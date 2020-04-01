Обзор игрового ноутбука ASUS TUF Gaming A15





Некоторым пользователям иногда нужно взять компьютер с собой в офис или на дачу, но отказывать себе в играх (или, конечно же, сложных рабочих задачах) они не намерены. Помочь в этом могут игровые ноутбуки, у которых, несмотря на не самые компактные размеры, будет достаточно производительности, чтобы можно было комфортно поиграть. У компании ASUS для этого есть несколько линеек, среди которых присутствует уже хорошо знакомая нам TUF Gaming. В этом материале мы посмотрим, что интересного может предоставить покупателю новый 15-дюймовый игровой ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506IV на базе процессора AMD и дискретной графикой от NVIDIA.

Комплектация ASUS TUF Gaming A15

В то время, как с бюджетными смартфонами часто встречаются расширенные комплекты с чехлами, защитными пленками и прочим, недорогие игровые ноутбуки поставляются только с блоками питания. A15 попал к нам в обычной коробке и без каких-либо бонусов.

Само собой, для игр одного ноутбука может быть маловато. На этот случай у производителя в этой же линейке есть набор аксессуаров и даже комплектующих для настольных ПК, которые визуально будут очень неплохо сочетаться между собой. Но и практически любые уже имеющиеся у покупателя аксессуары отлично подойдут.

Дизайн и удобство использования

TUF Gaming A15 визуально не сильно отличается от других устройств линейки. Верхняя крышка тестовой модели выглядит как сплошной лист металла, закрепленный четырьмя болтами. По центру есть матовый логотип линейки. Смотрится это все не очень эффектно на фоне более дорогих моделей, но стилистике TUF Gaming полностью соответствует. Оформление лицевой панели и рабочей части топкейса похожи на то, что было в предыдущих моделях.

На сайте можно найти еще один вариант верхней панели, на которой есть дополнительные декорации и текстура. Такой вариант, как по мне, получился более интересным, но это вопрос личного предпочтения. Но, правда, сделана вторая крышка из пластика, а не металла.

Но круче на топкейсе выглядит дизайн вентиляции и «соты» на нижней крышке. Субъективно, конечно же, но мне сложно вспомнить другой ноутбук, где оформление нижней крышки было бы интереснее, чем верха или лицевой стороны. Кроме этого, снизу есть пять прорезиненных ножек, которое здорово удерживают лептоп на столе.

Традиционно, все порты «разбросаны» по бокам топкейса. Справа есть только один USB-A и замок Kensington (а между ними прорезь вентиляции). Левая сторона более нагружена, на ней расположены порт питания, Ethernet, HDMI, два USB-A (3.2), один USB-C (3.2 с поддержкой DisplayPort 1.4), а также комбинированный разъем для гарнитуры. Видимо, не так часто в таких ноутбуках пользуются кардридерами, поэтому все чаще их нет и тем, кто работает с фото и видео, придется позаботиться о внешнем решении для переноса материала с карт памяти на ноутбук.

Как и прочие продукты линейки TUF Gaming, это ноутбук прошел некоторые испытания по военным стандартам. Тем не менее, с устройством все еще стоит быть поосторожнее, пластиковый корпус хоть и неплохо собран, прогибается без больших усилий. Ну и для транспортировки лучше иметь соответствующий рюкзак, ведь довольно крупный игровой ноутбук (359,8×256×24,9 мм, 2,3 кг) повредить легче, чем ультрабук.

Дисплей ASUS TUF Gaming A15

Из названия видно, что попавший к нам на тест ноутбук получил 15,6-дюймовый экран. Большинство игровых лептопов, которые бывали у нас в редакции в последнее время, были именно с такой диагональю дисплеев. И разрешение тут тоже уже стандартное — Full HD. Что порадует, так это поддержка высокой частоты обновления картинки — 144 Гц. Не так давно это было привилегией для недешевых комплектаций флагманских моделей, а сейчас все чаще появляется и в более доступном сегменте игровых ноутбуков. Но также в линейке есть более простая комплектация с обычным 60-герцовым экраном.

Правда, производитель нашел, на чем сэкономить. Тип используемой матрицы, как указывается в спецификациях — IPS-level Panel. Другими словами, это пусть и хорошая, но TN-матрица. У нее отличные, как для TN, углы обзора, но не самый широкий цветовой охват (45% NTSC). На первый взгляд экран действительно хороший, но после использования IPS-панелей, поиграв на этой все же заметна нехватка красок. Но в целом, это одна из лучших панелей такого типа, которую я видел.

Максимального уровня подсветки хватало для работы в помещении — 217 кд/м², минимальное же значение составило 9,9 кд/м², что просто отлично для работы в полной темноте. Все экраны этой модели, естественно, матовые, и, соответственно, без опций с сенсором.

Клавиатура, дисплей, мультимедиа

Так как дизайн верхней части топкейса сильно не менялся, клавиатура осталась такой же, как в прошлых моделях. По ощущениям она отличается от того, что у установлено в других игровых линейках производителя. Тем не менее, клавиатура хороша. Правда, приличных неудобств доставляет короткий левый Shift, который не при каких обстоятельствах не должен быть совмещен с еще какими-либо клавишами, которые наверняка будут случайно нажиматься мизинцем. Но в данном случае производитель посчитал иначе.

В остальном все с клавиатурой хорошо. На ней получается печатать без отрыва глаз от монитора, нажатия хорошо ощущаются, шума не много и есть настраиваемая RGB-подсветка. Для тех, кто пользуется Num-блоком, еще придется немного освоиться со здешним, ведь он слегка поменьше привычных на полноразмерных клавиатурах.

Трекпад в этот раз дополнен двумя физическими кнопками. Но его размер и размещение не поменялись. С жестом прокрутки иногда возникают заминки, но в остальном он вполне хорош и с легкостью подменит мышь, когда та не будет нужна. Опять же, скорее всего у владельца будет хороший игровой манипулятор.

Два динамика внизу топкейса звучат получше многих, которые раньше устанавливались в ноутбуках. Это, конечно, не уровень MacBook Pro, но звука все равно достаточно. Динамики громкие и не задыхаются на максимальной мощности. С учетом того, что TUF Gaming — самые доступные ноутбуки производителя в этом классе, требовать больше от этих динамиков не стоит. С их звучанием можно отлично озвучивать фильмы и вполне неплохо послушать музыку. С играми все тоже очень неплохо, но вряд ли у геймера нет хорошей гарнитуры на такой случай.

Камера для видеочатов показывает слегка размытую картинку. Но ее хватит для связи с близкими или виртуального рабочего собрания. А вот два микрофона, которые расположены вокруг нее, улавливают слишком много звуков окружения. Банальные нажатия на клавиши будут «отбиваться» в разговоре, так что для игрового войсчата точно придется использовать гарнитуру.

Производительность и ПО

Новые модели ASUS TUF Gaming построены на базе процессоров AMD, где из доступных опций есть Ryzen 5 4600H и Ryzen 7 4800H. Дискретные видеочипы от NVIDIA тоже могут варьироваться в разных конфигурациях, где будет либо RTX1660 TI, либо RTX2060, и в обоих случаях по 6 ГБ памяти. Оперативной памяти можно установить до 32 ГБ, а для накопителей есть аж три слота: два M.2 и один SATA. Подключиться к Сети можно гигабитным проводным, или беспроводным ac-вариантом, а для наушников, мышек и прочего есть Bluetooth 5.0.

Тестовая конфигурация включает в себя Ryzen 7 4800H (8 ядер, 16 потоков), RTX2060, 32 ГБ ОЗУ и терабайтный NVMe-накопитель. При стоимости базы в 26000 гривен, наш вариант обойдется уже в 35500. Этого будет полностью достаточно не только для комфортной повседневной работы, но и игр на высоких настройках графики. К примеру, вот средние показатели FPS в некоторых играх при наивысших настройках изображения:

FarCry 5 — 88

Dirt Rally — 107

PlayersUnknown Battlegrounds — 90

GTA V — 121

CS:GO — 166

В стандартном наборе тестов результаты тоже не подкачали. Показатели производительности только подтверждают то, что какое-то время можно будет не сильно заботиться об оптимизации настроек графики и не особо ограничивать себя в качестве картинки.

Охлаждение в новом TUF Gaming может вовсе отключать вентиляторы при обычной повседневной работе, делая ноутбук практически бесшумным. Но время от времени система охлаждения все равно будет включаться, но без нагрузки излишнего шума от нее не было. Температура внутри корпуса в таком случае держится в пределах 55-60°C. А вот поиграв какое-то время можно разогреть компьютер почти до 100°C, и шума от охлаждения будет заметно больше. Но что важно, рабочая поверхность обжигать не будет, хотя предметы за ноутбуком и справа от топкейса все же встретят поток горячего воздуха из корпуса.

Отдельных новшеств в программном обеспечении для линейки TUF Gaming нет, если не считать тему оформления в фирменном приложении Armoury Crate. Также в Windows 10 с этим компьютером входит стандартный набор ПО от ASUS, где все также есть универсальное приложение MyASUS, McAfee и еще пара мелочей.

Автономность

Вот в чем ноутбук действительно удивил, так это в длительности работы без розетки. У A15 есть две опции батарей: 48 или 90 Вт•ч. У нашей модели большая емкость, что позволяет ноутбуку терять всего 10-15% заряда в час. И это при комфортных настройках яркости экрана и легкой музыке на фоне. А если взяться за просмотр фильмов, то двухчасовое кино отнимет 26%. Тест автономности PCMark 10 остановился на отметке 7 часов 41 минута. Все это очень хорошие результаты для игрового компьютера, раньше такие и пары часов могли не протянуть без зарядки.

Крупный блок питания все равно с собой придется брать, если в планах игры вне привычного рабочего места. Полностью зарядить батарею от такого получится за неполные два часа.