Обзор беспроводных игровых наушников Audeze Mobius





Зачастую игровые наушники не очень хорошо справляются с простым прослушиванием аудио, а если нужна ещё и беспроводная гарнитура, то их можно пересчитать по пальцам. Но компания Audeze решила воплотить в модели Audeze Mobius все преимущества, от отличного звучания и до игрового режима многоканального звука. Давайте посмотрим, как у них получилось.

Комплект поставки

Наушники приходят к своему покупателю в большой коробке, на которой нанесены все спецификации и возможности продукта. Сразу удивит толщина инструкции, так как она внушительная и в ней содержится описание всех функций и всевозможных настроек наушников. Кроме бумажек, в комплекте кабели USB — USB Type-C, USB Type-C — USB Type-C, аудио кабель, съемный микрофон, мешочек для хранения.

Внешний вид и управление

Audeze Mobius позиционируются в первую очередь как игровые наушники, и их внешний вид должен понравиться геймерам. Существует 3 расцветки: черный с синим, черный с медным и черный с серым (как по мне, самая выигрышная расцветка). Вся конструкция выполнена из матового пластика с приятной текстурой, которая не отдает дешевизной. Амбушюры и часть оголовья выполнены из кожзама, есть маленький эффект памяти. Стоит отметить, что внутри оголовья есть вставки, позволяющие без вреда выдерживать сильные скручивания. По комфорту герой нашего обзора берет самую высшую оценку, хотя и весит 350 граммов, но это не доставляет дискомфорт и позволяет проводить долгие игровые сессии. Порадовали поворотные чаши, которые дают возможность удобно носить гарнитуру на шее.

Все элементы управления сосредоточились на левой чаше: колесики регулировки громкости воспроизведения и микрофона, USB Type-C, разъем для микрофона, переключатель его отключения, кнопка включения 3D-режима, а также клавиша питания.

Звук

Перед описанием звука, думаю, стоит рассказать об отличии Mobius от других игровых наушников. Гарнитура построена на базе изодинамических излучателей или, как их еще называют, планарных. Они имеют вид тонкой мембраны, на которую нанесена звуковая катушка, размещенная в сильном магнитном поле. Планары получили ряд преимуществ других конструкций наушников: например, от электростатических была взята легкая и быстро перемещающаяся мембрана, которая позволяет достичь достоверного звучания, от динамических — неприхотливость к усилителю. Так как мембрана в изодинамических наушниках имеет большую площадь, она способна обеспечить более широкую звуковую картину с лучшей передачей всех нюансов.

Для меня Audeze Mobius стали первыми планарными наушниками, которые я послушал. Были сомнения, будет ли ощутима разница в звучании с обычными, хорошими динамическими гарнитурами или она окажется настолько незначительна, что придется выискивать разницу с лупой. На удивление, Mobius смог выделиться своим интересным и необычным звучанием. Ни в одной из композиций не было сухости, всё звучало натурально и приятно. Широкая, воображаемая сцена с отличным позиционированием позволяла определить, где находится барабанщик, а где — вокалист и бэк вокал. А если включить функцию 3D-звучания, зафиксировав позицию воображаемой сцены, и покрутить головой, получится непередаваемый эффект присутствия — но эта функция больше будет полезна в игровом использовании Mobius.

Хотя наушники в большей степени позиционируются как игровые, звучание удивляет своей детализацией и вниманием к мелочам: например, я был шокирован, когда услышал из-за кулис, отчетливо и без искажений, команду о начале записи в песне AC/DC — Back in Black. Тарелки не сливались с другими инструментами, звучали динамично и упруго, не создавая каши. Audeze Mobius хорошо передают настроение композиции. Не так, чтобы захотелось сразу пуститься в танец, а так чтобы наслаждаться музыкой и чувствовать, где лирическая составляющая, а где комедийная.

Сразу скажу, что бас в Audeze Mobius совсем другой и не похож на тот, который выдают динамические наушники. Он мягкий, обволакивающий, с отличной скоростью и мягкой подачей, но нет сокрушительного панча, который в прямом понятии рубит и щекочет уши.

Как по мне, самым большим достижением инженеров из Audeze оказалась способность добиться одинакового звучания при всех видах подключений. Неважно, работают наушники по Bluetooth 5.0 или по проводу, звук будет идентичный, но если вместо jack 3.5 использовать USB-кабель, то открываются новые возможности и фишки.

Работа по USB

При подключении к компьютеру нужно установить программное обеспечение Audeze HQ, которое позволит отслеживать движения головой и настроить наушники под себя. Кстати, Audeze разработала это приложение с Waves и внедрила в него их технологию Nx, которая реалистично передаёт 3D-звук.

Через программное обеспечение можно выбрать предустановленные настройки эквалайзера для различного вида контента и, конечно же, режим по умолчанию — в нем эквалайзер находится в среднем положении. Интересно, что наушники, благодаря встроенному акселерометру и гироскопу, отслеживают положение головы и скорость ее поворота для корректной работы режима 3D. Пока эта возможность доступна при просмотре фильмов и прослушивании музыки, но разработчики пообещали добавить 3D-звук и в игровой режим. В играх объемный звук уже тоже есть, но пока он ограничен только поворотами головы; добавление полного режима позволит наклоняться и как бы выглядывать из-за препятствия, что повысит степень погружения в игру. Но это не все возможности Audeze Mobius.

Если на три секунды зажать колесико громкости микрофона, то будет происходить переключение между тремя режимами аудио разрешения через порт USB:

• Звучание 7.1 — установлен по умолчанию, в нем Mobius будет отображаться как 8-канальная звуковая карта. В этой установке максимальная частота дискретизации составляет 24 бита / 48 кГц и происходит эмуляция прослушивания на многоканальной акустике;

• 2-х канальное звучание — в этом режиме максимальная частота дискретизации составляет 16 бит /48кГц, и два канала эмулируются как левый и правый громкоговорители в комнате при включении 3D;

• Hi-Res — позволяет Mobius обрабатывать частоты дискретизации 24 бит / 96 кГц. Этот режим отключает все объемное звучание, трехмерное аудио и отслеживание головы и превращает Mobius в наушники с высоким разрешением для двухканального воспроизведения файлов Hi-Res.

Все переключения режимов информируются голосовыми подсказками, которые произносятся женским голосом; настройки голоса, увы, я не нашел.

Автономность

В беспроводном режиме наушники у меня продержались ровно рабочий день, примерно 8-9 часов. Полный заряд аккумулятора занимает 3 часа.

Редакция выражает благодарность интернет-магазину Soundmag за предоставление Audeze Mobius на обзор.