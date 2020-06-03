Обзор роутера ASUS RT-AX58U





Несколько лет назад у нас на обзоре побывала довольно удачная модель домашнего роутера ASUS RT-AC58U. Такой маршрутизатор и для домашнего использования являлся достойным решением, и набор возможностей у него был хороший. Сильных промежуточных обновлений у этой модели не было. И вот с появлением стандарта Wi-Fi 6, компания ASUS подготовила новую ревизию маршрутизатора, который теперь называется ASUS RT-AX58U. Со свежим дизайном должны были поменяться и ощущения от работы, что мы и проверили в сегодняшнем обзоре.

Комплектация ASUS RT-AX58U

Содержимое поставки роутеров остается прежним: сам маршрутизатор, блок питания, Ethernet-кабель и документация. С большинством последних роутеров производителя поставляются новые блоки питания, которые напоминают такие для ноутбуков, только немного меньше. Выглядят они поаккуратнее старых.

При первом подключении нужно задать имя и пароль сети, а также логин и пароль для доступа в административную панель. Заодно роутер предупредит, что не все беспроводные адаптеры могут корректно работать с новыми роутерами и предлагает обновить ПО в случае возникновения каких-либо проблем.

Дизайн и удобство использования

Новая модель очень неплохо обновилась внешне. Теперь корпус не украшают привычные для устройств производителя «ромбики» и напоминающая шлифованное железо поверхность. В этот раз, на мой взгляд, роутер напоминает «нос» спортивной машины. И пусть производитель не выдает устройство за игровое, глядя на его оформление можно подумать, что где-то в маркетинговых лозунгах должно быть написано for gamers.

И правда, выглядит устройство очень нескучно и наверняка некоторые пользователи не станут глубоко прятать такой роутер, ведь выглядит он неплохо. Предполагается, что его установят просто поставив на стол или тумбу, либо повесит на стену (пара соответствующих креплений есть).

В новой ревизии корпус получился побольше — 224×154×160 мм. Но это не намного больше среднестатистического домашнего роутера. Заодно у него есть четыре внешние антенны, которые относительно свободно двигаются и хорошо фиксируются на месте.

На лицевой стороне традиционно расположены световые индикаторы состояния и активности, только в этот раз они белые. А показывает роутер наличие подключения к Сети, состояние LAN-портов, обоих диапазонов Wi-Fi и включения. Погасить их нельзя, а в темноте они довольно яркие.

Подключение всех проводов и управление традиционно расположено на тыльной панели: порт питания, тумблер включения, USB, четыре LAN-порта, WAN, кнопки активации WPS и сброса. Довольно привычный набор для домашнего роутера.

Внешность ASUS RT-AX58U довольно агрессивная, как для обычного пользовательского роутера, ведь все же корпус напоминает такой из комплекта игровых устройств. Правда, с учетом того, что роутеры чаще всего не находятся на видном месте, не факт, что это сильно важный момент. С другой стороны, энтузиасты наверняка оценят такое оформление.

Функциональность ASUS RT-AX58U

Новая модель интересна в первую очередь поддержкой стандарта Wi-Fi 6. Это первое такое устройство в нашей редакции. Не каждый новый ноутбук или смартфон поддерживают работу в сетях ax, но подключаться к ним все равно смогут, просто не будут использовать весь доступный потенциал маршрутизатора. На данный момент такие чипы попадают во флагманские устройства, тогда как в, скажем, недорогих смартфонах, совсем недавно начала появляться поддержка ac.

ASUS RT-AX58U получил стандарт AX3000, что в скоростных показателях выражается 574 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц, и 2402 Мбит/с в 5 ГГц. А заодно поддерживаются технологии MU-MIMO и OFDMA. Также отдельно в настройках есть «галочка» для активации частоты 160 МГц.

К преимуществам подобных моделей, в первую очередь записывают обеспечение высокой производительности. Ведь со временем в наших домашних сетях появляется все больше «умных» устройств, которые вливаются в и так немалое число других потребительских гаджетов, и для комфортной работы всего этого нужен роутер, способный обеспечить высокую скорость и стабильность множества подключений. Но чтобы получить практическую выгоду от нового стандарта, все гаджеты в доме должны ему соответствовать. С другой стороны, если сейчас нужно обновить старый роутер, то уже стоит подумать над выбором в пользу последнего стандарта.

Набор прочих функций довольно стандартный для устройства от ASUS: в обоих диапазонах можно «поднять» по три гостевые сети; есть функции защиты от Trend Micro и родительский контроль; есть QoS, приоритеты для разных клиентов, веб-история и анализ трафика; с помощью USB 3.1 можно подключать накопители (есть поддержка Time Machine для компьютеров Apple), модемы и принтеры; поддержка AiCloud 2.0; а также при необходимости можно включить VPN (в режиме сервера или клиента).

Владельцам «умных» устройств с голосовым ассистентом Amazon Alexa также можно подключить роутер к «помощнику» и, например, включать гостевые сети с помощью команд. Также можно автоматизировать какие-либо процессы при помощи сервиса IFTTT.

Как видно по скриншотам, внешний вид административной панели не поменял дизайн. Также и с приложением для смартфона, где нет заметных изменений в оформлении и функциональности.

Основная функциональность подобна другим роутерам производителя и в глобальном смысле отличается только поддержкой нового стандарта Wi-Fi 6 и, соответственно, скоростными показателями и мощностью.

ASUS RT-AX58U в работе

В привычных условиях тестирования (небольшая двухкомнатная квартира), такой роутер легко обеспечил доступ в Сеть во всех помещениях. Правда, не проблемой это было и для предыдущего поколения. Но, как и в случае с другими роутерами, максимум заявленной скорости ожидать не стоит. А настраивается все по-прежнему довольно легко.

При первом включении роутер как обычно предлагает упрощенную схему создания локальных сетей (или одной сети и может самостоятельно распределять диапазоны для подключенных устройств), но прочие настройки (например, статического IP) все равно нужно будет ввести потом в административной панели. Все это уже не должно создавать больших проблем, хотя неподготовленный пользователь все равно будет вынужден проконсультироваться с кем-то опытным, искать ответы в Сети или поддержке провайдера.

После этого сразу можно попробовать скоростные показатели. 100-мегабитный канал не будет проблемой. Во всяком случае, в диапазоне 5 ГГц испытуемый мог показывать практически доступный максимум во всех помещениях. С 2,4 ГГц результаты Speedtest были пониже и могли варьироваться, в зависимости от удаленности от точки. Тем не менее, скорости было бы достаточно для связи с интернетом.

Локальные сети, само собой, значительно быстрее. Для тестирования передачи данных использовались два клиента в виде ноутбуков ASUS из линейки ProArt (естественно, с поддержкой Wi-Fi 6). Правда, результаты тестов оказались довольно привычными для хороших роутеров предыдущего поколения. В диапазоне 2,4 ГГц между ноутбуками, подключенными без проводов, в зависимости от удаленности от роутера в среднем можно было получить около 50 Мбит/с. Но подключив один из них проводом к роутеру, этот результат получился более, чем в три раза выше.

В 5 ГГц производительности намного больше. Без проводов и не очень далеко от роутера в среднем скорость составляла более 280 Мбит/с. И также подключив один из клиентов к роутеру проводом этот показатель увеличился более чем в два раза. Для домашнего маршрутизатора это довольно высокие цифры, хоть и в реальных условиях отстающие от теоретического максимума.

Тест скорости проводного соединения традиционно показал почти предельную скорость портов.

Все остальное время роутер обеспечивал несколько ноутбуков, несколько смартфонов, Apple TV и парочку прочих «умных» устройств. Как показала практика, в домашних условиях проблем с работой устройства не возникло. Какая бы ни была одновременная нагрузка на сеть, для пользователя ни разу не было заметных проблем с доступом в интернет или к локальным устройствам, поэтому такой роутер должен устроить небольшую семью со стандартным «арсеналом» гаджетов, заодно оставив достаточно много потенциала на подключение новых устройств «умного» дома и обновление текущих гаджетов.