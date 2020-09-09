Обзор игрового роутера ASUS RT-AX86U





Техника для геймеров есть, наверное, во всех категориях, от компьютеров и ноутбуков, до «умных» часов и кресел. Естественно, есть даже сетевое оборудование для такой аудитории. Кроме высокой скорости передачи данных и стабильной работы, игрок будет требовать от такого устройства поддержку всех современных «наворотов» и соответствующий дизайн. Компания ASUS делает много всего для таких пользователей и в том числе выпускает неплохие роутеры. Сегодня у нас на тесте модель ASUS RT-AX86U с поддержкой Wi-Fi 6.

Комплектация ASUS RT-AX86U

В большой коробке с роутером не оказалось ничего экстравагантного: только маршрутизатор, блок питания, Ethernet-кабель и инструкция. Подача питания происходит через блок, который очень похож на такой для ультрабуков компании. Вроде бы мелочь, но выглядит поприятнее обычных БП.

В данном случае роутер поставляется с тремя съемными антеннами. Собирать все воедино, естественно, совершенно просто, а для настройки, как мы уже рассказывали раньше, не нужно проделывать ничего сложного и запустить роутер можно как со смартфона, так и через административную панель в браузере.

Дизайн и удобство использования

Игровой роутер RT-AX86U, конечно же, внешне отличается от обычных. Для начала, он заметно больше простых моделей: 242×100×164/325 мм (без и с антеннами). Весит он тоже больше базовых роутеров — 815 грамм. Все это дополнительно подчеркивает, что перед пользователем недешевое и хорошее устройство. Правда, среди прочих подобных решений компании, это еще не самый массивный представитель линейки.

Устанавливается роутер вертикально. Для этого на его корпусе есть несъемная ножка. С учетом немалого веса, гаджет находится в довольно устойчивой позиции. К тому же, снизу есть резиновые ножки. Все это, конечно, не предотвратит скольжение, если какой-то из проводов случайно потянуть за собой. Установка на невысоких полках мебели может быть немного затруднена, ведь с антеннами роутер высокий. Но в большинстве случаев проблем быть не должно.

Смотрится роутер хорошо, соответствуя игровой тематике. На лицевой стороне сплошная панель с «ребром», но большая часть остального пространства — прорези охлаждения. Все они интересно оформлены, а нижняя фронтальная еще и окрашена в красный цвет, тогда как весь остальной корпус черный. До RGB-подсветки у этой модели не дошло.

На задней панели снизу есть порт питания, тумблер включения, утопленная кнопка сброса, два порта USB-A (3.0), 2,5-гигабитный WAN/LAN-порт, обычный гигабитный WAN и четыре гигабитных LAN-порта (первый подписан, как «игровой», что просто дает приоритет для подключенного именно к этому порту компьютера над остальными проводными клиентами). По бокам есть кнопки активации WPS и включения/выключения индикаторов активности. К слову, «лампочек» десять и они довольно яркие, почему и выключить их будет вполне актуально, если роутер размещен где-то на видном месте.

Не самый грозный из возможных дизайнов производителя у ASUS RT-AX86U все равно классно смотрится и впишется в окружение возле игрового компьютера. Антенны можно направить в нужное пользователю направление (к слову, внутри корпуса есть еще одна, поэтому суммарно их четыре). Ну а вертикальная установка лично мне нравится немного больше, ведь так роутер пусть и не занимает меньше пространства, но на плоской поверхности оставляет больше свободного места. И пусть внешность является чем-то очень вторичным для такого устройства, мне она у этого роутера понравилась.

Функциональность ASUS RT-AX86U

На сегодня ASUS RT-AX86U является одним из самых мощных представленных устройств производителя, поддерживая стандарт Wi-Fi 6 AX5700. У этой модели только два диапазона, где в 2,4 ГГц (3×3) предельная скорость равна 861 Мбит/с, а в 5 ГГц (4×4) — 4804 Мбит/с. Площадь покрытия у Wi-Fi 6 тоже должна быть больше, чем у предыдущего поколения, а поддерживаемые гаджеты должны тратить меньше энергии для связи.

А так как это игровой роутер, производитель везде акцентирует внимание на не просто быстрой передаче данных, но и соответственно низкой задержке, что важно для онлайн-игр. Поддержка технологий OFDMA, Beamforming, 1024-QAM и канала 160 МГц, естественно, на месте. Конечно же, для таких скоростей потребуются клиенты, способные принимать и передавать данные с такой скоростью, но все остальные тоже смогут подключиться к роутеру, но работать будут уже в пределах своих возможностей. Если понадобится, с помощью Smart Connect роутер сам распределит подключенные клиенты по диапазонам.

Сразу об интересном: роутер поддерживает агрегацию пары каналов, что теоретически позволит получить скорость соединения до 2 Гбит/с, что потом можно раздавать по Wi-Fi или с помощью проводного подключения по отдельному порту. Это, конечно, действительно нужно далеко не каждому пользователю (тем более, клиенты для этого нужны соответствующие), но такая возможность тут есть.

Также у роутера есть отдельные игровые режимы. Кроме уже привычного QoS, в настройках отдельно можно активировать игровой мод для мобильных устройств. Насколько это принципиально для игр на смартфоне, конечно, большой вопрос, но в приложении такой пункт есть. А для игровых компьютеров достаточно в соответствующем пункте административной панели задать приоритет для нужного клиента. Можно включить и Port Forwarding с предустановленными профилями для разных игр. А также в настройках QoS есть пункт GeForce NOW, который должен «подыгрывать» для этого сервиса, которому как раз критически важно оставаться в приоритете маршрутизатора.

Не обошлось без набора привычных возможностей, большинство которых есть у всех топовых роутеров компании прошлых поколений: по три гостевые сети на каждый диапазон, есть функции безопасности, фаервол и родительский контроль, есть веб-история и статистика трафика, любителям автоматизации оставили поддержку Amazon Alexa и IFTTT, есть поддержка VPN (сервер/клиент), обновления прошивки, автоматическая перезагрузка по графику и так далее.

Удобной функцией также является поддержка AiMesh — фирменной системы создания Mesh-сетей из поддерживаемых устройств от ASUS. RT-AX86U можно подключить как точку в уже существующей сети, или подключить к нему другие устройства, это не принципиально. Зато такая функциональность будет очень полезна в больших квартирах или частных домах, где одного роутера не хватает для дальних помещений.

С функцией AiCloud можно получить доступ к подключенным накопителям или компьютерам в локальной сети. Но из USB-портов можно «выжать» больше: они поддерживают работу с 3G/4G-модемами, принтерами, можно настроить резервное копирование для компьютеров Apple (Time Machine) и загрузку файлов на подключенный накопитель.

Управлять этим всем можно либо с помощью приложения для смартфона, либо из административной панели в браузере. И то, и другое выглядит также, как у маршрутизаторов прошлых поколений (разве что добавились вкладки с игровыми возможностями).

ASUS RT-AX86U в работе

Настроить роутер, как обычно, очень легко: 3 минуты на сборку и до 10 на остальные манипуляции. Сети довольно быстро поднимаются, но на перезагрузки иногда уходит немного больше времени, чем хотелось бы, хотя и делать это часто не придется.

Тесты скорости проводились с ноутбуками ROG Zephyrus G15 и Acer Predator Triton 300, оба с поддержкой Wi-Fi 6. Использовался роутер в двухкомнатной квартире и с гигабитным подключением к Сети. Как обычно, начать было интересно с замеров скорости соединения, где по проводу в момент испытаний можно было получить 900 Мбит/с загрузки и более 700 Мбит/с отдачи. По Wi-Fi в диапазоне 2,4 ГГц около роутера скорость составила 185/163 Мбит/с, а в самой отдаленной от него точке — 50/76 Мбит/с. В 5 ГГц рядом с маршрутизатором замер показал около 687 Мбит/с загрузки и 307 отдачи, тогда как вдали от него было 416/222 Мбит/с.

Передача данных между двумя клиентами в диапазоне 2,4 ГГц особо не удивила. В среднем по Wi-Fi ноутбуки обменивались данными со скоростью в среднем 50 Мбит/с, а когда один из них был подключен проводом, показатель удалось увеличить более чем в два раза, но с поправкой на расстояние между роутером и клиентом.

К диапазону 5 ГГц ожидания были высокими. Жаль, под рукой были довольно типичные среднестатистические устройства, которые максимум для сети продемонстрировать не могли. Тем не менее, цифры оказались неплохи. Без проводов обмен данными происходил на скорости 240 Мбит/с, когда оба клиента были в разных частях квартиры, и более 500 Мбит/с возле роутера. Но когда один из них остался подключен по LAN, минимум был 300 Мбит/с, а максимум упирался в пропускную способность проводного подключения.

Соединении по LAN получилось проверить только с гигабитными портами, но они не подвели.

Пользоваться роутером, естественно, понравилось. Он совершенно беспроблемный в работе, обеспечил отличную и стабильную скорость соединения, которая полезна как в играх, так и во время любых других задач. Конечно, в удаленных точках от роутера сложно получить доступную скорость гигабитного канала, но и без этого на своем рабочем месте я мог в среднем видеть 500-700 Мбит/с даже для ноутбука с поддержкой прошлого стандарта ac, а не ax. С обслуживанием до 10 клиентов проблем или конфликтов не возникало, а радиус действия роутера позволил даже на парковке под домом, где обычные роутеры уже не работают, все еще получать невысокую скорость доступа к Сети (5-10 Мбит/с). Конечно, в зависимости от обстановки, и скорость, и радиус покрытия могут сильно отличаться и тестировать все нужно в конкретном месте, но для небольших квартир или даже частных домов, ASUS RT-AX86U будет подходящим решением при должном размещении.