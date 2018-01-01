Обзор ноутбука ASUS Zenbook Flip 14 (UX461UA)

Каких только ноутбуков сейчас нет. Выбор вариантов настолько велик, что лептопы легко превзойдут декстопы по количеству доступных моделей у топовых производителей, ведь тут есть переменные не только в конфигурациях, но и в других деталях, вроде дисплеев, цветов и материалов корпуса, комплектах поставки и прочем. Сегодня речь пойдет про еще один Flip из линейки ASUS Zenbook (совсем недавно у нас уже был один похожий образец) – 2-in-1, который из ноутбука можно превратить в планшет.

Модельный ряд

Очевидно, что линейка Flip не состоит из игровых высокопроизводительных систем, но и к слабым нетбукам она не относится. Такие ноутбуки удобны в случаях, когда пользователю нужен небольшой компьютер, который можно сложить в планшет для рисования, развлечений, а в некоторых случаях даже для рабочих целей.

В этот раз у нас на обзоре модель UX461UA, которая отличается 14-дюймовым экраном (есть «Флипы» поменьше и побольше), наличием большого количества доступных разъемов и процессорами восьмого поколения Intel Core.

Комплектация и первые впечатления

К сожалению, к нам в редакцию попал тестовый семпл без коробки, только сам ноутбук и зарядное устройство для него. Благо, для полноценной работы этого хватит. Разве что тем, кто не расстается со своим компьютером, довольно важным будет чехол для защиты при транспортировке.

С самого начала использования можно порадоваться наличию двух разъемов USB-A, а также HDMI. Некоторые модели ноутбуков уже ограничиваются только USB-C, а для всего остального потребуют переходники, которые производители далеко не всегда кладут в коробку. Для прочего удобства есть и USB-C, который пригодится для подключения удобных доков с хабами, коих в последнее время становится все больше. В остальном ноутбук напоминает обычный среднестатистический Zenbook. Те, кто плохо ориентируется в модельном ряде, вряд ли сразу отличат его от кого-то другого «Зенбука».

Дизайн и удобство использования

Фирменный Zen-стиль все еще продолжается в новых моделях ASUS. Для тех, кто следит за рынком ноутбуков, тут есть знакомые зеркальные логотипы, характерный узор на верхней крышке и звук от Harman/Kardon. Если вы обновитесь с какого-либо предыдущего ноутбука серии Zenbook, очень сомневаюсь, что у вас будет ощущение новизны. Так как я уже пользовался такими (в том числе и Flip’ами), эта модель внешне не показалась мне новой.

Если отставить преемственность дизайна в сторону, то перед нами довольно компактный 2-in-1 (327×226×13.9 мм, 1,4 кг) в алюминиевом корпусе, который может быть светло-серым, либо темно-серым. Глянец на корпусе есть только на креплениях дисплея, и выглядит это решение не сильно практичным, ведь со временем может собрать на себе лишние царапины. Но в остальном корпус кажется уверенным, в использовании он хорош (без лишних звуков, крепления сильные, грани аккуратные).

Как уже упоминалось, ноутбуку хватает разъемов: на правой грани находится гнездо питания, HDMI, USB-A (3.0), комбинированный разъем для наушников, USB-C и прорезь для microSD (не спорю, кардридер полноразмерных SD-карт был бы куда более полезным). Слева на корпусе есть кнопка включения, качелька регулировки громкости и еще один USB-A (3.0). Но рядом с ними есть довольно крупная прорезь для вентиляции, которая некрасиво смотрится. Расположить ее между топкейсом и дисплеем не получилось бы, ведь сложив устройство в планшет получилось бы тоже неудобно. Это единственное, с чем придется смириться, ведь в остальном лептоп, на мой взгляд, выглядит хорошо (пусть и не ново).

В режиме ноутбука он удобен. В первую очередь, из-за небольшого размера и веса. Его легко куда-либо брать, или работать, поставив себе на колени. Правда, на столе его очень просто сдвинуть с места, включая что-либо в разъемы, или банально открывая/закрывая крышку, ноутбук стоит придерживать. Как планшет он очень большой. Это, конечно, субъективно, но мне намного удобнее использовать его именно как классический лептоп, а не планшет, но это зависит от привычек и потребностей.

Как бы там ни было, формат 2-in-1 оставляет дополнительную свободу. Если складывать ноутбук в планшет приходится не так и часто, то в моменты, когда это будет действительно актуально, такая возможность может выручить. А в остальное время перед пользователем будет вполне компактный и удобный компьютер.

Дисплей

В этот раз у нас на тесте, можно сказать, Flip среднего размера, ведь у самых компактных диагональ дисплея составляет 13.3 дюйма, а у самых больших – 15.6. В нашем случае это ровно 14″ с Full HD-разрешением. Для данной модели нет других опций. Как всегда, для себя я установил скейлинг 125%, что позволяет более эффективно распоряжаться пространством.

Установленная в ноутбуке IPS-матрица вполне хороша. Покрутив экран, конечно, можно заметить перепады оттенков, но в повседневном использовании они совершенно незаметны. Картинка не перенасыщенная, а цветов хватает. Температуру подправить тоже не хотелось (но если понадобится, для этого все еще есть приложение ASUS Splendid Utility). Экран хорош как для повседневной работы, так и для развлечений.

Покрытие дисплея может быть только глянцевым, ведь все комплектации этой модели с сенсорными экранами. Это может быть не лучший вариант для работы под солнцем, но в остальных случаях подсветки будет достаточно. Сенсор работает как нужно, есть поддержка работы со стилусом. За время использования мне так и не удалось найти на что можно пожаловаться с таким дисплеем.

Клавиатура, трекпад, мультимедия

14-дюймовый «Флип» оснащается довольно большой клавиатурой островного типа. Для Num-блока места не нашлось (что хорошо). Люблю клавиатуры ASUS за длинные Shift’ы и Enter, который помещается в один ряд. Ход клавиш довольно глубокий, а шума от них практически нет. Размещение кнопок позволяет мне печатать вслепую, совершенно не поглядывая на клавиатуру. Как обычно, есть три градации мощности подсветки.

Трекпад немаленький, мне его хватало. Он слегка утоплен в топкейс. Его работа тоже не разочаровала, мышку я подключал только для игр, а в остальном спокойно пользовался сенсорной поверхностью. Тут же должен быть и сканер отпечатка пальца, но тестовый семпл, к сожалению, обошелся без него (такое удовольствие предоставляется опционально). Не думаю, что его работой кто-то останется недоволен, сейчас такие датчики работают быстро и точно.

И звук не обошелся без похвалы. Логотип Harman/Kardon имеется, и не случайно. Даже с оглядкой на небольшую толщину корпуса, динамики выдают довольно объемный звук, при этом не пищат и не хрипят на максимуме мощности. Для небольшого помещения такого звука будет совершенно достаточно не просто во время разговоров и просмотра видео в Интернете, но и для прослушивания музыки. Стоит отметить, что если развернуть ноутбук в планшет, динамики слегка закроются (они расположены внизу топкейса) и звук поменяется не в лучшую сторону.

Встроенной веб-камеры с HD-разрешением хватит для видеосвязи. На большее от нее не стоит рассчитывать.

Производительность и ПО

Чаще всего подобные компьютеры не блистали мощностью. Тем не менее, ноутбук не разочаровывает. Выбирать предстоит между четырехъядерными/восьмипоточными i5-8250U и i7-8550U. Мне достался последний. За обработку видео отвечает либо интегрированный чип Intel HD Graphics 620 (как в нашем случае), либо Nvidia GeForce MX150. Оперативной памяти может быть 8 или 16 ГБ. Накопители есть двух типов: 128/256/512 ГБ в виде SATA3 SSD, либо 512 ГБ PCIe. Независимо от комплектации пользователю будут доступны Bluetooth 4.2 и Wi-Fi класса АС.

Для простых задач (браузинга, офиса, почты, мессенджеров и прочего) такого компьютера хватит даже в базовой версии. Во всех комплектациях установлены быстрые SSD, достаточно оперативной памяти и хватает мощности. Наш тестовый ноутбук даже позволит немного сыграть в GTA V, но с очень низкими настройками графики. Правда, очень сомневаюсь, что такой компьютер будут покупать для этих целей. В любом случае, сильного нагрева я не наблюдал, но под нагрузкой СО хорошо слышно.

Windows 10 от производителя получит несколько лишних приложений. Среди них сразу стоит удалить McAffee, что по моим ощущениям немного продлит автономность. Все остальное не сильно навязчивое, кроме окна, которое упорно предлагает зарегистрироваться как клиент ASUS. Работой Windows на таком «железе» я, опять же, остался доволен. Все работает быстро, загрузки ждать не приходится. В начале была небольшая проблема с обновлениями (установка апдейта останавливалась на 99%), но если верить поддержке Microsoft, такое может случиться с каждым и не имеет отношения к компании ASUS. Других проблем во время тестирования не обнаружено.

Автономность

Наш Flip получил батарею емкостью 57 Вт•ч. В PCMark тест автономности проработал 3 часа 41 минуту. На деле при нетребовательных задачах у меня удавалось прожить без розетки 6-7 часов, а двухчасовое кино отнимало 25%. Поиграть без розетки в упомянутую GTA V на нашей конфигурации можно около полутора часов.

Зарядный блок не очень большой (с несъемным кабелем), для него не потребуется отдельная сумка. На полное восстановление заряда батареи от него нужно 2:30.