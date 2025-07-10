Military Tech Вооружение 10.07.2025 в 14:00 comment views icon

Что известно о колесных БТР Patria 6X6, которые Латвия передает Украине

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Микола Ладуба

Автор статей

Что известно о колесных БТР Patria 6X6, которые Латвия передает Украине

Латвия передаст Украине 42 новых бронетранспортера Patria 6×6 собственного производства. Об этом стало известно во время визита в страну заместителя министра обороны Украины Валерия Чуркина. В вооруженных силах Финляндии, Швеции и Латвии эти боевые машины уже продемонстрировали ряд преимуществ, а вскоре должны поступить на вооружение Германии. Рассказываем, что о них известно.

Бронетранспортер Patria 6×6

Patria 6×6 — универсальный шестиколесный БТР международной оборонной компании Patria, которая принадлежит государству Финляндия (50,1%) и норвежской Kongsberg Defence & Aerospace AS (49,9%). Он был разработан для транспортировки войск, но благодаря модульной конструкции может использоваться для других целей, сочетая надежность и эффективность с простотой и удобством использования.

Бронетранспортер Patria 6×6

Первые образцы БТР были представлены в 2018 году. А через два года Финляндия и Латвия договорились о создании на базе Patria 6×6 совместной системы бронированных машин CAVS (Common Armoured Vehicle System). В рамках программы в Латвии был построен завод, способный производить около 30 БТР в год. В начале 2025 года его посетил посол Украины, которому показали производство предназначенных для Украины машин.

Посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол (второй справа) в цехе, где собирают Patria 6×6

По состоянию на июль 2025 года пользователями Patria 6×6 являются вооруженные силы Финляндии, Латвии и Швеции. К программе CAVS также присоединились Дания и Германия. Последняя планирует закупить 300 единиц с возможностью увеличения заказа еще на 700. Если Германия профинансирует приобретение Patria 6×6 для нужд Бундесвера, то ожидается, что они заменят парк легких бронированных машин Fuchs.

По информации инсайдеров, политическое давление заставило немецких военных провести сравнительные испытания двух других бронированных машин с колесной формулой 6×6 — Fuchs Evolution от Rheinmetall и Pandur Evolution от General Dynamics European Land Systems. Анализ полученных данных показал, что Patria 6×6 имеет лучшие среди конкурентов характеристики и является оптимальным вариантом для закупки.

Польский БТР Rosomak в Афганистане

Напомним, что близкие «родственники» Patria уже несут службу в рядах ВСУ. Ведь польский колесный БТР Rosomak, партию из ста единиц которых Украина заказала в апреле 2023 года, является лицензионной копией многоцелевой машины Patria AMV 8×8 (Armored Modular Vehicle). А неназванное количество «дедушек» Patria 6×6, финских БТР Sisu XA-180, участвует в русско-украинской войне еще с 2022 года.

Особенности БТР Patria 6×6

Patria 6×6 — многоцелевой бронетранспортер с колесной формулой 6×6, который соединил в себе компоновку старшей модели Sisu Pasi (шестиколесное шасси, спереди кабина для водителя и командира, слева за водителем двигатель и десантное отделение в задней части корпуса) с решениями и компонентами более современного и проверенного в ряде локальных конфликтов Patria AMV 8×8.

БТР Patria 6×6 с дистанционно управляемой турелью

Бронированный автомобиль с максимальным весом 24 тонны оснащен 5-цилиндровым дизельным двигателем Scania мощностью 400 л. с., что позволяет ему развивать максимальную скорость более 100 километров в час. Высокую проходимость (проверено в финских снегах) обеспечивают привод на все колеса, независимая подвеска, автоматическая 7-ступенчатая коробка передач и центральная система подкачки шин.

Экипаж Patria 6×6 состоит из двух человек, а также до 10 полностью экипированных пехотинцев в десантном отсеке. БТР предлагает им баллистическую защиту 2-го уровня по стандарту STANAG. При необходимости он может быть усилен до level 4 с защитой от пуль калибра 14,5 мм. Бронированное шасси также обеспечивает защиту от взрывов мин и самодельных взрывных устройств массой до 10 кг тротила.

Самоходный 120 мм миномет Patria Nemo

Модульность машины предусматривает возможность установки различных систем вооружения, включая 7,62 мм пулемет, 105 мм / 120-мм пушку, базовый боевой модуль M151 Protector от Kongsberg или 120-мм миномет в беспилотной башне (модификация Patria Nemo).

Patria 6×6 HAPC с 25 мм пушкой в боевом модуле Cockerill

На фото выше вы видите вариант Patria 6×6 HAPC (тяжелый бронетранспортер), который оснащен дистанционно управляемым боевым модулем CLWS от John Cockerill Defense. Его основным вооружением может быть 12,7 мм пулемет или 25 мм пушка, а дополнительным — спаренный пулемет 7,62 мм или пара противотанковых ракет.

Подытоживая, можно сказать, что бронетранспортер Patria 6×6 стал основой для международного проекта перспективной боевой машины CAVS благодаря сочетанию просторного десантного отделения, отличной проходимости на любой местности и простоты обслуживания. В то же время стоит отметить, что недостаточная в условиях широкого использования высокоточного оружия защита сокращает перечень доступных сценариев использования Patria 6×6 на современном поле боя.

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Технические характеристики БТР Patria 6×6 БТР Patria 6×6

Размеры
Длина 7,5 м
Ширина 2,5 м
Высота 2,9 м
Вес
МВаксимальный 24 000 кг

Полезная

нагрузка

 8500 кг
Экипаж

2 человека (командир,

водитель)
Десант 10 человек
Тип двигателя

дизельный,

5-цилиндровый
Мощность двигателя 400 л.с.
Коробка передач автоматическая, 7+2
Скорость 100 км/ч

Скорость на плаву

(опционально)

 6-8 км/ч
Запас хода >700 км
Проходимость
Угол наклона поверхности 60%
Боковой угол наклона 30%
Высота препятствия 0,6 м
Пересечение траншеи 1,2 м
Защита

STANAG level2,

опционально level4
Ориентировочная стоимость $1-1,2 млн

 

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