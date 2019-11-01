Cloud Orbit S — обзор игровой гарнитуры от HyperX





Cloud Orbit S — это флагманская и самая оснащенная гарнитура в линейке HyperX. Ее нельзя назвать полностью разработанной компанией Kingston , ведь эта модель выполнена на основе уже знакомой нам Audeze Mobius. Различия между ними невелики — дизайн и некоторые отличия в возможности подключения. Но, неизменными остались крупные магнепланарные драйверы, высокое качество звука, интересная функция отслеживания положения головы и удобная конструкция.

Комплектация Cloud Orbit S

В комплекте с наушниками поставляется несколько кабелей для разного типа подключения: AUX с разъемами 3,5 мм, USB-C на USB-A и USB-C — USB-C. Благодаря такому разнообразию вы можете подключать Cloud Orbit S к разным устройствам — от ПК и приставок до мобильных устройств. Благо длина USB-кабелей позволяет сделать это с комфортом. Единственное, чего не хватает по сравнению с оригинальными Audeze Mobius — возможности беспроводного подключения по Bluetooth.

Гарнитура поставляется со съемным микрофоном на гибкой ножке. И последним аксессуаром является чехол для хранения и переноски наушников. Он такой же, как и со многими другими наушниками HyperX последних лет.

Конструкция, дизайн

Общая концепция внешнего вида не претерпела больших изменений по сравнению с Mobius. Это по-прежнему очень крупные наушники с достаточно толстыми чашами. Но, на удивление, Cloud Orbit S оказались довольно легкими и комфортными. При всей визуальной массивности конструкции, их вес по нашим замерам составил 360 грамм.

Дополнительному удобству способствует возможность повернуть чаши и комфортно разместить наушники или в сумке, или на шее.

В целом, Cloud Orbit S похожи на Mobius только размерами и линиями, так как Kingston решили использовать свое цветовое решение и мне оно нравится больше, чем таковое в оригинальной модели. В качестве основного материала корпуса используется матовый пластик. К сожалению, он маркий, а следы использования удаляются с него не так уж и просто. Но к качеству сборки претензий нет.

Управление

Все органы управления сконцентрированы на левой чаше. На ней находятся ролики управления громкостью и чувствительностью микрофона, также рядом расположен порт USB-C, разъем 3,5-мм, разъем для подключения микрофона и клавиша переключения режимов 3D. Сбоку чаши есть кнопка выключения и механический выключатель микрофона.

Автономность и подключение

В самом начале я говорил, что в Cloud Orbit S нет возможности беспроводного подключения. Это так. Тем не менее, в наушниках есть встроенные аккумуляторы. Это необходимо для работы при подключении разъемом 3,5-мм и обеспечения работы 3D. При этом должно быть включено питание наушников. С таким типом подключения автономность наушников составляет 10 часов. При подключении Cloud Orbit S по USB аккумуляторы только заряжаются.

Звучание Cloud Orbit S

За этот параметр отвечает пара 100-мм (!) магнепланарных драйверов. Об особенностях таких наушников вы подробно можете ознакомится в обзоре оригинальной модели. Но, что касается Orbit S, то звук остался на очень высоком уровне. Особенно хочется похвалить детализацию и ширину сцены. Ни в одном из жанров музыки и ни в одной из игр, наушники и близко не были к тому, чтобы звучание смешивалось в кашу. Прекрасный четкий, жесткий бас, детальные высокие и наличие заметной середины — вот так можно охарактеризовать звук в HyperX Cloud Orbit S.

Особенно понравилось звучание наушников в режиме 3D. У этой модели очень хорошо получилось сформировать трехмерную сцену. Например, в Counter Strike: Global Offensive, игровой процесс только выиграл и в игре действительно хорошо ощущается объем.

Что касается качества передачи речи, то оно хорошее, без замечаний. С примером вы можете ознакомится по ссылке ниже.

https://soundcloud.com/vitaliy-bogdanov/hyperx-cloud-orbit-s

Технология позиционирования Waves NX

Это одна из ключевых фишек, которая перекочевала из Mobius в Cloud Orbit S. Напомню, в наушники встроен акселерометр, который умеет отслеживать наклоны головы с частотой 1000 раз в секунду. По умолчанию, эта функция позволяет сохранять позиционирование аудио в строго заданной точке.

Работает это следующим образом: к примеру вы в наушниках смотрите на монитор, но поворачиваете голову вправо или влево, при этом звук продолжает звучать как бы со стороны монитора. Сказать, что это полезная функция пока не могу, скорее просто интересная, а в играх будет полезной разве что при в гонках и авиасимуляторах при использовании сверхширокоформатного монитора. Теоретически, от этого может выиграть VR, при соответствующей доработке программного обеспечения и использовании подходящего контента.

Но в Cloud Orbit S есть еще один интересный способ использовать технологию позиционирования Waves NX. На определенные наклоны головы можно назначить действия и функции, или клавиатурные сочетания.

Для настройки 3D, эквалайзера и калибровки позиционирования вам потребуется утилита Orbit App. В ней вы сможете также настраивать и шорткаты для наклонов

Кстати, в продаже также есть более доступная версия этой модели — HyperX Cloud Orbit, которая лишена функции отслеживания положения, но в остальном это та же гарнитура.