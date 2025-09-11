Блокчейн-города и лайнеры: куда они исчезли?

Много обещаний было сделано. Идеалисты и дегены предприняли несколько попыток создать особые уголки для единомышленников по всему миру. Но из десятков проектов лишь несколько смогли дотянуть до стадии начала работ. А до финальной реализации — только один. Большинство не пережили ограничения регуляторов, нереалистичные ожидания и другие сложности. Вспомним самые амбициозные проекты и что с ними произошло.

Круизный лайнер MS Satoshi

Трое биткоин-энтузиастов в 2020 году купили круизный лайнер Pacific Dawn за $9,5 млн с намерением превратить его в плывущий блокчейн-город возле Панамы. Корабль должен был стать центром для цифровых кочевников, где можно было бы майнить крипту, вести бизнес и рассчитываться за все в биткоинах. Но расходы на топливо в размере около $12 тыс. в день, пандемия COVID-19 и жесткое морское регулирование поставили точку. Уже в декабре 2020 года корабль был продан.

Либерленд

В далеком 2015 году чешский праворадикальный либертарианский политик Вит Едличка заявил о праве собственности на незаселенный участок поймы на реке Дунай между Хорватией и Сербией. Едличка провозгласил там новое государство, названное «Свободная республика Либерленд», где ввели собственную криптовалюту — Liberland Dollar (LLD). В сентябре 2025 года либерледский токен стал доступен на криптотрейдинговой платформе Alchemy Pay. Хотя ни Хорватия, ни Сербия не претендуют на территорию Либерленда, ни одна из них не поддерживает эту идею.

Основатели, пресса и активисты неоднократно имели столкновения с полицией при попытках пересечения хорватской границы.

«Свободная республика Либерленд» не имеет дипломатического признания со стороны государств — членов Организации Объединенных Наций. Однако Либерленд установил дипломатические отношения с самопровозглашенным государством Сомалиленд, которое провозгласило независимость от Сомали в 1991 году. Либерленд и Сомалиленд подписали Меморандум о взаимопонимании в сентябре 2017 года с целью установления более тесных отношений и сотрудничества в области технологии, энергоснабжения и банковского дела. Также 16 апреля 2017 года Bitnation анонсировала партнерство с Либерлендом.

Bitnation — это компания, которая называет себя первым в мире «электронным государством», работающим на базе технологии блокчейн. Она предоставляет ряд услуг, характерных для традиционных государств: удостоверение личности, подтверждение значимых событий (нотариат).

CityDAO

В 2021 году американский штат Вайоминг принял закон, признавший DAO (децентрализованные автономные организации) юридическими лицами. При поддержке 5 тыс. человек проект CityDAO собрал $8 млн инвестиций и купил 40 акров земли. Целью проекта было доказать, что DAO могут покупать и управлять землей, оптимизировать процесс принятия решений и управления муниципальными органами, а также решать конфликты.

За первый месяц проект собрал более 250 тыс. путем продажи невзаимозаменяемых токенов (NFT) под названием Citizen NFT. Покупки у влиятельных прокриптовалютных предпринимателей, таких как миллиардер-инвестор Shark Tank Марк Кьюбан и генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг, помогли подогреть интерес к CityDAO. Так началось «строительство города будущего на блокчейне Ethereum».

Однако землю большинство участников сообщества хотели использовать как заповедник, а согласно местному законодательству на ней можно было построить только один жилой дом. Также взлом Discord-сервера стоил проекту $95 тыс. Мечта об утопическом городе осталась лишь мечтой, хотя и достиг успеха в юридической плоскости.

Akon City

В 2018 году певец Akon объявил о создании криптовалюты Akoin, которая должна была стать основой для города будущего — Akon City в Сенегале. Проект стоимостью $6 млрд должен был включать университет, больницу, бизнес-центры, жилье и использовать возобновляемые источники энергии. Все это должны были реализовать до 2029 года.

Но, несмотря на слова Akon в 2022 году, что проект «на 100 000% в процессе реализации», после первой церемонии запуска не было проведено никаких значительных строительных работ. Уряд Сенегала подтвердил — проект застопорился и восстановление невозможно. Чиновники назвали основными причинами нехватку финансирования и остановку строительства, вызванную пандемией.

Хотя власти страны утверждают, что сейчас работают с Akon над более «реалистичным» проектом развития для того же участка Земля вблизи Мбодьена остается ценной, особенно с приближением Юношеских Олимпийских игр 2026 года и ожидаемым ростом туристической активности.

Тем временем криптовалюта Akoin упала до нуля, а в 2025 году правительство Сенегала официально объявило об отмене проекта.

Blockchains LLC

В феврале 2021 года блокчейн-инкубатор и инвестиционная фирма Blockchains LLC начала амбициозный проект по строительству блокчейн-города. Компания приобрела 67 тыс. акров земли за $170 млн в пустыне Невада в округе Стори. Этот участок должны были превратить в жилые дома и бизнес-парки. Генеральный директор Джеффри Бернс представлял себе город, где жители будут расплачиваться за товары и услуги криптовалютой. Вся информация, включая налоговые, медицинские и трудовые справки, велась бы на блокчейне.

Строительство должно было начаться в 2022 году с появления 15 тыс. домов и 3 миллионов квадратных метров коммерческих и промышленных помещений. Однако предложенный в проекте источник воды требовал бы трубопровода длиной 160 км. Еще одной проблемой было то, что план требовал изменить законодательство Невады и создать «инновационную зону», которая по сути позволила бы компаниям функционировать как правительствам округа, что включало взимание налогов, создание судов и принятие решений по использованию земли и воды. Законодатели и общественность не были в восторге.

Либерстад

В 2015 году Джон Холмсленд и Сондре Бьеллос основали общину Либерстад в Норвегии и начали застройку территории в марте 2017 года. Они приобрели землю за счет пожертвований в Liberstad Drift Association. Либерстад официально появился в июне следующего года. Проект, основанный на анархистских и волонтерских принципах, «вынужден начать путь создания нового и усовершенствованного общества, которое отстаивает мир и свободу».

В 2019 году частный анархо-капиталистический город принял криптовалюту City Coin (CITY), встроенную в платформу умного города на базе блокчейна, как официальное средство обмена.

Автономная область Либерстад, расположенная недалеко от Кристиансанда на юге Норвегии, занимает 150 гектаров земли. Либерстад легально владеет землей и управляет ею, имеет постоянных жителей. Это единственная известная история успеха в создании блокчейн-городов.