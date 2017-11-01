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Экспресс-обзор маршрутизатора ASUS RT-AC58U
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Экспресс-обзор маршрутизатора ASUS RT-AC58U

Экспресс-обзор маршрутизатора ASUS RT-AC58U

Сегодня мы знакомимся с маршрутизатором ASUS RT-AC58U — он входит в линейку ac-устройств, но предлагает не только поддержку актуального стандарта Wi-Fi, но и интересные улучшения для «устаревшего» стандарта 802.11 n.

ASUS RT-AC58U
Wi-Fi маршрутизаторы и точки доступа на
от 1 951 грн
Предложений: 85
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Дизайн

Маршрутизатор поставляется в привычной для продукции ASUS картонной коробке вместе с блоком питания, коротким Ethernet кабелем и документацией.

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Дизайн роутера можно назвать абсолютно привычным — большинство производителей не экспериментирует с внешностью относительно доступных устройств, да и смысл таких экспериментов обычно не очевиден.

Основной материал корпуса — матовый пластик. Лицевая панель дополнительно украшена фирменным рельефным узором, который можно часто увидеть на роутерах ASUS.

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Компоновка элементов также не преподносит никаких сюрпризов. Самые востребованные разъемы собраны на задней панели — это WAN, четыре LAN, кнопки включения и WPS, гнездо блока питания и скрытая клавиша перезагрузки.

Статусные индикаторы синего цвета вынесены на переднюю панель. Несъемные антенны с двумя степенями свободы (поворот и наклон) расположены сзади и на боковинах маршрутизатора.

Днище и боковины усеяны вентиляционными отверстиями, через них можно рассмотреть металлический кожух, прикрывающий плату и выступающий дополнительным теплоинтерфейсом. Резиновые ножки обеспечивают хорошую устойчивость на поверхности, также производитель предусмотрел возможность горизонтального и вертикального крепления роутера на стене.

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Разъем USB3.0 вынесен на переднюю грань — такая компоновка стандартна для ASUS, хотя при подключении к нему, например, диска, вся конструкция будет выглядеть не слишком аккуратно.

В остальном роутер выглядит хорошо. Сборка и качество пластика не вызывают никаких вопросов. Также отметим компактные размеры RT-AC58U — его можно сравнить с небольшими бюджетными устройствами, что однозначно стоит записать в достоинства модели, так как во многих случаях производители руководствуются правилом «чем производительнее роутер, тем больше он должен быть».

 

Функциональность

ASUS RT-AC58U — это беспроводной маршрутизатор класса AC1300. Устройство оснащается гигабитными сетевыми портами и создает две сети Wi-Fi со скоростью подключения до 300 Мбит/с (2,4 ГГц) и 867 Мбит/с (5 ГГц). Обычно такие маршрутизаторы относятся к классу AC1200, что подразумевает суммарную теоретическую пропускную способность Wi-Fi до 1,2 Гб/с.

Дополнительные 100 Мбит/с могут быть получены в сети частотой 2,4 ГГц при использовании оборудования, поддерживающего технологию TurboQAM — с ним максимальная скорость подключения вырастает до 400 Мбит/с.

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Роутер построен на базе четырехъядерного процессора Qualcomm IPQ4018 (717 МГц), объем оперативной памяти — 128 МБ, постоянной — 128 МБ. Поддерживается технология MU-MIMO (2×2:2). Внешние антенны предусмотрены для сетей каждого частотного диапазона.

Есть функции управления пропускной способностью SmartQoS, родительского контроля, гостевой сети, VPN. К USB-порту можно подключать принтеры, накопители, модемы. Еще роутер поддерживает работу с фирменным облаком AiCloud и позволяет создать AiDisk-сервер.

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Настроить устройство можно как с помощью привычной «админки», так и через приложение для смартфонов. Оба решения отличаются понятным интерфейсом, дающим доступ ко всем необходимым параметрам.

Веб-интерфейс позволяет изменить функциональность клавиши WPS, использовать ее для включения-выключения Wi-Fi или статусных индикаторов. К сожалению, на момент тестирования в интерфейсе отсутствовала отдельная клавиша выключения диодов — они не слишком яркие, но некоторых пользователей такая мелкая оплошность может огорчить.   

В остальном возможности управления маршрутизатором сравнимы с другими решениями — все нужные настройки есть.

 

Тестирование

Мы тестировали RT-AC58U в условиях многоквартирного дома, в соседстве со множеством других сетей. За время тестирования роутер показал себя с хорошей стороны — зависаний и других проблем в работе устройства выявлено не было. Также можем отметить неплохое качество покрытия Wi-Fi, чему способствует использование внешних антенн.

Проверка производительности показала, что роутер может обеспечить скорость передачи данных в 930-940 Мбит/с при проводном подключении (WAN-LAN, LAN-LAN).

При использовании Wi-Fi можно рассчитывать на реальные 150-160 Мбит/с в сети 2,4 ГГц и до 480 Мбит/с для 5 ГГц (WAN-WLAN) — эти цифры мы получили в паре с Huawei Matebook X, в котором установлен чип Intel Dual Band AC 8275 (300/867 Мбит/с).

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Также мы проверили работу роутера в паре с адаптером ASUS PCE-AC68 поддерживающем TurboQAM — в этой связке компьютер подключался к сети 2,4 ГГц на скорости 400 Мбит/с, а реальная скорость передачи данных достигала 250 Мбит/с. Интересно, что для 5 ГГц мы тоже получили большие цифры — до 560 Мбит/с.

Полученные с адаптером PCE-AC68 результаты выглядят более впечатляющими, но учитывая относительную редкость устройств с поддержкой TurboQAM ориентироваться стоит на меньшие цифры, которые будут достижимы с распространенным пользовательским оборудованием. Такие скорости передачи можно назвать нормальными, они соответствуют заявленным показателям и цене устройства.

5
Оценка ITC.UA
Плюсы: компактные размеры, внешние антенны, производительность, поддержка TurboQAM, дополнительные сервисы
Минусы: нет
Вывод: ASUS RT-AC58U — компактный и достаточно производительный роутер класса AC1300. Устройство отличается хорошей функциональностью и поддержкой фирменных сервисов ASUS, а в паре с совместимыми адаптерами RT-AC58U позволяет добиться высокой производительности сети даже в зашумленном диапазоне 2,4 ГГц. С учетом перечисленного, цену маршрутизатора можно считать оправданной, а сам девайс — рекомендованным к покупке.

Технические характеристики

Экспресс-обзор маршрутизатора ASUS RT-AC58U ASUS RT-AC58U
1 951 − 3 177 грн
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Тип Беспроводной маршрутизатор (роутер)
Стандарт Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Работа в двух диапазонах (dual band) +
Максимальная скорость соединения, Мбит/с 400+867
Поддержка Multiple SSID +
Интерфейс подключения (LAN-порт) 4x10/100/1000 Ethernet
Вход (WAN-порт) 1x10/100/1000 Ethernet
USB 1xUSB 3.0
Подключение по USB (внешний накопитель/принтер/3G-модем) +/+/+
Межсетевой экран (Firewall) +
NAT +
Поддержка VPN (виртуальных сетей) +
DHCP-сервер +
Демилитаризованная зона (DMZ) +
Тип антенны (внутр/внешн) внешние
Количество антенн 4
Поддержка MU-MIMO/MIMO +/+
Веб-интерфейс +
Telnet +
Поддержка SNMP -
Размеры, мм 207x148,8x35,5
Масса, г 395
Расширенные режимы шифрования 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise , WPS support
Питание(PoE/адаптер) -/+
Встроенный ftp-server +
Возможность установки вне помещения -
Режим моста +
Прочее Режимы: маршрутизатор / точка доступа
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