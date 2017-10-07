Что посмотреть на CEE 2017?

7-8 октября в КиевЭкспоПлаза проводится ежегодная выставка электроники CEE2017, организацией которой занимается дистрибьютор ERC вместе с партнерами. Наверняка многие задаются вопросом — а стоит ли идти? 6 октября CEE работала в формате B2B day, так что мы воспользовались возможностью посетить выставку заранее, прежде чем она откроет двери перед всеми желающими.

Новинки

CEE проводят в октябре не просто так — как правило, за месяц в Украину успевают привезти большинство новинок с IFA и глобальных презентаций компаний, так что производителям есть что показать. Журналисты смотрят на них зевая (все уже видели), но обычным пользователям вполне интересно.

В этом году новые гаджеты нашлись даже для прессы. Например, ASUS успели привезти новые Zenfone 4, в скором времени они поступят в продажу.

Huawei через месяц обещают начать продавать в Украине свои ноутбуки — MateBook X и D. Еще компания показывает Huawei P10 Lite, плюс большинство других смартфонов, уже присутствующих в продаже.

На небольшом стенде Xiaomi от Алло нашелся один Mi Mix 2, а Samsung выставляют множество Note8, собранные «наборы» для демонстрации Dex, новые носимые устройства. В целом, можно найти все самое интересное.

Что еще?

Фактически, на CEE представлены все производители, обзоры чьей продукции вы можете регулярно видеть на наших страницах. Смартфоны, ноутбуки, камеры, комплектующие, аксессуары — пускай не в полном объеме, но есть на выставке.

Также есть телевизоры, бытовая техника, сетевое оборудование. Нашлось место парочке стендов с электроинструментом, световым оборудованием (Philips), гаджетами для ухода за телом (Philips, Panasonic, Remington).

Есть пара экспонентов представляющих решения для 3D-печати. Удивительно, но в этом году на CEE пришли даже отдельные автопроизводители (VW, Mazda, Skoda, Citroen).

Крупные производители выставляются в формате относительно просторных демо-зон, позволяющих относительно свободно рассмотреть и попробовать все своими руками.

Организация

В прошлые годы CEE ютилась в единственном павильоне комплекса, но в этому году площадь немного расширилась. Официально — до двух павильонов, на практике — до полутора.

Основные стенды собраны вместе, а через крытый «переход-трубу» можно добраться до соседнего павильона с игровой зоной Wargaming, небольшим треком для езды на электротранспорте Ninebot Segway (гироскутеры, самокаты, моноколеса), демо-зоной с продукцией Xiaomi от Алло и различными детскими конструкторами.

Раньше многие жаловались на постоянный шум и толпы вокруг Wargaming, так что условное отделение геймеров от других экспонентов можно записать в «плюсы».

Даже в нулевой день на выставке было относительно людно, а с учетом того, что в этом году организаторы довольно активно рекламировали мероприятие, на выходных на CEE должно быть тесновато, несмотря на увеличение площади. С другой стороны — толпы свойственны любой интересной выставке, независимо от страны и места проведения. Развитой инфраструктуры в КиевЭкспоПлаза не появилось, так что к парочке лавок с едой наверняка будут очереди, а парковочных мест на всех не хватит — все традиционно.

Идти или не идти?

Конечно, CEE не сравнится по масштабности и зрелищности с международными выставками, но мне кажется, что посетить мероприятие будет вполне интересно. Главное решить зачем вы туда идете. В данном случае выставка — хороший способ найти всю интересующую технику в одном месте и многое попробовать самому, плюс возможность пообщаться не только с промоутерами, но и представителями компаний.

КиевЭкспоПлаза находится по адресу ул. Салютная 2-Б (метро «Нивки»), время работы: с 10:00 до 19:00. Стоимость входных билетов на выходных — 80 грн. (промокод CEE2017 должен обеспечить скидку 50%).