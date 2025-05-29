Что известно о Caracal: ВСУ первыми в мире получили на вооружение немецкие десантно-штурмовые машины

В начале 2025 года немецкий концерн Rheinmetall начал серийное производство тактических внедорожников Caracal. Первыми возможность испытать новую разработку европейского оборонпрома получили ВСУ. Рассказываем, какие особенности имеют десантно-штурмовые машины Caracal и сколько их Германия уже передала Украине.

Что такое Caracal и сколько их получит Украина

В ноябре 2023 года Rheinmetall обнародовал пресс-релиз, в котором сообщалось о планах предоставить Украине пять новейших десантных машин Caracal в конце 2023 и в начале 2024 года. В феврале текущего года проект German Aid to Ukraine информировал, что «общее количество переданных ВСУ Caracal достигло 20, и еще пять машин будет поставлено в ближайшем будущем». А 23 мая 2025 года одна из них появилась на фото полка Сил специальных операций «Рейнджер».

Caracal — новая легкая десантно-штурмовая машина, которая с 2025 года станет основным транспортным средством немецких и нидерландских аэромобильных формирований. Ожидается, что производитель поставит до 3058 аэромобильных платформ Caracal, включая 2054 для немецкой армии и 1004 для нидерландской армии, согласно многолетнему рамочному контракту на сумму 1,9 млрд евро.

Автомобиль базируется на доступном на рынке шасси G-класса от Mercedes-Benz, что должно обеспечить простоту ремонта и легкую закупку запчастей в течение 20-летнего срока службы. Он обеспечивает широкий спектр возможностей начиная от простой перевозки войск, спасательных и санитарных работ и заканчивая боевыми задачами. Но в первую очередь предназначен для воздушно-десантных миссий и подразделений специального назначения.

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В Rheinmetall отмечают, что компактность, маневренность и скорость придают боевым машинам Caracal высокую мобильность, а низкая сигнатура в сочетании с масштабируемой защитой и возможностью установки различных вариантов оружия позволяют доминировать на поле боя.

Особенности десантной платформы Caracal

Семейство тактических внедорожников Caracal построено на новом полноприводном шасси серии G-Class 464. Автомобиль оснащен шестицилиндровым дизельным двигателем мощностью 249 л. с. с крутящим моментом 600 Нм и может развивать скорость до 140 км/ч. При весе 2900 кг он способен перевозить до 2000 кг груза. Но несмотря на свою мощность остается одним из самых компактных в своем классе, его размеры составляют всего 4,73 м в длину, 1,81 м в ширину и 1,85 м в высоту.

Благодаря полному приводу и девятиступенчатой автоматической коробке передач нового поколения Caracal имеет хорошие внедорожные характеристики, которые позволяют ему преодолевать склоны до 60%, траншеи шириной 0,5 метра и водоемы глубиной до 0,7 м. Преимуществом платформы также является возможность использования шасси 4×4 или 6×6 в различных вариантах со способностью буксировать прицеп весом до 2 тонн.

Caracal имеет конструкцию с открытой крышей и может разместить до пяти военнослужащих. В верхней части машины расположено универсальное крепление для оружия, на которое можно установить 12,7 мм пулемет M2 Browning, автоматический гранатомет или пулемет меньшего калибра. Задняя часть машины служит грузовым отсеком.

Одной из главных фишек немецкой «кошки» является модульность надстройки, что позволяет размещать разнообразное оборудование для широкого круга задач. Пассажирскую кабину легко переоборудовать в грузовую платформу, приспособить ее для перевозки раненых, или даже превратить в пусковую установку ударных дронов Hero-120, как на фото выше.

Стандартной частью комплектации военного внедорожника является система создания дымовой защиты Rosy, которая предоставляет защиту от внезапных нападений и засад. В отличие от обычных дымовых систем Rosy может в течение одной секунды создавать динамические завесы, которые обеспечивают 360° защиту и экранируют машину в оптическом и инфракрасном спектрах.

Легкая конструкция делает Caracal пригодным для воздушной транспортировки в грузовом отсеке самолетов или на внешней подвеске вертолетов. Для обеспечения безопасности экипажа машина может быть оснащена модульными защитными элементами в дверях и под полом, что позволяет достичь уровня 1 баллистической защиты в соответствии со стандартом STANAG 4569.

Технические характеристики десантной машины Caracal