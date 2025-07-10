Биткоин достиг нового исторического максимума — что ждет рынок дальше?

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Биткоин мощно завершает неделю, достигая отметки в $112 тыс. перед незначительной коррекцией. Сначала BTC обновил исторический максимум, после чего откатился к отметке в $111,276. Аналитики остаются оптимистичными относительно будущего ведущей криптовалюты. В целом, за последние 24 часа BTC вырос почти на 2,4%. Это подтолкнуло рыночную капитализацию биткоина до $2,2 трлн. Монета находится среди десяти наиболее ценных активов мира, сразу за Amazon ($2 трлн) и Alphabet (Google) с $2.12 трлн. Что же дальше?

Биткоин подтягивает за собой альткоины

С начала недели цена биткоина претерпела существенный рост. Несколько факторов способствовали этой положительной динамике: благоприятные макроэкономические события, а также более широкое принятие BTC институциональными инвесторами.

Согласно индексу Fear & Greed, настроения рынка сейчас находятся в зоне жадности, поэтому альткоины тоже понемногу растут. Капитализация всего крипторынка достигла $3,43 трлн, что на 0,24% больше, чем вчера. Капитализация альткоинов составляет $248,552 млрд (без учета биткоина и Эфира).

Новый рекорд биткоина разворачивается в соответствии с ожидания аналитиков 10x Research. После прорыва тренда 29 июня, подобные сигналы появились и в отношении Ethereum (ETH), Ripple (XRP) и Solana (SOL), что свидетельствует о более широком смещении на криптовалютном рынке.

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Эксперт VanEck Мэтью Сигел считает, что цена BTC в $180 тыс. в 2025 году вполне реальна. Тем временем Bitwise прогнозирует уровень $200 тыс. в течение текущего года. Однако более реальной выглядит отметка в $126,773.

Бычьи настроения продолжаются, но возможна коррекция

За три месяца биржевые фонды (ETF), торгующие биткоинами на споте и котирующиеся на американской бирже, привлекли миллиарды долларов капитала инвесторов на фоне политического давления на Федеральную резервную систему (ФРС) США с требованием снизить ставки.

По словам основателя 10x Research Маркуса Тилена, постоянные потоки капитала (крупные покупки криптовалют) сейчас заставляют трейдеров, которые были не готовы к такому росту, догонять рост через деривативы (фьючерсы, опционы и т.д.). Это восстанавливает бычий импульс.

«Резкий всплеск притока средств в биткоин-ETF с конца апреля 2025 года был в основном вызван политическим давлением на Федеральную резервную систему, когда Дональд Трамп открыто потребовал, чтобы председатель Джером Пауэлл снизил ставки до 1% и подал в отставку. То, что началось как партийное давление, с тех пор расширилось — директор Федерального агентства по финансированию жилья Билл Пулт и сенатор Синтия Ламмис также призвали Пауэлла уйти в отставку», — сказал Тилен.

Притоки в биткоин-ETF: $15 млрд чистых покупок с середины апреля. То есть трейдеры, которые в свое время не купили криптовалюту, или купили слишком мало, вынуждены возвращаться на рынок.

Но излишний оптимизм может стоить дорого. Почти 99% биткоин-инвесторов сейчас находятся «в плюсе», согласно данным Glassnode. Общая нереализованная прибыль составляет $1,3 трлн. Это может побудить некоторых из них к фиксации прибыли, что повлечет за собой краткосрочную коррекцию.

Согласно данным Santiment, соотношение оптимистических к пессимистическим комментариям о биткоине на платформах как X, Reddit и Telegram выросло до 1,51 — это самый высокий показатель за последние три недели. Однако предыдущие всплески настроений 11 июня и 7 июля сопровождались падением цены. Биткоин ненадолго коснулся отметки в $109,595 в понедельник, прежде чем упасть до $107,681, вероятно, из-за эмоциональных покупок и продаж розничных инвесторов.

За последние дни многие розничные инвесторы потеряли интерес или не верили в рост и вышли с рынка. Это классическая ситуация перед прорывом. История показывает, что крипторынок часто движется против ожиданий толпы. Когда мелкие инвесторы показывают страх или нетерпение (FUD), это — сигнал для опытных игроков, что пришло время покупать. И на этот раз ситуация повторилась.

Теперь, когда биткоин достиг исторического максимума после 7 недель ожидания, если количество новых владельцев начнет расти, это будет признаком, что запускается FOMO (страх потерять прибыль), и еще больше людей начнет покупать BTC.