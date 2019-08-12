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Обзор игрового ноутбука ASUS TUF Gaming FX505DU

Обзор игрового ноутбука ASUS TUF Gaming FX505DU

Обзор игрового ноутбука ASUS TUF Gaming FX505DU


TUF Gaming позиционируется как более доступная игровая линейка устройств по сравнению с «топовой» ROG Gaming; в частности, в нее входят 3 геймерских ноутбука серии FX. Сегодня к нам на обзор попала средняя модель, 15-дюймовая FX505DU.

ASUS TUF Gaming FX505DU Red Fusion (FX505DU-AL052)  Новинка
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Дизайн и компоновка

Как для игрового ноутбука, у ASUS TUF Gaming FX505DU еще достаточно «спокойный» внешний вид, хотя геймерская специализация, конечно, угадывается с первого взгляда. Внешне он очень похож на старшую модель, 17-дюймовую ASUS FX705G, только, конечно, с меньшими габаритами: такой же угловатый корпус из алюминиевого сплава с текстурой «под шлифовку», «разлетающиеся» диагональные линии от центра, скошенные углы как у крышки, так и у базы, и вырез в нижней части крышки – сквозь него можно видеть индикаторы состояния ноутбука даже в закрытом состоянии.

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Как для 15-дюймовой игровой модели, он относительно компактен: масса 2,2 кг, толщина 26,8 мм. Рамки вокруг экрана небольшие, ~8 мм по бокам, 13 мм сверху и 41 — снизу. На правой боковой грани расположена только вентиляционная решетка, все разъемы находятся слева: порт Ethernet, HDMI-выход, 3 порта USB 3.0 и мини-джек для подключения проводной гарнитуры. USB Type-C, к сожалению, отсутствует.

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«Тест на макбук» ASUS FX505DU не проходит – хоть крышка и достаточно легко «отрывается» от базы, в определенный момент она все-таки приподнимает за собой основание. Раскрывается экран примерно на 135 градусов – полностью положить его на стол не выйдет, но для игровых задач это и не требуется.

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Клавиатура, тачпад

Клавиатура полноразмерная, 28 см в ширину, плюс «зауженный» (до 6 см) цифровой блок. Кнопка питания вынесена за пределы основного блока, так что случайно на нее нажать не получится. Стрелки частично объединены с цифровым блоком и располагаются правее и ниже правого Ctrl – к такому их положению придется привыкать, поначалу Enter ощущается непривычно «далеко» от них. Клавиши нажимаются тихо и довольно мягко (ход клавиш – 1,8 мм), для игр они подходят лучше, чем для быстрого набора текста – хотя и со слепой печатью, после небольшого периода привыкания, никаких проблем не возникает.

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Специально для геймеров блок WASD оформлен в другом стиле, а клавиша W еще и отмечена выпуклой точкой, чтобы ее было проще нащупать вслепую (причем она ощущается заметно лучше клавиш A и O, которые также по традиции имеют похожие метки). У клавиш имеется RGB-подсветка с тремя уровнями яркости ASUS AURA, настроить ее можно с помощью фирменной утилиты.

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Тачпад средних размеров, хорошо определяется вслепую, приятен на ощупь и обеспечивает высокую точность позиционирования курсора. Единственная претензия, которая у нас к нему появилась – при резком касании тачпад достаточно громко «щелкает».

 

Экран

В ASUS TUF Gaming FX505DU используется IPS-дисплей с диагональю 15,6 дюйма и разрешением Full HD. В зависимости от конфигурации, предлагаются модели с частотой обновления экрана 60 и 120 Гц, у нас в редакции побывал второй вариант. Экран матовый, так что паразитных бликов и отражений в нем нет, кристаллический эффект при этом практически отсутствует.

Максимальная яркость сравнительно невысока — ~240 кд/м², минимальная достаточно низкая для того, чтобы за этим экраном можно было комфортно работать даже в полной темноте (13 кд/м²). Цветовой охват посредственный, что визуально выражается в довольно спокойных цветах – большей насыщенности этой картинке явно не помешало бы. Точность цветопередачи достаточная для ноутбучного дисплея, гамма чуть занижена, цветовая температура лишь чуть выше стандартной 6500K – в итоге изображение выглядит достаточно близким к эталонному, минимальный холодный оттенок почти не ощущается, да и в плане контраста здесь тоже все хорошо как для IPS-панели.

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В плане углов обзора у ASUS FX505DU все хорошо – спасибо IPS-панели, даже при взгляде сбоку цвета практически не искажаются, лишь заметно снижается яркость и, чуть меньше – контрастность изображения.

 

Аппаратная платформа, производительность

В модельном ряду ASUS FX505DU предлагаются устройства с процессорами AMD Ryzen 5 3550H и Ryzen 7 3750H, доступные видеокарты — GeForce GTX 1050 3 ГБ, GeForce GTX 1650 4 ГБ и GeForce GTX 1660 Ti 6 ГБ; у побывавшего у нас на обзоре ноутбука была максимальная конфигурация. Оперативной памяти установлено 8 ГБ DDR4-2400 в одноканальном режиме, есть возможность нарастить ее вплоть до 32 ГБ – сняв крышку, можно получить доступ к двум сокетам SO-DIMM. По системным накопителям возможны варианты от обычного HDD на 1 ТБ (или SSHD 1 ТБ/8 ГБ) вплоть до SSD 512 ГБ – в нашем случае ноутбук был опять-таки укомплектован «по максимуму»: NVMe PCIe M.2 SSD Intel 660p 512 ГБ (SSDPEKNW512G8).

AMD Ryzen 7 3750H был представлен в начале этого года на выставке CES 2019, этот четырехъядерный восьмипоточный процессор использует микроархитектуру Zen+ и производится по 12 нм техпроцессу. Базовая частота составляет 2,3 ГГц (до 4 ГГц в «бусте»), тепловой пакет – 35 Вт.

По производительности этот CPU примерно сопоставим с Intel Core i5-8300H, и в связке с GeForce GTX 1660 Ti эта система хорошо себя показывает в играх – в Full HD разрешении в большинстве случаев можно получить пристойный fps (от 40 кадров/с и выше) при высоких настройках графики; исключение составляют только «тяжеловесы» вроде Assassin’s Creed Odyssey. При этом в проектах, вышедших пару лет назад, вполне реально увидеть 60 fps даже на максимальных настройках.

Уровень шума в состоянии покоя минимальный, в типичной офисной обстановке услышать работу системы охлаждения можно, лишь вплотную приблизив ухо к корпусу. В тихой квартире, конечно, она будет различима явно лучше, но все равно шум будет находиться «в зоне комфорта». Во время игры уровень шума значительно возрастает — на расстоянии полуметра от экрана он составляет 48,5 дБ; плюс периодически система охлаждения «раскручивается», пусть и далеко не на полную мощность, даже от вроде бы минимальных нагрузок (запуск десктопного приложения, начало фоновой загрузки в Steam и т.д.).

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В стресс-тесте AIDA64 в течение первых минут процессор работал на частоте ~3 ГГц, температура при этом поднялась до 81 градуса, затем частота снизилась до 2,4 ГГц, температура опустилась до 72 градусов, наличие тротлинга при этом не определялось. Уровень шума системы охлаждения при стресс-тесте одного CPU, без задействования видеокарты, составлял 42 дБ.

 

Автономность

Емкость батареи составляет 50 Вт*ч, и как для геймерской модели, автономность у ASUS FX505DU оказывается еще достаточно неплохой: при яркости экрана 120 кд/м² в офисном типе батарейного бенчмарка PCMark 10 ноутбук продержался четыре с половиной часа (что позволяет рассчитывать на 5-6 часов реальной эксплуатации при меньшей яркости), в игровом – час с четвертью.

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4
Оценка ITC.UA
Плюсы: Приличная производительность; 120 Гц; приятная полноразмерная клавиатура; относительно компактные размеры, как для игрового ноутбука
Минусы: 8 ГБ ОЗУ; небольшой цветовой охват дисплея; отсутствие USB Type-C
Вывод: ASUS TUF Gaming FX505DU – игровой ноутбук среднего уровня, с достойной производительностью в играх, сдержанным дизайном (в котором, тем не менее, четко прослеживается геймерская направленность) и с хорошим IPS-экраном, поддерживающим частоту обновления 120 Гц. Несколько удивляет откровенно небольшой объем оперативной памяти, особенно в такой достаточно мощной конфигурации; к счастью, ее достаточно легко нарастить самостоятельно.

Технические характеристики

Обзор игрового ноутбука ASUS TUF Gaming FX505DU ASUS TUF Gaming FX505DU Red Fusion (FX505DU-AL052)
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Тип Ноутбук
Конструкция Классический
Операционная система DOS
Диагональ, дюймов 15,6
Тип матрицы IPS
Тип покрытия глянцевое
Разрешение 1920x1080
Сенсорный -
Процессор AMD Ryzen 7 3750H
Частота, ГГц 2,3-4,0
Количество ядер процессора 4
Оперативная память, ГБ 8
Максимальный объем оперативной памяти, ГБ 16
Тип памяти DDR4
Жесткий диск, ГБ -
SSD, ГБ 512
Оптический привод -
Графический адаптер, объем памяти NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti, 6 ГБ
Внешние порты 1x USB 2.0, 2x USB 3.0, HDMI, 1x 3,5 мм комбинированые аудио и микрофон
Картридер +
WEB-камера +(1,0 Мпикс)
Подсветка клавиатуры -
Сканер отпечатка пальцев -
Сетевой адаптер 10/100/1000
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 5.0
3G/LTE -
Вес, кг 2,2
Размер, мм 360,4х262х26,8
Материал корпуса алюминиевый сплав, магниевый сплав/пластик
Цвет корпуса черный
Емкость, мАч нет данных
Количество ячеек 4
Мощность, Вт*ч 48
Напряжение батареи, В нет данных
Тип аккумулятора Li-Pol
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