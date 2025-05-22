Беспилотная башня для танков Leopard 1: безопасность экипажа, уникальные огневые характеристики и современные цифровые технологии

Бельгия объявила о намерении предоставить в этом году Украине военную помощь на €1 млрд. Возможно, что самое интересное в новом пакете — это прототип танка Leopard 1 с дистанционно управляемой башней Cockerill 3105. В случае успешных испытаний в боевых условиях он может стать основой для глубокой модернизации сотен единиц устаревших Leopard 1, которые Украина ранее получила от союзников. Мы решили подробнее изучить технические характеристики бельгийской беспилотной башни и разобраться, сможет ли ее внедрение повысить боевую эффективность «Леопардов» прошлого поколения.

Основной боевой танк Leopard 1А5 — основной боевой танк Leopard 1А5

Согласно имеющимся договоренностям, Украина должна получить от союзников почти 200 танков Leopard 1А5, из которых по состоянию на весну 2023 года поступило более 100, а 18 согласно последнему отчету Oryx было потеряно. В то же время только на складах в Германии и Италии находится более 2000 танков версии А5, 500 машин имеет Греция, 468 — Нидерланды и 230 — Дания. Этот далеко не полный перечень свидетельствует, что члены НАТО способны значительно нарастить поставки «Леопардов», поэтому стоит присмотреться к ним подробнее.

Основной боевой танк Leopard встал на вооружение Бундесвера в 1965 году и был создан для борьбы с советскими Т-55 и Т-62. В середине 80-х он прошел модернизацию для противодействия более новым Т-64, Т-72 и Т-80, после которой получил индекс 1A5. Боевую мощь «Леопарда» обеспечивает 105-мм нарезная пушка L7A3, способная в зависимости от типа боеприпасов наносить точное огневое поражение целей на дальности до 3 километров

Механизм автоматического заряжания отсутствует, поэтому экипаж состоит из четырех человек: механика-водителя, командира, наводчика и заряжающего. Двигатель мощностью 830 л. с. в сочетании с гидромеханической трансмиссией разгоняет боевую машину весом 42 тонны до 65 километров в час, а запас топлива 985 литров позволяет ей без дозаправки пройти 560 км.

Leopard 1А5 получил заимствованную у Leopard 2 систему управления огнем со стабилизированным основным телескопическим прицелом, лазерным дальномером и тепловизором производства Carl Zeiss. Присутствует также баллистический вычислитель, способный учитывать при наведении тип боеприпаса, температуру воздуха, скорость ветра и атмосферное давление. Еще одним важным обновлением стала разработка для пушки L7A3 улучшенных подкалиберных боеприпасов.

Украинские танкисты отмечают, что по сравнению с Т-64 Leopard имеет лучшую оптику, систему управления огнем с ночным прицелом и высокую скорость заднего хода, которая позволяет оперативно покинуть поле боя. Мощности подкалиберных 105-мм снарядов немецкого танка достаточно для поражения Т-72 и Т-90 в лобовой проекции. В то же время броневая защита Leopard 1 в современных условиях является совершенно недостаточной.

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Броня толщиной 70 мм с наклоном 60° в лобовой проекции и 30-35 мм с бортов способна защитить только от огня советских 30-мм автоматических пушек и осколков снарядов. Но почти гарантированно будет пробита в случае попадания бронебойного снаряда танковой пушки или кумулятивного боеприпаса гранатомета. Поэтому украинские инженеры сразу начали работу по улучшению защищенности экипажа. В частности полученные Leopard 1 оборудовали динамической защитой «Контакт» и противокумулятивными экранами.

Беспилотные башни — перспективное направление развития современных танков

В поисках новых конструктивных решений, которые могут обеспечить танкам лучшую защиту, еще в 1980-х годах начались эксперименты с безэкипажными башнями. На том этапе технологического развития они не вышли из стадии прототипов. Но в последнее время привлекают все большее внимание ведущих армий мира.

Главное преимущество безэкипажной башни в том, что боевое отделение с пушкой и боекомплектом размещено отдельно от экипажа. А расположенные в бронированной капсуле люди в случае попадания в башню имеют лучшие шансы на выживание. Кроме этого дистанционно управляемая башня предусматривает высокий уровень автоматизации, что позволяет уменьшить количество экипажа, размеры башни и одновременно усилить ее бронирование.

AbramsX

Американская компания General Dynamics представила танк Abrams X с безлюдной башней и искусственным интеллектом на выставке AUSA-2022. Согласно информация на сайте производителя, он имеет уменьшенный вес, гибридную силовую установку, безлюдную башню с автоматом заряжания и турель с 30 мм пушкой Kongsberg Protector RS6, адаптированной для борьбы с беспилотниками. Безопасность танка усилена израильской системой активной защиты Trophy и датчиками предупреждения о лазерном облучении.

Leopard 2A-RC 3.0

В 2024 году появилась информация о новейшей разработке французско-немецкой оборонной компании KNDS — перспективный танк Leopard 2A-RC 3.0. Эта инновационная конструкция может похвастаться чрезвычайно плоской башней беспилотной башней, автоматом заряжания, который позволяет делать три выстрела за 10 секунд и улучшенной защитой экипажа в компактном бронированном отсеке.

Примечательно, что башня Leopard 2A-RC 3.0 приспособлена для установки перспективных пушек различного калибра: 120 мм, 130 мм или даже 140 мм. Кроме этого танк оснащен 30-мм дистанционно управляемой турелью для борьбы с беспилотниками и наземными угрозами ближнего радиуса действия, а также противотанковыми ракетами, способными поражать цели вне прямой видимости.

Беспилотная башня Cockerill 3105 для украинских Leopard 1А5

Ранее рассматривались различные варианты повышения боевых качеств широко распространенных танков Leopard 1А5. Все они, включая интеграцию новой 120 мм пушки, требовали внесения многочисленных изменений в базовую конструкцию. Однако несколько лет назад франко-бельгийская оборонная компания John Cockerill Defense предложила универсальное решение — новую башню, которую можно быстро и относительно просто установить на надежное шасси Leopard 1 или другие соответствующие платформы.

В старой башне Leopard 1 размещались все члены экипажа кроме водителя: командир, наводчик и заряжающий. Новая башня Cockerill 3105 имеет систему автоматического заряжания с магазином на 12-16 снарядов и полностью безэкипажная. Калибр пушки остался 105 мм, но сама пушка получила новую конструкцию с более высокой начальной скоростью снарядов и соответственно лучшей эффективностью против бронированных целей.

Снаряд следующего поколения APFSDS-T (Armour Piercing Fin Stabilized, Discarding Sabot — бронебойный, стабилизированный оперением) может пробить более 600 мм катаной гомогенной брони. Не менее удивительными являются характеристики пушки с боеприпасами HEP (High-Explosive Plastic/Plasticized), испытания которых в США позволили пробить железобетонную стену толщиной 200 мм.

Кроме 105 мм снарядов через ствол можно запускать украинскую противотанковую управляемую ракету «Фаларик»которую украинское КБ «Луч» специально разработало для этой же пушки еще в 2010 году. На испытаниях в Шотландии две ракеты «Фаларик», запущенные из бельгийской башни CT-CV на шасси бронетранспортера «Пиранья-3», точно поразили цели на дальности более 2900 метров.

Освободившееся в башне место позволило увеличить угол вертикального возвышения пушки до исключительных 42 (!) градусов. Это существенно расширяет ее возможности для ведения огня с закрытых позиций. Дополнительное вооружение башни включает спаренный с пушкой 7,62 мм пулемет и дистанционно управляемую турель, на которой можно установить 7,62 мм пулемет, тяжелый 12,7 мм пулемет, или гранатомет калибра 40 мм.

Башня оборудована восемью дымовыми эжекторами, камерами наблюдения с углами обзора 360°, может быть укомплектована системой активной защиты (APS), системой обнаружения снайперского огня и детектором предупреждения о лазерном облучении (LWD). Командир экипажа и наводчик имеют прицелы с двухосевой стабилизацией и дневным и ночным каналами, а также могут использовать функцию «охотник-убийца» (пока командир экипажа ведет поиск целей, наводчик имеет возможность самостоятельного поиска и ведения огня).

Броня башни также изменилась. Она изготовлена из новых, более легких материалов. При том же уровне баллистической защиты танк на пять тонн легче, что улучшает его мобильность. К тому же башенная система является беспилотной, поэтому в случае попадания в нее здоровье и жизнь экипажа подвергаются меньшему риску, чем раньше.

В совокупности с улучшением ситуационной осведомленности экипажа, повышением огневой мощи и точности стрельбы это делает бельгийское предложение достаточно привлекательным. Впрочем, сначала испытания башни Cockerill 3105 должны показать ее эффективность на поле боя. И даже тогда окончательное решение будет приниматься с учетом стоимости переоборудования сотни танков, находящихся на вооружении Украины.

На этом фоне представляет интерес опыт эксплуатации Cockerill 3105 в других армиях мира. Известно, что бельгийской башней оснащается турецкий легкий танк Kaplan MT. Он находится на вооружении индонезийской армии (заявлено о намерении приобрести до 400 единиц) и проходит испытания в Бразилии, военные которой выбирают между турецкой машиной и разработкой собственного основного боевого танка.