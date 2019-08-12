Обзор игрового ноутбука ASUS TUF Gaming FX505DU





TUF Gaming позиционируется как более доступная игровая линейка устройств по сравнению с «топовой» ROG Gaming; в частности, в нее входят 3 геймерских ноутбука серии FX. Сегодня к нам на обзор попала средняя модель, 15-дюймовая FX505DU.

Дизайн и компоновка

Как для игрового ноутбука, у ASUS TUF Gaming FX505DU еще достаточно «спокойный» внешний вид, хотя геймерская специализация, конечно, угадывается с первого взгляда. Внешне он очень похож на старшую модель, 17-дюймовую ASUS FX705G, только, конечно, с меньшими габаритами: такой же угловатый корпус из алюминиевого сплава с текстурой «под шлифовку», «разлетающиеся» диагональные линии от центра, скошенные углы как у крышки, так и у базы, и вырез в нижней части крышки – сквозь него можно видеть индикаторы состояния ноутбука даже в закрытом состоянии.

Как для 15-дюймовой игровой модели, он относительно компактен: масса 2,2 кг, толщина 26,8 мм. Рамки вокруг экрана небольшие, ~8 мм по бокам, 13 мм сверху и 41 — снизу. На правой боковой грани расположена только вентиляционная решетка, все разъемы находятся слева: порт Ethernet, HDMI-выход, 3 порта USB 3.0 и мини-джек для подключения проводной гарнитуры. USB Type-C, к сожалению, отсутствует.

«Тест на макбук» ASUS FX505DU не проходит – хоть крышка и достаточно легко «отрывается» от базы, в определенный момент она все-таки приподнимает за собой основание. Раскрывается экран примерно на 135 градусов – полностью положить его на стол не выйдет, но для игровых задач это и не требуется.

Клавиатура, тачпад

Клавиатура полноразмерная, 28 см в ширину, плюс «зауженный» (до 6 см) цифровой блок. Кнопка питания вынесена за пределы основного блока, так что случайно на нее нажать не получится. Стрелки частично объединены с цифровым блоком и располагаются правее и ниже правого Ctrl – к такому их положению придется привыкать, поначалу Enter ощущается непривычно «далеко» от них. Клавиши нажимаются тихо и довольно мягко (ход клавиш – 1,8 мм), для игр они подходят лучше, чем для быстрого набора текста – хотя и со слепой печатью, после небольшого периода привыкания, никаких проблем не возникает.

Специально для геймеров блок WASD оформлен в другом стиле, а клавиша W еще и отмечена выпуклой точкой, чтобы ее было проще нащупать вслепую (причем она ощущается заметно лучше клавиш A и O, которые также по традиции имеют похожие метки). У клавиш имеется RGB-подсветка с тремя уровнями яркости ASUS AURA, настроить ее можно с помощью фирменной утилиты.

Тачпад средних размеров, хорошо определяется вслепую, приятен на ощупь и обеспечивает высокую точность позиционирования курсора. Единственная претензия, которая у нас к нему появилась – при резком касании тачпад достаточно громко «щелкает».

Экран

В ASUS TUF Gaming FX505DU используется IPS-дисплей с диагональю 15,6 дюйма и разрешением Full HD. В зависимости от конфигурации, предлагаются модели с частотой обновления экрана 60 и 120 Гц, у нас в редакции побывал второй вариант. Экран матовый, так что паразитных бликов и отражений в нем нет, кристаллический эффект при этом практически отсутствует.

Максимальная яркость сравнительно невысока — ~240 кд/м², минимальная достаточно низкая для того, чтобы за этим экраном можно было комфортно работать даже в полной темноте (13 кд/м²). Цветовой охват посредственный, что визуально выражается в довольно спокойных цветах – большей насыщенности этой картинке явно не помешало бы. Точность цветопередачи достаточная для ноутбучного дисплея, гамма чуть занижена, цветовая температура лишь чуть выше стандартной 6500K – в итоге изображение выглядит достаточно близким к эталонному, минимальный холодный оттенок почти не ощущается, да и в плане контраста здесь тоже все хорошо как для IPS-панели.

В плане углов обзора у ASUS FX505DU все хорошо – спасибо IPS-панели, даже при взгляде сбоку цвета практически не искажаются, лишь заметно снижается яркость и, чуть меньше – контрастность изображения.

Аппаратная платформа, производительность

В модельном ряду ASUS FX505DU предлагаются устройства с процессорами AMD Ryzen 5 3550H и Ryzen 7 3750H, доступные видеокарты — GeForce GTX 1050 3 ГБ, GeForce GTX 1650 4 ГБ и GeForce GTX 1660 Ti 6 ГБ; у побывавшего у нас на обзоре ноутбука была максимальная конфигурация. Оперативной памяти установлено 8 ГБ DDR4-2400 в одноканальном режиме, есть возможность нарастить ее вплоть до 32 ГБ – сняв крышку, можно получить доступ к двум сокетам SO-DIMM. По системным накопителям возможны варианты от обычного HDD на 1 ТБ (или SSHD 1 ТБ/8 ГБ) вплоть до SSD 512 ГБ – в нашем случае ноутбук был опять-таки укомплектован «по максимуму»: NVMe PCIe M.2 SSD Intel 660p 512 ГБ (SSDPEKNW512G8).

AMD Ryzen 7 3750H был представлен в начале этого года на выставке CES 2019, этот четырехъядерный восьмипоточный процессор использует микроархитектуру Zen+ и производится по 12 нм техпроцессу. Базовая частота составляет 2,3 ГГц (до 4 ГГц в «бусте»), тепловой пакет – 35 Вт.

По производительности этот CPU примерно сопоставим с Intel Core i5-8300H, и в связке с GeForce GTX 1660 Ti эта система хорошо себя показывает в играх – в Full HD разрешении в большинстве случаев можно получить пристойный fps (от 40 кадров/с и выше) при высоких настройках графики; исключение составляют только «тяжеловесы» вроде Assassin’s Creed Odyssey. При этом в проектах, вышедших пару лет назад, вполне реально увидеть 60 fps даже на максимальных настройках.

Уровень шума в состоянии покоя минимальный, в типичной офисной обстановке услышать работу системы охлаждения можно, лишь вплотную приблизив ухо к корпусу. В тихой квартире, конечно, она будет различима явно лучше, но все равно шум будет находиться «в зоне комфорта». Во время игры уровень шума значительно возрастает — на расстоянии полуметра от экрана он составляет 48,5 дБ; плюс периодически система охлаждения «раскручивается», пусть и далеко не на полную мощность, даже от вроде бы минимальных нагрузок (запуск десктопного приложения, начало фоновой загрузки в Steam и т.д.).

В стресс-тесте AIDA64 в течение первых минут процессор работал на частоте ~3 ГГц, температура при этом поднялась до 81 градуса, затем частота снизилась до 2,4 ГГц, температура опустилась до 72 градусов, наличие тротлинга при этом не определялось. Уровень шума системы охлаждения при стресс-тесте одного CPU, без задействования видеокарты, составлял 42 дБ.

Автономность

Емкость батареи составляет 50 Вт*ч, и как для геймерской модели, автономность у ASUS FX505DU оказывается еще достаточно неплохой: при яркости экрана 120 кд/м² в офисном типе батарейного бенчмарка PCMark 10 ноутбук продержался четыре с половиной часа (что позволяет рассчитывать на 5-6 часов реальной эксплуатации при меньшей яркости), в игровом – час с четвертью.