ТОП 10 претендентов на звание "Автомобиль года 2026"

Как всегда, в начале каждого года делают подсчеты голосов после общего общественного голосования по всем категориям новых авто, которые были представлены в прошлом году. В результате мы имеем десятку моделей, которые претендуют на звание «Автомобиль года 2026». Давайте рассмотрим детальнее финалистов, которые претендуют на самый главный титул года.





Очень необычная подборка моделей собралась на Трухановом острове для финальных тест-драйвов и на голосование экспертного жюри. До сих пор не помню такого разброса в ценовой категории, как сейчас. Люди голосовали не только за любимые бренды, но и за мечты. Здесь BMW соревнуется с Mercedes-Benz, а против Peugeot выступает Chery. Cupra вышла на передний план, а Renault выступает против Subaru. Ну а результаты этой борьбы мы услышим 3 апреля на Церемонии награждения.

Audi A6

Бизнес-седан сочетает сдержанный, но узнаваемый дизайн, LED-оптику нового поколения и полностью цифровой салон, который имеет до четырех экранов, включая последние онлайн-сервисы и голосовые ассистенты на базе ИИ. Линейка двигателей базируется на бензиновых и дизельных агрегатах 2.0 и 3.0 с турбонаддувом. Частично с MHEV (mild-hybrid системой 48V), что позволяет двигаться накатом с выключенным ДВС, добавлять до 24 л.с. и 230 Нм при разгоне и немного экономить топливо. Мощность варьируется от 204 л.с. (2.0 TFSI/TDI) до 367 л.с. (3.0 TFSI V6), а время разгона до 100 км/ч стартует с 8,2 с в базовых версиях и доходит до 4,7 с у топовых модификаций с quattro. Для украинских дорог важно, что модель имеет продуманную шумоизоляцию и пневмоподвеску и адаптивные ассистенты, которые снижают усталость в длительных поездках.





В Украине Audi A6 2025 уже доступна у официальных дилеров с ориентировочной стартовой ценой от около 2,57-3,35 млн грн. Публика ценит эту модель за сочетание представительского имиджа, стабильной полноприводной платформы, высокого уровня комфорта, современной мультимедиа и репутации надежного «дальнобойщика» бизнес-класса.

На звание «Автомобиль года» A6 может претендовать благодаря балансу технологий (mild-hybrid, расширенный набор ассистентов, цифровой кокпит), эффективных и мощных силовых установок и сильной рыночной позиции в своем классе, где она традиционно конкурирует с BMW 5 Series и Mercedes-Benz E-Class.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

BMW iX

Баварский полноразмерный электрический кроссовер премиум-класса предлагает футуристический дизайн, два электромотора, батарею от 94,3 кВт*ч (xDrive45) до 108 кВт*ч (xDrive60) и запасом хода от 489 до 701 км по циклу WLTP. Мощность варьируется от 408 л.с. (xDrive40) до 659 л.с. (M70), с разгоном от 0 до 100 км/ч за 3,8 с. Все оснащены такими опциями, как адаптивная подвеска, полный набор ассистентов вождения 3-го уровня и просторный салон с хрустальными элементами управления и гигантским Panoramic Vision дисплеем.

Модель отличается высоким уровнем шумоизоляции, премиальными материалами (Merino кожа, веганская Sensatec) и передовой мультимедиа iDrive 9 с голосовым ассистентом Intelligent Personal Assistant.

В Украине BMW iX 2025 доступен в официальных дилерских центрах BMW, с ценами от 7 310 264 грн за топовую версию M70 xDrive (около 120 тыс. долларов), а базовые модели xDrive50 стартуют от 4 353 021 грн. Публика любит iX за удивительный запас хода, молниеносную динамику, роскошный интерьер, инновационные технологии (как проекционный HUD и массажные сиденья) и статусный вид, что делает его идеальным для бизнеса и долгих поездок без заправок.

На звание «Автомобиль года» модель претендует благодаря лидерству в электрификации люксового сегмента, обновленной платформе 6-го поколения с высокой мощностью (+21 л.с. в xDrive60), экологичности и балансу между практичностью, комфортом и производительностью, превосходя конкурентов как Tesla Model X или Audi Q8 e-tron.

Chery Tiggo 4 HEV

Компактный кроссовер с гибридной системой DHT (Dedicated Hybrid Transmission), сочетающей 1.5-литровый бензиновый атмосферный двигатель на 96 л.с. (120 Нм) с электромотором 204 л.с. (310 Нм). Суммарно он выдает 211 л.с. и обещает разгон до 100 км/ч за 8 с. Средний расход топлива в районе 5.4 л/100 км (город 4.1, трасса 6.2), запас хода более 1000 км. Довольно впечатляющие цифры.

Оптимальные габариты 4330/1830/1655 мм и колесная база 2604 мм делают Tiggo 4 маневренным для города и практичным в повседневной жизни. Плюс он предлагает достаточно большое багажное пространство в 470 л. Салон оснащен двумя 10,25-дюймовыми экранами, есть здесь полноценные системы-помощники ADAS (адаптивный круиз, удержание полосы), LED-оптика, двухзонный климат-контроль и современные камеры 3D.





В Украине Chery Tiggo 4 HEV 2025 предлагается дилерами от 1 099 000 грн за топовую Luxury. Судя по всему наша публика уже оценила свежую модель и выбрала в лидеры, отдав должное гибридной технологии по цене обычного бензинового кроссовера, экономичности, современному дизайну и балансу практичности и стоимости.

Cupra Formentor

Неудивительно, что в финале оказался и любимчик драйверов — Cupra Formentor. Это стильный спортивный кроссовер-купе с агрессивным дизайном, динамическими пропорциями (длина 4451 мм, колесная база 2681 мм) и гаммой двигателей на выбор: 2.0 TDI 150 л.с./360 Нм и мощный 2.0 TSI VZ 333 л.с./420 Нм с AWD (4.8 с, 250 км/ч). Модель оснащена адаптивной подвеской DCC, полным набором помощников-ассистентов ADAS, двумя 12,9-дюймовыми экранами, качественной камерой 360°, премиальными сиденьями с микрофиброй и звуковой системой Beats. Фейслифт принес обновленный интерьер, улучшенную аэродинамику и интеллектуальные ассистенты для драйва.

В Украине Cupra Formentor 2025 доступен в дилерских центрах от 1 725 265 грн за базовую 2.0 TDI DSG до более 2 290 000 грн за VZ 2.0 TSI 4Drive. Публика ценит его за уникальный «хищный» дизайн, острое управление, практичность (багажник 410 л, 5 мест) и соотношение цена/эмоции.

На звание «Автомобиль года» претендует благодаря универсальности (от экономических до хай-перформанс версий), технологическим обновлениям, балансу динамики и комфорта, превосходя конкурентов как VW Tiguan или Audi Q3 в спорт-премиум сегменте.





Mercedes-Benz G 580 EQ

Первая электрическая версия легендарного G-Class сохраняет кубический силуэт, раму и внедорожные гены. И хорошо, что он не отошел от своей философии ни на шаг и сразу трудно понять, что это действительно полноценный электромобиль. Здесь четыре электромотора по 147 л.с. каждый (совокупно 579-587 л.с., 1166 Нм), разгон до 100 км/ч за 4,7 с и максимальная скорость 180 км/ч. Подпольная батарея 116 кВт-ч обеспечивает запас хода 435-473 км (WLTP).

Внедорожник способен принимать зарядку до 200 кВт DC и способен питать дом. Конечно, он не потерял и своих способностей, а наоборот улучшил: имеет углы въезда/съезда 26°/27°, глубину брода 850 мм и уникальный G-Turn для разворота на месте. Салон предлагает 12,3-дюймовую панель инструментов, центральный и пассажирский экраны MBUX, премиальную кожу Nappa, подогрев/массаж сидений, 5 режимов движения (включая G-Roar для симуляции звука V8) и полный набор ассистентов.





В Украине Mercedes-Benz G 580 EQ 2025 доступен через официальных дилеров с ценами от 12-15 млн гривен в зависимости от комплектации AMG Line и опций. Публика обожает его за культовый дизайн, невероятный крутящий момент «с нуля», роскошный интерьер и сохранение off-road легенды, что держит его в статусе иконы для фанатов Mercedes.

На звание «Автомобиль года» претендует благодаря революционной электрификации без компромиссов (выше проходимость, чем у бензинового G-класса), инновациям (индивидуальное управление колесами, прозрачный капот) и статусу первого EV в сегменте люксовых внедорожников, конкурируя с Rivian R1S или Hummer EV.

Peugeot 3008

Стильный кроссовер нового поколения с футуристическим дизайном Panoramic i-Cockpit и гибридными или бензиновыми двигателями. Основные характеристики включают 1.2 PureTech hybrid на 136 л.с. или немного мощнее бензиновый 1.6 PureTech 180 л.с., передний привод, 21-дюймовый HD-экран, адаптивный круиз Stop&Go, камеру 360°, системы помощи водителю и много других приятных фишек. Кроссовер отличается просторным салоном, премиальными материалами и бесспорным статусом популярности благодаря точному попаданию в категорию цена/качество. Больше можете прочитать в нашем тест-драйве.





В Украине Peugeot 3008 доступен от 1 397 800 грн за GT Hybrid до 1 617 600 грн. Публика любит его за элегантный дизайн, экономичность, богатое оснащение за умеренную цену и французский шарм, что делает его хитом среди семейных SUV.

На звание «Автомобиль года» он претендует благодаря радикальному рестайлингу, балансу динамики/комфорта/экологии, инновационному интерьеру и конкурентоспособности против VW Tiguan или Hyundai Tucson в среднем сегменте.

Renault Duster

Безоговорочный лидер продаж даже не во времена обновлений или смены поколений. А сейчас это вообще понятная ситуация, ведь третье поколение легендарного компактного кроссовера получило обновленную гибридную платформу CMF-B, свежий и более агрессивный дизайн, высокий клиренс в 217 мм и гамму двигателей: 1.2 TCe MHEV 130 л.с./230 Нм (бензин mild-hybrid), 1.3 TCe 150 л.с./250 Нм (турбо, MT6/EDC), 1.5 dCi 115 л.с./250 Нм (дизель). Размеры выросли до 4343/1813/1656 мм, а багажник имеет 472-1651 л.





Конечно, в предложении есть полный/передний привод с режимами 4WD Auto/Offroad. Оснащение включает 10-дюймовый экран OpenR, системы помощи (адаптивный круиз, удержание полосы), 360°-камеру и мультимедиа с Google-совместимостью.

В Украине Renault Duster доступен от 799 900 грн за базовый 1.0 ECO-G 100 л.с. до 1 199 900 грн за топовый Hybrid 140 л.с. 4×4. Публика любит его за надежность, универсальность на бездорожье, низкую стоимость содержания, просторный салон и статус бестселлера (ТОП-3 рынка).

На звание «Автомобиль года» претендует благодаря гибридным опциям по доступной цене, современным технологиям, улучшенной динамике и проходимости, превосходя конкурентов как Suzuki Vitara или Nissan Juke в бюджетно-практическом сегменте.





Skoda Enyaq

Новый электрический среднеразмерный кроссовер от чехов — именно та Skoda, которая должна была бы быть. Самостоятельная, уравновешенная, сбалансированная. К нам в Украину он приехал уже после легкого фейслифта. Этот кроссовер построен на платформе MEB, имеет довольно сдержанный, но интересный минималистичный дизайн, аэродинамичный кузов, длину в 4658 мм, высоту — 1879 мм, а клиренс составляет 185 мм.

Нам предлагают версию Enyaq 85 (286 л.с., 82 кВт-ч, до 427 км) с моноприводом. Разгон до 100 км/ч занимает 6,7 с, максимальная скорость 180 км/ч, зарядка DC до 175 кВт (10-80% за 28 мин). В салоне также царствует современный минимализм и фирменный Simply Clever с 13-дюймовым экраном, трехзонным климатом, системами ассистентами и режимами движения. Больше можно тоже прочитать в нашем тест-драйве.





В Украине Skoda Enyaq уже доступен в дилерских центрах от примерно 2 264 980 грн. Публика ценит его за надежность Skoda, просторный салон (багажник 585 л), реальный запас хода, практичность и европейское качество по цене доступнее Tesla Model Y.

На звание «Автомобиль года» претендует благодаря любви нашего народа к Skoda, а также разумной организации пространства, высокой автономности, отточенной управляемости и балансу цена/технологии в массовом EV-сегменте, конкурируя с VW ID.4 и Hyundai Ioniq 5.

Subaru Forester

Шестое поколение надежного среднеразмерного кроссовера с фирменным полным приводом Symmetrical AWD, оппозитным бензиновым двигателем 2.5 Boxer (185 л.с., 247 Нм), вариатором Lineartronic CVT и опциональным гибридным e-Boxer (около 140-194 л.с.). Он все тот же «лесник» что и раньше. Только немного вырос и прихорошился: габариты 4640×1815×1730 мм, клиренс 220 мм, багажник 508/1720 л. И конечно все внедорожные способности остались без изменений вместе с X-Mode с режимами SNOW/MUD/DIRT. В дополнение улучшили и сбалансировали работу ассистентов безопасности EyeSight (адаптивный круиз, удержание полосы, мониторинг водителя).





В Украине Subaru Forester предлагается дилерами от 1 815 000 грн за комплектацию Limited. Публика любит его за непревзойденную проходимость, долговечность, просторный салон и японское качество без пафоса — идеал для бездорожья, семьи и долгих поездок.

На звание «Автомобиль года» претендует благодаря обновленной подвеске, расширенному EyeSight, гибридным опциям и легендарной надежности AWD, превосходя конкурентов как Toyota RAV4 или Honda CR-V в практичности и внедорожных способностях.

Volvo XC90

Обновленный шведский премиальный семиместный SUV второго поколения с фирменным акцентом на безопасность, комфорт и гибридные технологии, доступен в версиях B5 AWD mild-hybrid (250 л.с. 360 Нм, разгон 7,7 с до 100 км/ч), и плагин-гибрид T8 (455 л.с., запас хода на электричестве до 53 км). Этот стиляга имеет габариты 4953/1958/1776 мм, а также клиренс 216 мм, полный привод, 8-ступенчатый автомат, расход от 8,2 л/100 км (B5), багажник 302/1856 л. В оснащении есть пневмоподвеска, камеры 360°, адаптивный круиз Pilot Assist, проекционный дисплей и аудиосистема Bowers & Wilkins с 19 динамиками. И это без деталей, которые всегда предлагает Volvo.

В Украине Volvo XC90 предлагается от 2 862 080 грн за B5 Core до более 3,3 млн гривен за топовый T8. Публика любит его за легендарную безопасность, роскошный скандинавский интерьер, тишину салона и практичность для больших семей, делая бестселлером в люксовом сегменте.

На звание «Автомобиль года» претендует благодаря идеально отточенным системам, отличной управляемости, усовершенствованной гибридной системе, топовой шумоизоляции и балансу мощности/экологии, превосходя BMW X5 или Audi Q7 по комфорту и надежности.