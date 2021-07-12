ASUS ROG Strix XG43UQ: 43-дюймовый монитор для игровых консолей





Консольное направление — совсем новое для игровых мониторов, но в нем уже появляются очень интересные модели. Как, например, ASUS ROG Strix XG43UQ — с поддержкой режима [email protected] и технологии AMD FreeSync Premium Pro.

Дизайн

При диагонали экрана в 43 дюйма ASUS XG43UQ выглядит скорее как некрупный телевизор: если его использовать как монитор для ПК, то он займет собой большую часть типичного компьютерного стола. Но при этом в его внешнем виде явно прослеживаются элементы дизайна, характерные для игровой линейки ASUS – ROG (Republic of Gamers).

Дисплей обрамлен рельефной рамкой средней ширины (~14 мм сверху и по бокам и ~23 мм — снизу) из черного матового пластика, стоит он на металлической V-образной подставке с широко расставленными «ногами». Подставка позволяет регулировать лишь угол наклона экрана (-5..10°) — изменения высоты экрана над уровнем стола или его поворотов влево-вправо здесь нет. Подставка опирается на столешницу тремя дисками с прорезиненным низом, так что монитор сдвинуть с места оказывается очень нелегко (в том числе и благодаря его массе — целых 15 кг). При желании ASUS ROG Strix XG43UQ можно повесить на стену — ножка у него съемная, а на тыльной стороне есть VESA-совместимое крепление (100х100).

Тыльная панель — из белого матового пластика, с рядом вентиляционных отверстий в верхней части и большим рельефным лого ROG справа. Разъемы разделены на две «группы», как это часто бывает в телевизорах: одна из них ориентирована вбок, другая — вниз. Первая предназначена для быстрого подключения устройств, здесь можно найти два порта HDMI 2.0, USB-концентратор на два порта USB 3.0 и два мини-джека — для наушников и микрофона. Вторая спрятана за декоративной крышкой, что предполагает более редкий доступ к разъемам; тут находятся два порта HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4, разъем питания и порт micro-USB для подключения отдельного модуля, который высвечивает на поверхности стола логотип ROG.

Меню

Для навигации по меню используется джойстик и три аппаратные кнопки, расположенные на боковой панели в правом нижнем углу, сразу над кнопкой питания.

В основном меню первый пункт — игровой раздел Gaming: тут находятся видеорежимы GameVisual, управление овердрайвом и AMD FreeSync, высветление теней ShadowBoost, включение технологии повышения четкости EMLB и т.д. Далее идут два пункта настройки графики — Image и Color (яркость, контрастность, HDR, гамма, насыщенность, цветовая температура), после них — пункт с ручным выбором видеовхода. В разделе Lighting Effect — управление RGB-подсветкой и активация Aura Sync (синхронизация подсветки с другими устройствами ASUS), в MyFavorite можно переназначить «горячие клавиши» (по умолчанию им присвоены переключение видеовходов и вызов меню GameVisual). И в последнем разделе, System Setup, находятся системные настройки вроде параметров работы экранного меню, поведения индикатора активности, включения технологии DSC, вывода информации о текущем видеорежиме, сброса всех настроек на заводские установки и т.д.

Функциональность

В ASUS ROG Strix XG43UQ используется 10-битная 43-дюймовая VA-панель с разрешением 4K. Плотность пикселей составляет ~112,5 PPI, размер точки — 0,2451 мм. Если использовать его как очень большой компьютерный монитор и сидеть за ним на типичном расстоянии от экрана в полметра или чуть больше, при большом желании увидеть отдельные точки можно, хоть и с трудом; но уже с расстояния в метр разглядеть их получится только у игроков с очень острым зрением.

Максимальная частота обновления экрана при подключении по DisplayPort составляет 144 Гц при разрешении 4K – причем благодаря технологии Display Stream Compression этого удается достичь при использовании одного входа DP 1.4 и без применения ухудшающей качество изображения цветовой субдескритизации. Впрочем, этот режим будет востребован только у компьютерных игроков, зато консольные геймеры наверняка оценят поддержку [email protected] Гц при подключении по HDMI 2.1 – именно этот режим востребован в консолях текущего поколения от Sony и Microsoft. Хоть игр с его поддержкой пока и не очень много, тем не менее, оценить все преимущества высокой частоты обновления при 4K-разрешении на консоли PlayStation 5 можно в таких проектах, как, например, ремастер обеих частей Nioh, Destiny 2, Borderlands 3 или Call of Duty: Black Ops Cold War.

ASUS ROG Strix XG43UQ поддерживает технологию AMD FreeSync Premium Pro, которая согласовывает частоту обновления экрана с выводом кадров в игре, устраняя расслоение изображения в динамичных сценах и сохраняя при этом максимальную частоту обновления. Premium Pro – самая «продвинутая» версия AMD FreeSync, и для ее полноценной поддержки дисплей должен обладать рядом дополнительных характеристик (частота обновления не ниже 120 Гц при разрешении не ниже Full HD, полноценная поддержка HDR-режима, низкая задержка ввода как в SDR, так и в HDR, а также работоспособность FreeSync на низких частотах обновления).

Яркость в этом мониторе регулируется с помощью изменения силы тока, ШИМ не применяется на всем диапазоне яркости, так что мерцания подсветки у него нет.

В то время как обычные телевизоры не могут похвастаться высокой отзывчивостью — задержка ввода в десятки миллисекунд у них обычное дело, ASUS ROG Strix XG43UQ в этом плане демонстрирует результаты на уровне хорошего игрового десктопного монитора. При использовании овердрайва и технологии повышения четкости в динамике Extreme Low Motion Blur (ELMB) заявленное время отклика этого монитора составляет 1 мс (MPRT).

Впрочем, один типичный «телевизионный» атрибут у этого монитора все-таки есть — пульт ДУ; учитывая, что ASUS ROG Strix XG43UQ в первую очередь ориентирован на консольный гейминг и, соответственно, стоять он скорее всего будет на месте телевизора в гостиной, пульт ДУ окажется явно не лишним.

Качество изображения ASUS ROG Strix XG43UQ

В мониторе используется полуматовое покрытие экрана, которое почти полностью устраняет паразитные блики и отражения, при этом минимально страдает от кристаллического эффекта (легкая зернистость на однотонных участках изображения, заметная на обычных матовых дисплеях).

Равномерность черного очень хорошая, каких-то заметных светлых пятен на черном фоне разглядеть не получается; глубина черного цвета, благодаря использованию VA-панели, также оказывается просто отличной: увидеть легкое свечение в темном помещении можно, лишь значительно подняв яркость экрана.

Glow-эффект у ASUS ROG Strix XG43UQ также минимален, при отклонении в сторону свечение черных участков изображения практически отсутствует.

Углы обзора весьма хороши как для VA-панели: при отклонении в сторону несколько снижается насыщенность цветов, появляется умеренный теплый оттенок, а черный фон становится светлее, из-за чего темная картинка «сереет», а контрастные сцены становятся менее насыщенными — в целом, типичное поведение экрана, изготовленного по этой технологии.

Минимальная яркость довольно высокая: в зависимости от режима, она составляет 85-95 кд/м²; в полной темноте этот экран будет ощущаться довольно ярким даже в комнате со слабым освещением. Максимальная яркость в обычном режиме составляет 840 кд/м² (что интересно, заявленная в технических характеристиках оказывается ниже — «всего» 750 кд/м²), в HDR поднимается еще выше – вплоть до 1000 кд/м². Этот результат, наряду с остальными характеристиками панели, позволил монитору получить сертификацию VESA DisplayHDR1000. Статическая контрастность, в зависимости от видеорежима и настроек яркости, может достигать 3600:1, что является очень хорошим результатом даже по меркам VA-панелей.

Дисплей обладает расширенным цветовым охватом, покрывающим 92% пространства DCI-P3 (84% Adobe RGB и 125% sRGB), благодаря чему он выдает очень яркие, насыщенные цвета.

В меню GameVisual представлен почти десяток различных видеорежимов, как типичных для десктопных мониторов (Кино, Пейзаж, sRGB), так и предназначенных для различных игровых жанров (гонки, RTS/RPG, FPS, MOBA). Все они отличаются различными графическими установками, и в большинстве из них оказываются заблокированы те или иные параметры в экранном меню. Полный доступ к ручным регулировкам (и при этом максимально универсальные настройки по умолчанию) предлагает пользовательский режим — именно его мы бы и рекомендовали использовать как основной, особенно если вы планируете подстраивать под себя не только яркость. В нем экран демонстрирует полный цветовой охват, значение гаммы в настройках мы бы рекомендовали устанавливать в 2,5 (по результатам измерений в этом случае получается практически идеальное соответствие стандартному значению 2,2) или, если захочется чуть высветлить тени и проявить «прячущуюся» там информацию — в 2,2 (реальное значение при этом оказывается чуть ниже, 2,1).

Режим «Пользовательский»:

Цветовая температура при изменении яркости меняется очень слабо: при выборе пользовательского значения в соответствующем параметре от 5700K на минимальной яркости и до 6100K — на максимальной; если изображение при этом будет казаться чересчур теплым, лучше переключиться в режим Warm, в котором температура почти идеально соответствует стандартной, 6500K. Установки Normal и Cool выдают заметно более холодную температуру (7900K и 10100K, соответственно).

Равномерность подсветки, как для экрана такой диагонали, оказывается достаточно хорошей: верхняя и нижняя части дисплея показывают на 8-13% меньшую яркость, чем центральная зона. А вот с равномерностью цветовой температуры ситуация несколько хуже: перепад между правой частью экрана и нижним левым углом оказывается в районе 10%.

В режиме sRGB цветовой охват сужается до 91% sRGB (68% Adobe RGB, 70% DCI-P3). Кроме того, ASUS ROG Strix XG43UQ проходит заводскую калибровку режима sRGB, так что среднее значение deltaE в нем оказывается меньше единицы: это отличный результат, с такими характеристиками этот монитор вполне можно использовать не только для игр, но и для работы с графикой. Тут же стоит отметить, что в пользовательском режиме точность цветопередачи также очень высока и почти не отличается от этого.

Режим sRGB: