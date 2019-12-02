Обзор игрового ноутбука ROG Zephyrus G





Игровые ноутбуки линейки ROG Zephyrus довольно дорогие. Это мощные и легкие лептопы, которые мало того, что обеспечивали пользователя всем необходимым для комфортных игровых сессий, так еще и не заменяли собой гири. Со временем у производителя появились и более дешевые комплектации, а спустя пару поколений вышла и модель Zephyrus G, стоимость которой практически в два раза ниже привычных цен в этой линейке. И для игровых ноутбуков это вполне доступно. В этом обзоре посмотрим, на что способна такая модификация с процессором AMD и видео от NVIDIA — ROG Zephyrus G GA502DU.

Комплектация ROG Zephyrus G

Так как в данном случае производитель старается ограничить бюджет и сделать устройство как можно более дешевым, ожидать в коробке чего-то больше, чем ноутбук и зарядное устройство не стоит. Да и более дорогие Zephyrus не всегда комплектовались какими-либо аксессуарами. Но если такие понадобятся, у производителя есть все необходимое геймеру (хотя очень сомневаюсь, что у покупателя подобного лептопа все еще нет нужных манипуляторов, гарнитуры и прочего).

Попавший к нам Zephyrus G является самым дешевым ноутбуком в линейке, который есть в рознице. Ограниченный бюджет никак не повлиял на первые впечатления от ноутбука. Отличий от старших версий, конечно, хватает, но сходств еще больше. Опять же, это уже довольно привычный сценарий для таких лептопов, где бюджетные версии похожи на топовые, пусть и могут себе позволить поменьше.

Дизайн и удобство использования

Внешне Zephyrus G похож на уже побывавший у нас Zephyrus S, но в отличии от старшей модели, тут нет открывающейся нижней панели. С учетом того, что еще и клавиатура на привычном месте, а не смещена ближе к пользователю (так было у первых моделей Zephyrus), новинку в принципе сложно как-то выделить на фоне подобных ему конкурентов. Это не плохо, ведь таким образом пользователь получит классический ноутбук, к особенностям работы с которым никак не нужно адаптироваться.

На этом список отличий не заканчивается. Корпус в бюджетном «Зефире» сделан из пластика, металлическая только верхняя крышка дисплейного блока. При этом размеры ноутбука практически такие же, как у модели S: 360×252×20,4 мм. Изменения в подборе материалов сказались и на весе, которого стало чуть-чуть больше — 2,1 кг. Но мобильность, как для 15-дюймового игрового ноутбука, получилась все же хорошей.

Из визуальных минусов — корпус довольно маркий и не очень легко чистится. Кроме как эстетических, других неудобств это не создает. Других недостатков не видно: все углы аккуратно сглажены, дисплей хорошо фиксируется, топкейс во время работы не прогибается, еще и нет перфорации в топкейсе, в которую раньше забивалась пыль. Внизу целых десять точек опоры, но только четыре из них прорезиненные. Они отлично фиксируют лептоп на столе, предотвращая скольжение во время напряженных игровых сессий.

Из каких-то ярких элементов оформления есть только слегка подсвечивающийся красным логотип ROG на крышке дисплея. В остальном Zephyrus G оформлен довольно просто, как для игрового ноутбука. Корпус выпускается только в черном цвете и выглядит довольно строго, а не агрессивно, как это заведено в этом классе.

Весь набор интерфейсов, как обычно, находится по бокам топкейса. Левая сторона разместила порт питания, Ethernet, HDMI, USB-A (3.2), USB-C (3.2) и комбинированный разъем для наушников. На правом боку находятся замок Kensington и еще пара USB-A (3.2). Стоило бы тут еще разместить кард-ридер, но, видимо, это уже давно не настолько востребованный разъем в ноутбуке. Ну и, субъективно, хотелось бы поменять USB-C и один USB-A местами, чтобы два разъема были слева, а не справа. Так было бы удобнее подключать периферию, во время игр провода не так мешали бы (но я смотрю на это с позиции правши).

В конструкции не понравился только отвод тепла на правом боку, который дует на руку во время игр. Так отводится только часть теплого воздуха, ведь сзади есть еще пара прорезей для вентиляции, которые как раз никак не мешают. То, что ноутбук теперь не открывает нижнюю панель с раскрытием экрана, позволит не задумываться о том, что туда может что-то попасть в ходе работы (шнур от мыши, зарядного устройства, etc.). Во всем остальном он очень похож на упомянутую старшую модель, только из-за пластика ощущается подешевле.

Дисплей ROG Zephyrus G

15-дюймовый экран в недорогом Zephyrus G получил уже стандартное Full HD-разрешение. Как для игрового решения, рамки вокруг него можно назвать довольно скромными, что добавляет немного баллов эстетике устройства. Используемая тут матрица встречается в недорогих моделях TUF и Strix. Ей досталось Full HD-разрешение и поддержка частоты обновления картинки в 120 ГЦ. Приятно, что даже в таком ценовом сегменте уже встречаются более быстрые экраны, но если нужно еще чуть-чуть сэкономить, можно найти вариант с обычным 60-герцовым дисплеем.

Естественно, в ROG Zephyrus G используется IPS-матрица с отличными углами обзора. Ее немного подводит цветовой охват, по которому как раз и видно, что на чем-то тут сэкономили. Не сказал бы, что нехватка цветов принципиальна, но рядом с более дорогим дисплеем разницу в изображении найти довольно легко. Для обработки фото или видео это, конечно, может быть проблемой, но для игр, на мой взгляд, всего хватает.

Покрытие экрана матовое, оно хорошо справляется с бликами и внешним освещением. Подсветка настраивается в пределах от 9 до 210 кд/м². Во время тестирования яркости было достаточно, но чаще всего она была близка к максимальным значениям. Еще на черном фоне можно найти небольшое пятно подсветки в правом нижнем углу, но в повседневном использовании рассмотреть его практически невозможно.

Клавиатура, трекпад, мультимедиа

А вот манипуляторы тут аналогичные старшей модели. Клавиатура полностью повторяет размер и размещение клавиш. Насколько я могу помнить, ощущения от печати тут такие же: клавиатура тихая и в меру жесткая. Как для ноутбучных, это, наверное, одна из лучших, которые у меня бывали в этом классе. Единственное, что тут отличается от флагманских — RGB-подсветки нет, тут клавиши подсвечиваются простым белым цветом с тремя вариантами интенсивности.

Трекпад тоже пластиковый и находится под клавиатурой. В прошлый раз у более дорогой модели он постукивал даже при легком касании, а тут он хорошо зафиксирован. Его размер позволяет заменить мышь для обычной работы, а во время игр он не попадается под руки (мне не нужно было отключать его независимо от занятий). Конечно, хотелось бы стеклянную поверхность, но это более справедливо требовать от дорогих комплектаций, а тут понять можно.

А заодно тут отличные динамики. Их два, оба расположены ближе к пользователю, но направлены вниз, поэтому их звук может меняться, если, скажем, взять ноутбук со стола и поставить на колени. У динамиков есть нехватка средних частот, поэтому очень высокие звуки могут немного попискивать на высокой громкости, а от баса появляется лишняя вибрация. Тем не менее, звук хороший. В музыке, конечно, чувствуются искажения, но для игр и фильмов тут всего хватает.

Как и у многих новых ноутбуков ASUS, в этом «Зефире» тоже нет веб-камеры. Вряд ли это большая потеря, если учитывать качество таких камер в лептопах. Но микрофон есть. Он не сильно устроит игроков, ведь расположен близко к клавиатуре и хорошо улавливает ее звуки. Но те геймеры, которые участвуют в командных играх, и без этого пользуются гарнитурами, а для таких тут есть комбинированный разъем, либо USB.

Производительность и ПО

У нас в редакции чаще оказываются ноутбуки на платформе Intel, но в этот раз это AMD. В данном случае тут работает четырехъядерный/восьмипоточный Ryzen 7 3750H, базовая частота которого составляет 2,3 ГГц (с возможным бустом до 4). Графика есть интегрированная (AMD Radeon RX Vega 10 Graphics) и дискретная (NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q, 6 ГБ). Оперативной памяти в нашей модели всего 8 ГБ, а накопителя — 512 ГБ. Для подключения к Сети есть ac Wi-Fi и Ethernet, а для аксессуаров есть Bluetooth 5.0.

Производительность тут слегка не дотягивает до Intel Core i5 8300H/9300H, в тестах можно заметить небольшое преимущество конкурента. С графикой тоже видно, что у нас установлена карта Max-Q, которая соответственно набирает немного меньше баллов, чем обычные карты GTX 1660 Ti. Но результаты не так категорично отстают от ноутбуков с Intel и обычными видеочипами, тем более, такие комплектующие позволяют сэкономить немного денег, пусть и за счет нескольких лишних кадров в играх.

Показатели FPS в играх вполне ожидаемые. Бенчмарки и просто проведенное игровое время время показали, что ноутбук вполне справляется с высокой нагрузкой. Тротлинг замечен не был, что тоже приятно, ведь даже не самые требовательные игры все равно будут сильно налегать на комплектующие. Вот средние результаты показателей FPS в нескольких играх при высоких настройках графики:

FarCry 5 — 58

Shadow of the Tomb Raider — 47

Dirt Rally — 67

PlayersUnknown Battlegrounds — 73

GTA V — 73

CS:GO — 84

Также во время игр стоит ожидать температуру процессора под 90°С. Корпус будет нагреваться в основном в области правой половины клавиатуры, куда отводится тепло, а так как забор холодного воздуха происходит слева, основная часть клавиатуры остается прохладной. Подладонная часть вовсе не греется. А все остальное время, когда компьютер не нагружается сложными задачами, температура внутри колеблется в пределах 50-60°, а корпус при этом прохладненький. Система охлаждения в режиме Silent практически не слышна, но в режимах Performance или Turbo, еще и во время игр, само собой довольно шумная и может мешать окружающим, а сам игрок скорее всего будет в наушниках.

В Windows 10 тут подмешивают стандартный набор приложений, который есть и у более дорогих моделей линейки ROG Zephyrus. Тут все также чаще всего пользователю могут понадобиться приложения ARMOURY CRATE, где можно выбирать режимы работы ноутбука, задавать различные профили для игр и так далее, а также приложение MyASUS для диагностики проблем, поиска новых версий драйверов и прочих мелочей.

Автономность ROG Zephyrus G

Батарейку в этой «Зефирке» установили довольно крупную, ее емкость составляет 76 Вт•ч (что на треть больше предыдущих поколений, но столько же, сколько у старшей комплектации сейчас). С учетом того, что в этом ноутбуке более щадящие комплектующие, автономность получилась получше, чем у старших версий. Так, лептопу удалось показать результат в тесте PCMark целых 5 часов, что очень неплохо в этом классе. В обычной работе расходуется около 15% заряда в час при комфортных настройках яркости экрана и звука, а за два часа просмотра фильма у аккумулятора не стало 22%.

Небольшим бонусом такой комплектации и ее энергопотребления является сравнительно небольшой блок питания. По меркам обычных ноутбуков, конечно, он большой, но как для игрового, он весьма компактный. Правда, весит он 540 грамм, что не так и мало, если считать еще и вес ноутбука. На зарядку пустой батареи потребуется немного больше двух часов.