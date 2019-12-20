Экспресс-обзор роутера ASUS RT-N19





Бессмысленно покупать игровой ноутбук, если все, что требуется от работы компьютера — браузер и просмотр фото. Покупать флагманский смартфон ради исключительно телефонной связи будет неоправданно дорого. Тоже самое и с роутерами: если нужно покрыть небольшое помещение сетью Wi-Fi для доступа к социальным сетям и видеосвязи, нет смысла тратить несколько сотен долларов на флагманские Mesh-системы, достаточно базового решения. Сегодняшний материал посвящен именно такому — ASUS RT-N19.

Комплектация ASUS RT-N19

Упаковка роутера не самая привычная для такого рода устройств, и напоминает маленькую коробку пиццы. Внутри есть сам маршрутизатор и маленький блок питания для него. Немного непривычно не найти в коробке Ethernet-кабель. Правда, для настройки и тем более раздачи Wi-Fi он не требуется.

В настройке роутера нет никаких сюрпризов. При первом включении достаточно зайти в административную панель и в несколько простых шагов система поможет настроить сеть.

Дизайн и удобство использования

Роутеры не меняют дизайн так часто, как смартфоны или ноутбуки. Тут есть преемственность, которая из года в год передается новым моделям. Например, если взять роутер ASUS, который был выпущен, скажем, пару лет назад, его внешность будет точно такой же, как у попавшего к нам RT-N19. При чем по количеству антенн можно предположить, что перед нами не базовая модель.

Привычный для ASUS черный корпус с ромбовидным узором на верхней крышке попался и для нашего сегодняшнего гостя. Его габариты составляют 125×192×30 мм. Четыре длинные антенны потребует немного места вокруг самого роутера. Снять их нельзя. Еще на фронтальной части есть пять синих диодных индикатора, показывающие состояние работы устройства, сети и подключенных Ethernet-портов.

Кроме как поставить на плоскую поверхность, маршрутизатор можно повесть на стене, для чего предусмотрены два крепления на нижней крышке. Если же он просто устанавливается на полке, внизу предусмотрены четыре ножки. Практически весь низ перфорирован для охлаждения «начинки».

Для подключения внешних устройств у этой модели предусмотрено не так и много портов, а все коммуникации и управление расположено на задней панели, где есть кнопка сброса, «выключатель», порт питания, кнопка активации WPS, WAN-порт и два LAN-порта.

У начального роутера вполне стандартная и практичная внешность, которую мы уже много раз видели у других таких устройств компании ASUS, разве что в данном случае корпус довольно легкий (что особой роли для роутера не играет).

Функциональность ASUS RT-N19

Так как у нас довольно базовое устройство, не стоит ожидать внушительных цифр скорости и большого количества дополнительных возможностей. RT-N19 — это однодиапазонный роутер стандарта 802.11n. Скорость заявлена на уровне 600 Мбит/с, но по факту, естественно, будет поменьше. Вот почему этот маршрутизатор и позиционируется, как начальный, ведь требовательным к возможностям сети пользователям этого будет очень мало. Но для, скажем, летней дачи родителей, где нет быстрого доступа к Сети и нет других задач, кроме как браузинг и мессенджеры, его возможностей может хватить.

С другой стороны, если потребуется, роутер может работать в режиме точки доступа или репитера, что поможет расширить существующую сеть в больших квартирах или частных домах. Лишней такая возможность явно не будет.

Ко всему тут есть возможность создавать три гостевые сети, есть функции QoS, контроль трафика, родительский контроль и поддержка VPN. Если к роутеру подведено больше одного провайдера, есть функция Dual WAN, позволяющая превратить один из LAN-портов в WAN-порт, на который роутер переключится в случае потери связи первого оператора. Прочих функций и настроек не больше, чем у обычных роутеров такого уровня.

Управляется ASUS RT-N19 через привычный веб-интерфейс или мобильное приложение. Их внешний вид тоже повторяет такие у других роутеров компании. Стоит отметить, что разобраться с ними новичку будет довольно просто, ведь прямо в интерфейсе полно подсказок и описаний функций.

Административная панель:

Мобильное приложение:

Субъективно, очень не помешал бы USB-разъем с поддержкой LTE-модемов, что сделало бы устройство немного более актуальным для загородных домов. В остальном все вполне ожидаемо, как для такого уровня.

ASUS RT-N19 в работе

Такой маршрутизатор ориентирован в первую очередь на самых простых пользователей, задачи которых особо не выходят за рамки обычного браузинга в Сети, общения в социальных сетях, мессенджерах и прочих мелких задач. Он не подойдет тем, кто уже успел стать обладателем гигабитного подключения, передает большие файлы между клиентами, нуждается в покрытии большого помещения и так далее. Об этом свидетельствуют 100-мегабитные порты на устройстве и поддержка только диапазона 2,4 ГГц.

Как обычно, тестировался роутер в небольшой двухкомнатной квартире. Такую территорию он смог обеспечить сетью Wi-Fi и даже показал довольно высокую скорость в Speedtest (как для 2,4 ГГц). В самых отдаленных местах скорость соединения терялась вполовину, а даже у более дорогих устройств при таком же расстоянии бывала более высокая потеря скорости в этом диапазоне.

Для тестирования связи внутри сети использовались ультрабук Acer Swift 7 и игровой ноутбук ROG Zephyrus G. Между ними в автоматическом режиме получилась не очень высокая скорость, всего около 30 МБит/с. Попробовав задать канал вручную, показатели получилось поднять чуть ли не в два раза, но заявленных 600 Мбит все равно ждать не стоит.

Оставив один клиент подключенным к роутеру напрямую, вблизи роутер «уперся» в ограничение 100-мегабитного порта, но стоило переместить второй клиент подальше, как скорость соединения просела до 40-50 Мбит.

Естественно, при проводном подключении заявленная скорость есть, но, опять же, все порты на роутере 100-мегабитные, поэтому быстрыми их назвать сложно.

Если абстрагироваться от невысоких скоростных показателей и просто пользоваться устройством, то для базовых задач все же его хватает. Браузить интернет можно без проблем, даже если смотреть потоковое 4К-видео. Как на компьютерах, так и на смартфонах, особой разницы в скорости доступа (сравнительно с более мощными роутерами) я не почувствовал. Еще, например, при одновременном скачивании большого файла (7-8 Мбайт/с), стриминге Full HD-фильма на Apple TV и просмотре видео на смартфоне, никаких проблем с доступом не было ни на одном устройстве. Так что для нетребовательного пользователя этого роутера должно хватать.