением 7200 dpi. Такой же был установлен в модели ASUS ROG Pugio. К датчику претензий не возникло. Сенсор способен корректно отслеживать перемещения при ускорениях до 30G и максимальной скоростью до 150 дюймов в секунду.

Клавиши и переключатели

Как я уже говорил, мышь отличает возможность самостоятельной замены переключателей пользователем. Из коробки, мышь оснащена переключателями Omron D2FC-F-K(50), а для замены предусмотрен комплект D2F-01F. Процесс замены прост, он не требует специальных знаний и пайки. Для извлечения переключателя достаточно просто подцепить его комплектных пинцетом и аккуратно вытащить из гнезда. Переключатели несколько отличаются по свойствам. Родной комплект характеризуется мягким, тихим кликом, а D2F-01F — четким, чуть более громким и по ощущениям коротким. Таким образом, в ASUS предусмотрели не только возможность легко продлить жизнь мыши, но и поменять ее характеристики.

ASUS ROG Strix Carry оснащена 6 клавишами — парой основных, колесиком прокрутки, кнопка для быстрой смены разрешения позади и пара боковых клавиши. Все они настраиваются в утилите ROG Armoury.